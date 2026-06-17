Месси Жаҳон чемпионати илк ўйинидаёқ майдондан четлатилиши керакмиди?

·0·Спорт
Месси Жаҳон чемпионати илк ўйинидаёқ майдондан четлатилиши керакмиди?

Дунё бўйлаб миллионлаб футбол ишқибозлари интизорлик билан кутган Жаҳон чемпионати баҳслари старт олиши билан илк кунларданоқ шов-шувли ва қайноқ муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Хусусан, «Мундиал»нинг гуруҳ босқичи 1-тури доирасида бўлиб ўтган Аргентина ва Жазоир миллий терма жамоалари ўртасидаги учрашув (3:0) нафақат йирик ҳисоб, балки баҳсли ҳакамлик қарори билан ҳам кўпчиликнинг диққат марказига тушди.

Венесуэлалик машҳур собиқ ҳужумчи, ҳозирда таниқли эксперт Алехандро Моренонинг фикрига кўра, аргентиналиклар сардори ва афсонавий юлдуз Лионель Месси учрашувнинг биринчи бўлимидаёқ қўполлиги учун тўғридан-тўғри майдондан қувилиши лозим эди.

Ҳакам Марчиняк ва VAR нима учун жим қолди?

Шов-шувга сабаб бўлган баҳсли вазият ўйиннинг дастлабки бўлимида содир бўлди. Ўша вазиятда Лионель Месси тўп учун курашда Жазоир терма жамоаси ҳимоячиси Аисса Мандининг оёқ болдир қисмига ортдан атайин жуда хавфли тарзда босиб олди ва рақиб зарбдан майдонга қулади. Бироқ, учрашувнинг бош ҳаками Шимон Марчиняк ушбу вазиятда аргентиналик юлдузга нафақат қизил, ҳатто оддий сариқ карточкани ҳам раво кўрмади. Энг қизиғи, замонавий футболнинг ажралмас қисми бўлган VAR (видеоассистент ҳакам) тизими ҳам ушбу вазиятга негадир мутлақо аралашмади ва жимликни сақлади.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали учрашувдаги баҳсли вазият, экспертларнинг эътирозлари ва ҳакамларнинг қарорлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Алехандро Моренонинг позицияси

Бош ҳакам ва VAR ҳаракати

Ўйиннинг умумий натижаси

Жабрланувчи футболчи

100 фоизлик қизил карточка


• Кучли юлдузларга алоҳида муносабат


• Рақиб соғлиғига жиддий хавф туғдириш

• Шимон Марчиняк фолни ўтказиб юборди


• Монитор олдига чақиришмади


• Ҳеч қандай карточка кўрсатилмади

Аргентина — Жазоир (3:0)


• Альбиселестенинг ишончли ғалабаси


• Гуруҳдаги илк 3 очко

Аисса Манди (Жазоир ҳимоячиси)


• Оёқ болдиридан жиддий зарба олди

«Юлдузларга бўлган ўзгача муносабат бозорни бузмоқда»

Ушбу вазиятни қаттиқ қоралаган Алехандро Морено ESPN FC телеканалига берган интервьюсида ҳакамлик тизимини кескин танқид остига олди ва ўз фикрларини қуйидагича баён қилди:

«Бу Месси учун 100 фоизлик қизил карточка эди ва у сўзсиз майдондан четлатилиши керак эди. Жонли эфирда оддий фолдек кўринган бу вазиятни такрорий лавҳаларда кўрганингизда, қоиданинг қўпол равишда бузилганини ва уни чуқур ўрганиш зарурлигини дарҳол тушунасиз. Нима учун видеоҳакамлар Марчинякни монитор олдига чақириб, вазиятни қайта кўришни таклиф қилишмади? Менимча, футболда ҳали ҳам кучли ва машҳур футболчиларга нисбатан ўзгача, имтиёзли муносабат мавжуд.

Мен Мессини қанчалик яхши кўрмай ва унинг иқтидорига тан бермай, бу қилган ҳаракати жуда хунук ва нотўғри эди. Сиз ортдан келиб тўпга интилган бўлсангиз ҳам, рақибнинг болдирини тиззасидан то тўпиғигача босиб ўтдингизми, демак, қоида бўйича майдондан чиқиб кетишингиз шарт».

Ҳозиргача на Аргентина терма жамоаси вакиллари ва на учрашув ҳакамлари ушбу баҳсли вазият юзасидан расмий изоҳ беришгани йўқ. Бироқ, ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари икки лагерга бўлиниб, ушбу эпизодни қизғин муҳокама қилишда давом этмоқдалар.

Замин спорт шарҳловчиларининг хулосаси:

Йирик мусобақаларда Лионель Месси каби дунё юлдузлари иштирокидаги ҳар бир эпизод доимо катта лупа остида кузатилади. Гарчи Аргентина Жазоир устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, турнирни муваффақиятли бошлаган бўлса-да, ушбу ҳакамлик хатоси Жаҳон чемпионатининг илк кунларидаги энг шов-шувли мавзуларидан бирига айланиб улгурди.

Дунё спортидаги энг шов-шувли воқеалар, «Мундиал» кундалигидан энг эксклюзив таҳлиллар ва қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро: Колумбияга қарши имкониятимизни тўлиқ намойиш этамизФабио Каннаваро: Колумбияга қарши имкониятимизни тўлиқ намойиш этамизБугун, 11:33Собиқ футболчи Ўзбекистоннинг гуруҳдаги имконияти ҳақида фикр билдирдиСобиқ футболчи Ўзбекистоннинг гуруҳдаги имконияти ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:24Бубнов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 гуруҳидаги имкониятларини юқори баҳоладиБубнов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 гуруҳидаги имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 09:52Непомняшчий Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши ўйинидан кутилмаган натижа кутмоқдаНепомняшчий Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши ўйинидан кутилмаган натижа кутмоқдаБугун, 09:14“К” гуруҳи: энг кучли футболчилардан иборат рамзий жамоа билан танишинг“К” гуруҳи: энг кучли футболчилардан иборат рамзий жамоа билан танишингБугун, 08:44Шомуродов тарихий ўйин олдидан мухлисларни астойдил қўллаб-қувватлашга чақирдиШомуродов тарихий ўйин олдидан мухлисларни астойдил қўллаб-қувватлашга чақирдиБугун, 08:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусанов атрофидаги пенальти баҳси яна қизиди...
Абдуқодир Ҳусанов атрофидаги пенальти баҳси яна қизиди...