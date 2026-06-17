Непомняшчий Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши ўйинидан кутилмаган натижа кутмоқда
Бутун мамлакатимиз аҳли ва миллионлаб ашаддий чарм тўп ишқибозлари катта ҳаяжон, чексиз умид билан кутаётган тарихий лаҳзаларга сониялар қолди. Океан орти яшил майдонлари мезбонлик қилаётган ЖЧ-2026 мусобақасининг 1-тури доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк учрашувини Жанубий Американинг энг кучли ва мағрур грандларидан бири — Колумбия терма жамоасига қарши ўтказади. Ушбу дунё биринчилигидаги дебют баҳси олдидан таниқли футбол экспертлари ва тажрибали мутахассислар томонидан «Оқ бўрилар»нинг имкониятлари борасида турли қизиқарли фикр-мулоҳазалар билдирилмоқда. Ана шундай салмоқли фикрлардан бирини юртимиз футболини ич-ичидан жуда яхши биладиган инсон тақдим этди.
Непомняшчий: «Биз ҳаммамиз ўзбек футболига чин дилдан мухлислик қиламиз»
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи, тажрибали ва машҳур мутахассис Валерий Непомняшчий бўлажак ўта муҳим ва шиддатли тўқнашув олдидан ўз мулоҳазалари билан ўртоқлашди. У биринчи навбатда бутун футбол жамоатчилиги сингари ўзи ҳам вакилларимизга чин қалбдан қайғуришини ва катта умид билан мухлислик қилаётганини алоҳида эътироф этди.
Тажрибали мураббийнинг таъкидлашича, бўлажак рақибимиз — Колумбия терма жамоаси Лотин Америкаси қитъасининг энг кучли ва маҳоратли вакилларидан бири бўлиб, уларнинг таркибида дунё топ-клубларида тўп сурувчи юқори савияли футболчилар жамланган. Табиийки, океан орти вакилларининг жисмоний ҳолати, тактик ва ўйин тайёргарлиги ҳам жуда юқори даражада эканлиги ҳеч кимга сир эмас.
Қуйидаги расмий спорт ва тактик таҳлил жадвали орқали Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 1-туридаги рақиби, ўйин омиллари ва собиқ бош мураббий Валерий Непомняшчийнинг экспертлик хулосаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Вакилларимизнинг илк рақиби
Рақибнинг бош устунликлари ва мақоми
Мусобақадаги кутилмаган сенсация (Мисол)
Муваффақият келтирувчи асосий тактик омиллар
Собиқ бош мураббийнинг ўйиндан кутаётган бош умиди
Колумбия терма жамоаси
(Жанубий Америка гранди)
• Юқори савияли юлдузлар таркиби
• Юксак жисмоний ва техник тайёргарлик
Испания — Кабо-Верде
(Испания юлдузлари кичик жамоани мағлуб эта олмади)
• Тартибли ўйин ташкил этиш
• Мураббийнинг тактик режасини майдонда тўлиқ бажариш
Ўзбекистон терма жамоасининг Колумбияга қарши баҳсда камида мағлуб бўлмаслиги
Испания хатоси ва тизимли режа: «Бугун ҳамма футбол ўйнашни билади»
Бироқ, футбол олами ҳамиша ўз кутилмаган совғалари ва сенсациялари билан гўзалдир. Валерий Непомняшчий ушбу фикрини исботлаш учун жорий мундиалдаги ёрқин бир мисолни келтириб ўтди: «Мана, футболда ҳар қандай натижа қайд этилиши мумкинлигига яққол исбот сифатида дунё юлдузларидан ташкил топган қудратли Испания терма жамоасининг камтаргина Кабо-Верде устидан ғалаба қозона олмаганини кўрсатиш мумкин», — дейди мутахассис.
Унинг фикрича, бўлажак баҳсдаги муваффақият фақат ва фақат ўзбек футболчиларининг майдонда ўйинни қандай ташкил қилишига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади. Бош мураббий томонидан тузилган тактик режа ва стратегиянинг яшил майдонда қай даражада ишлаши энг ҳал қилувчи аҳамиятга эга. «Бугунги замонавий футболда деярли барча жамоалар бирдек яхши ўйнашни ўрганиб олишган. Шу сабабли, Ўзбекистон терма жамоаси ўз ички салоҳиятини майдонда қай даражада тўлиқ ва қўрқмасдан намойиш эта олишини катта қизиқиш билан кузатамиз. Мен бу баҳсда катта кутилмаган сенсация бўлишини ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси дебют ўйинида камида мағлубиятдан қочиб, очко ишлашини жуда-жуда истайман», — дея ўз сўзини якунлади Непомняшчий.
Замин спорт шарҳловчиларининг қараши:
Собиқ мураббийнинг бу фикрларида катта ҳақиқат бор. «Оқ бўрилар» жамоавий бирдамлик ва темирдек интизом эвазига колумбияликларнинг юлдузли ҳужумларини тўхтатиб қолишга қодир. Жалолиддин Машариповнинг йўқлиги ва қайдномадаги мажбурий ўзгаришларга қарамай, Русланбек Жиянов ва Абдуқодир Ҳусанов каби тезкор йигитларимиз майдонда ҳақиқий жасорат кўрсатишларига ишонамиз!
Миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 стадионларидаги ҳар бир тарихий учрашуви, Мехико ва Атлантадан энг эксклюзив ва тезкор хабарлар ҳамда дунё футболига оид энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг! Ватандошларимизга илк ўйинда улкан зафарлар ёр бўлсин!
…