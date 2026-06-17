Беларуслик 28 нафар футболчи болалар кетаётган автобус ўққа тутилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Брянск вилоятида болалар бўлган автобусга ҳужум қилингани хабар қилинди. Ҳолат юзасидан Россия Тергов қўмитаси террорчилик моддаси билан жиноят иши қўзғатган.
Маълумотларга кўра, автобусда 44 нафар йўловчи бўлган. Улар орасида беларуслик 28 нафар болалар футбол жамоаси аъзолари ҳам бор эди.
Ҳужум оқибатида бир нафар аёл ҳалок бўлган, 6 нафар йўловчи жароҳатланган. Жабрланганлар орасида 4 нафар ўсмир ҳам борлиги айтилмоқда.
Россия ТИВ вакили Мария Захарова ушбу воқеани Киев томонидан уюштирилган террорчилик ҳаракати деб баҳолаган.
…