Беларуслик 28 нафар футболчи болалар кетаётган автобус ўққа тутилди

·0·Дунё
Беларуслик 28 нафар футболчи болалар кетаётган автобус ўққа тутилди

Брянск вилоятида болалар бўлган автобусга ҳужум қилингани хабар қилинди. Ҳолат юзасидан Россия Тергов қўмитаси террорчилик моддаси билан жиноят иши қўзғатган.

Маълумотларга кўра, автобусда 44 нафар йўловчи бўлган. Улар орасида беларуслик 28 нафар болалар футбол жамоаси аъзолари ҳам бор эди.

Ҳужум оқибатида бир нафар аёл ҳалок бўлган, 6 нафар йўловчи жароҳатланган. Жабрланганлар орасида 4 нафар ўсмир ҳам борлиги айтилмоқда.

Россия ТИВ вакили Мария Захарова ушбу воқеани Киев томонидан уюштирилган террорчилик ҳаракати деб баҳолаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистонда блогерлар учун 5 йиллик солиқ имтиёзи жорий этилдиҚирғизистонда блогерлар учун 5 йиллик солиқ имтиёзи жорий этилдиБугун, 12:25Дунёда 10 та йирик сув ҳавзаси кўз ўнгимизда қуриб бормоқдаДунёда 10 та йирик сув ҳавзаси кўз ўнгимизда қуриб бормоқдаБугун, 11:51Трамп Исроилнинг Байрутга уюштирган ҳужумларини кескин қораладиТрамп Исроилнинг Байрутга уюштирган ҳужумларини кескин қораладиБугун, 10:18Мексика президенти FIFA’ни чипталари нархи кескин ошгани учун танқид қилдиМексика президенти FIFA’ни чипталари нархи кескин ошгани учун танқид қилдиБугун, 10:12Ҳақиқий қаҳрамонлик: Ёнаётган уйдан 6 фарзандини қутқариш учун кирган онанинг ўзи 93 фоизли куйиш олдиҲақиқий қаҳрамонлик: Ёнаётган уйдан 6 фарзандини қутқариш учун кирган онанинг ўзи 93 фоизли куйиш олдиБугун, 10:07Стречга ўралган ўзбекистонлик аёл ишида нуқта қўйилди: қотил умрбод қамалдиСтречга ўралган ўзбекистонлик аёл ишида нуқта қўйилди: қотил умрбод қамалдиБугун, 08:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди