Қирғизистонда блогерлар учун 5 йиллик солиқ имтиёзи жорий этилди

·0·Дунё
Қирғизистонда блогерлар учун 5 йиллик солиқ имтиёзи жорий этилди

Қирғизистон Президенти Садир Жапаров солиқ тизимини такомиллаштиришга қаратилган янги фармонни имзолади.

Ҳужжатга кўра, дастурий таъминот, ахборот технологиялари ва сунъий интеллект йўналишларида фаолият юритаётган компаниялар ҳамда тадбиркорлар беш йил муддатга солиқлардан озод қилиниши мумкин.

Янги имтиёзлар блогерлар, стартаплар, аутсорсинг компаниялари, кино ва телемаҳсулотлар ишлаб чиқарувчилари ҳамда бошқа ижодий соҳа вакилларини ҳам қамраб олади.

Шунингдек, улар учун даромад солиғининг 5 фоизлик ставкаси ва суғурта бадаллари бўйича енгилликлар назарда тутилган.

Фармонда олтин ва кумуш билан боғлиқ айрим соҳаларда солиқ юкини ошириш ҳамда контрабандага қарши жавобгарликни кучайтириш таклифлари ҳам ўрин олган.

Мазкур фармон расмий эълон қилинган кундан бошлаб кучга кирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёда 10 та йирик сув ҳавзаси кўз ўнгимизда қуриб бормоқдаДунёда 10 та йирик сув ҳавзаси кўз ўнгимизда қуриб бормоқдаБугун, 11:51Трамп Исроилнинг Байрутга уюштирган ҳужумларини кескин қораладиТрамп Исроилнинг Байрутга уюштирган ҳужумларини кескин қораладиБугун, 10:18Мексика президенти FIFA’ни чипталари нархи кескин ошгани учун танқид қилдиМексика президенти FIFA’ни чипталари нархи кескин ошгани учун танқид қилдиБугун, 10:12Ҳақиқий қаҳрамонлик: Ёнаётган уйдан 6 фарзандини қутқариш учун кирган онанинг ўзи 93 фоизли куйиш олдиҲақиқий қаҳрамонлик: Ёнаётган уйдан 6 фарзандини қутқариш учун кирган онанинг ўзи 93 фоизли куйиш олдиБугун, 10:07Стречга ўралган ўзбекистонлик аёл ишида нуқта қўйилди: қотил умрбод қамалдиСтречга ўралган ўзбекистонлик аёл ишида нуқта қўйилди: қотил умрбод қамалдиБугун, 08:58Уруш тугайдими? АҚШ ва Эрон келишуви тафсилотлари маълум бўлдиУруш тугайдими? АҚШ ва Эрон келишуви тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 08:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди