Месси Жаҳон чемпионати илк ўйинидаёқ майдондан четлатилиши керакмиди?
Дунё бўйлаб миллионлаб футбол ишқибозлари интизорлик билан кутган Жаҳон чемпионати баҳслари старт олиши билан илк кунларданоқ шов-шувли ва қайноқ муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Хусусан, «Мундиал»нинг гуруҳ босқичи 1-тури доирасида бўлиб ўтган Аргентина ва Жазоир миллий терма жамоалари ўртасидаги учрашув (3:0) нафақат йирик ҳисоб, балки баҳсли ҳакамлик қарори билан ҳам кўпчиликнинг диққат марказига тушди.
Венесуэлалик машҳур собиқ ҳужумчи, ҳозирда таниқли эксперт Алехандро Моренонинг фикрига кўра, аргентиналиклар сардори ва афсонавий юлдуз Лионель Месси учрашувнинг биринчи бўлимидаёқ қўполлиги учун тўғридан-тўғри майдондан қувилиши лозим эди.
Ҳакам Марчиняк ва VAR нима учун жим қолди?
Шов-шувга сабаб бўлган баҳсли вазият ўйиннинг дастлабки бўлимида содир бўлди. Ўша вазиятда Лионель Месси тўп учун курашда Жазоир терма жамоаси ҳимоячиси Аисса Мандининг оёқ болдир қисмига ортдан атайин жуда хавфли тарзда босиб олди ва рақиб зарбдан майдонга қулади. Бироқ, учрашувнинг бош ҳаками Шимон Марчиняк ушбу вазиятда аргентиналик юлдузга нафақат қизил, ҳатто оддий сариқ карточкани ҳам раво кўрмади. Энг қизиғи, замонавий футболнинг ажралмас қисми бўлган VAR (видеоассистент ҳакам) тизими ҳам ушбу вазиятга негадир мутлақо аралашмади ва жимликни сақлади.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали учрашувдаги баҳсли вазият, экспертларнинг эътирозлари ва ҳакамларнинг қарорлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Алехандро Моренонинг позицияси
Бош ҳакам ва VAR ҳаракати
Ўйиннинг умумий натижаси
Жабрланувчи футболчи
• 100 фоизлик қизил карточка
• Кучли юлдузларга алоҳида муносабат
• Рақиб соғлиғига жиддий хавф туғдириш
• Шимон Марчиняк фолни ўтказиб юборди
• Монитор олдига чақиришмади
• Ҳеч қандай карточка кўрсатилмади
• Аргентина — Жазоир (3:0)
• Альбиселестенинг ишончли ғалабаси
• Гуруҳдаги илк 3 очко
• Аисса Манди (Жазоир ҳимоячиси)
• Оёқ болдиридан жиддий зарба олди
«Юлдузларга бўлган ўзгача муносабат бозорни бузмоқда»
Ушбу вазиятни қаттиқ қоралаган Алехандро Морено ESPN FC телеканалига берган интервьюсида ҳакамлик тизимини кескин танқид остига олди ва ўз фикрларини қуйидагича баён қилди:
«Бу Месси учун 100 фоизлик қизил карточка эди ва у сўзсиз майдондан четлатилиши керак эди. Жонли эфирда оддий фолдек кўринган бу вазиятни такрорий лавҳаларда кўрганингизда, қоиданинг қўпол равишда бузилганини ва уни чуқур ўрганиш зарурлигини дарҳол тушунасиз. Нима учун видеоҳакамлар Марчинякни монитор олдига чақириб, вазиятни қайта кўришни таклиф қилишмади? Менимча, футболда ҳали ҳам кучли ва машҳур футболчиларга нисбатан ўзгача, имтиёзли муносабат мавжуд.
Мен Мессини қанчалик яхши кўрмай ва унинг иқтидорига тан бермай, бу қилган ҳаракати жуда хунук ва нотўғри эди. Сиз ортдан келиб тўпга интилган бўлсангиз ҳам, рақибнинг болдирини тиззасидан то тўпиғигача босиб ўтдингизми, демак, қоида бўйича майдондан чиқиб кетишингиз шарт».
Ҳозиргача на Аргентина терма жамоаси вакиллари ва на учрашув ҳакамлари ушбу баҳсли вазият юзасидан расмий изоҳ беришгани йўқ. Бироқ, ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари икки лагерга бўлиниб, ушбу эпизодни қизғин муҳокама қилишда давом этмоқдалар.
Замин спорт шарҳловчиларининг хулосаси:
Йирик мусобақаларда Лионель Месси каби дунё юлдузлари иштирокидаги ҳар бир эпизод доимо катта лупа остида кузатилади. Гарчи Аргентина Жазоир устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, турнирни муваффақиятли бошлаган бўлса-да, ушбу ҳакамлик хатоси Жаҳон чемпионатининг илк кунларидаги энг шов-шувли мавзуларидан бирига айланиб улгурди.
Дунё спортидаги энг шов-шувли воқеалар, «Мундиал» кундалигидан энг эксклюзив таҳлиллар ва қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…