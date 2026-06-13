Арсенал янги трансферлар учун катта маблағ сарфлашга тайёр

·0·Спорт
Арсенал янги трансферлар учун катта маблағ сарфлашга тайёр

Англия Премер-лигаси чемпиони Арсенал ўз таркибини кучайтириш мақсадида Брюгге клуби вингери Чристос Тзолис номзодини кўриб чиқмоқда. Микел Артета жамоаси грециялик футболчи учун тахминан 34,5 миллион фунт стерлинг тўлашга тайёр. Ушбу трансфер Лондон клубининг Астон Вилла юлдузи Морган Рогерцни қўлга киритиш режаларига таъсир қилмайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

24 ёшли Чристос Тзолис сўнгги икки мавсум давомида Брюгге сафида 43 та гол уриб, Белгиянинг энг самарали ҳужумчиларидан бирига айланди. Арсенал раҳбарияти уни ҳужум чизиғини янгилаш учун алоҳида имконият сифатида баҳоламоқда. Аввалроқ Лондонликлар Ювентус аъзоси Кенан Йилдиз билан боғланишган эди, бироқ Италия клуби туркиялик иқтидорнинг сотилмаслигини маълум қилган.

Тзолис инглиз футболи билан таниш — у 2021-йилда Норвич Ситй таркибида Англия Премер-лигасида 14 та ўйинда майдонга тушган. Шундан сўнг у ФК Твенте ва Брюгге жамоаларида ўз ўйинини сезиларли даражада яхшилаб олди. Ўтган мавсумда у чемпионатда 17 та гол ва 23 та ассист қайд этиб, ўзининг кўп қиррали эканлигини исботлади.

Микел Артета Чемпионлар лигаси финалида PSJдан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг ҳужум чизиғини кучайтиришга қарор қилган. Клуб скаутлари жамоанинг ички чемпионатдаги муваффақиятидан сўнг тўхтаб қолмаслигини таъминлашга интилмоқда. Тзолиснинг чап қанотда ҳам, ҳужум марказида ҳам ўйнай олиши Арсенал учун қўшимча устунлик ҳисобланади.

АрсеналАнглия Премер-лигасиТрансферларЧристос ТзолисМикел Артета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сречко Катанец ўзбекистонлик мухлисларни кўп нарса кутмасликка чақирдиСречко Катанец ўзбекистонлик мухлисларни кўп нарса кутмасликка чақирдиБугун, 09:36Жермаине Женас BBCдан ҳайдалиши ҳақида: Ҳаммасидан айрилдимЖермаине Женас BBCдан ҳайдалиши ҳақида: Ҳаммасидан айрилдимБугун, 08:58Ливерпулда янги давр: Андони Ираола мураббийлар штабини шакллантирмоқдаЛиверпулда янги давр: Андони Ираола мураббийлар штабини шакллантирмоқдаБугун, 08:14Нюкасл дарвозабон қидирмоқда: Джеймс Траффорд яна эътибордаНюкасл дарвозабон қидирмоқда: Джеймс Траффорд яна эътибордаБугун, 08:10Жозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришдиЖозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришдиБугун, 07:39Руи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетардиРуи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетардиБугун, 07:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди