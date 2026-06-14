Дарвин Нунез яна Ливерпулга қайтиши мумкинми: Ижтимоий тармоқлардаги сирли пост
Англиянинг Ливерпул жамоаси мухлислари клуб расмий саҳифаларида эълон қилинган ғалати хабар ортидан катта ҳаяжон ва тушунмовчилик ичида қолишди. Гап шундаки, жамоанинг собиқ ҳужумчиси Дарвин Нунез кутилмаганда эркин агентга айлангани ва унинг Мерсисайдга қайтиши ҳақидаги гап-сўзлар болалаган бир пайтда, клуб маъмурлари у билан боғлиқ хотира постини жойлаштиришди. Бу ҳолат кўплаб мухлислар томонидан трансферга ишора сифатида қабул қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, уругвайлик 26 ёшли ҳужумчи Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал жамоаси билан шартномасини ўзаро келишувга кўра бекор қилган. Саудияликлар сафига Карим Бензема каби юлдузларнинг келиб қўшилиши Нунезнинг қайдномадан тушиб қолишига сабаб бўлган эди. Эндиликда Ливерпул ушбу тажрибали футболчини бир тийин ҳам трансфер пули тўламасдан, текинга қайтариб олиш имкониятига эга бўлиб турибди.
Ираола тактикаси ва Нунезнинг ролиҲозирда Ливерпул бош мураббийи Андони Ираола жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтириш чораларини кўрмоқда. Айниқса, Ҳуго Экитике жиддий жароҳат олиб, узоқ муддатга сафдан чиққани мутахассисни янги вариантлар қидиришга мажбур қилди. Нунезнинг жисмоний ҳолати ва юқори прессингдаги фаоллиги Ираола томонидан жорий этилаётган тажовузкор ўйин услубига жуда мос келиши айтилмоқда.
Дарвин Нунез Ливерпул сафидаги аввалги фаолияти давомида 143 та учрашувда майдонга тушиб, 40 та гол ва 26 та голли узатмани амалга оширган эди. Гарчи унинг самарадорлиги баъзида танқид қилинган бўлса-да, майдондаги тиниmsиз меҳнати ва фидойилиги мухлислар орасида унга бўлган ҳурматни сақлаб қолган. Эркин агент мақомидаги футболчининг қайтиши молиявий жиҳатдан ҳам клуб учун жуда манфаатли битим бўлиши мумкин.
Мухлисларнинг муносабати ва шубҳаларКлубнинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида "Дарвин Нунез бундан тўрт йил олдин қизиллар сафига қўшилган эди" мазмунидаги постнинг пайдо бўлиши муҳокамаларни авж олдирди. Одатда клублар қисқа муддат ўйнаб кетган футболчиларнинг трансфер санасини бундай тарзда нишонламайди. Шу сабабли, мухлислар буни "уйга қайтиш" ҳақидаги расмий эълоннинг дебочаси деб ҳисобламоқда.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида @ТеКопоҳолик каби мухлислар "Уни уйга қайтаринг" дея ҳайқираётган бўлса, бошқалар клуб раҳбарияти мухлисларнинг фикрини билиш учун атайлаб шундай пост жойлаганини тахмин қилмоқда. @ТаинтлессРед исмли фойдаланувчи: "Бу жуда қизиқ танлов. Биз тўрт йил олдин келиб-кетган бошқа ўйинчилар ҳақида бундай ёзмаймиз. Балки, ҳақиқатан ҳам уни текинга қайтармоқчимиз?" дея ўз фикрини билдирди.
Ҳозирча Ливерпул раҳбарияти ёки Андони Ираола ушбу миш-мишлар бўйича расмий баёнот бергани йўқ. Бироқ, трансфер ойнаси вақтидаги бундай тасодифлар футбол оламида камдан-кам ҳолларда шунчаки юз беради. Агар Нунез қайтадиган бўлса, бу Англия Премер-лигаси жорий мавсумидаги энг шов-шувли ва кутилмаган трансферлардан бирига айланиши аниқ.
…