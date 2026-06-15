Килиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режа
Франция терма жамоаси сардори ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионатида ғалаба қозониш учун ўз ўйин услубини тубдан ўзгартиришга тайёрлигини маълум қилди. Дунёнинг энг иқтидорли футболчиларидан бири ҳисобланган ҳужумчи ўзининг ҳимоядаги ҳаракатлари борасидаги танқидларни қабул қилиб, жамоавий муваффақият йўлида кўпроқ меҳнат қилишга вада берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Мбаппе Ле Парисиен нашрига берган интервюсида ўзининг ҳимоявий ўйинини янги босқичга олиб чиқиш зарурлигини тан олган. Унинг сўзларига кўра, замонавий футболда, айниқса 48 та жамоа иштирок этадиган кенгайтирилган жаҳон чемпионатида ғолиб бўлиш учун ҳар бир ўйинчи, ҳатто асосий ҳужумчи ҳам мудофаада фаол иштирок этиши шарт.
Ҳимоядаги масъулият ва танқидлар"Мен ҳимояда яна бир қадам олдинга ташлашим керак. Буни тўғри бажаришга тайёрман, чунки нима қилиб бўлса ҳам жаҳон кубогини қўлга киритишни истайман", — деди Килиан Мбаппе. У ўзининг укаси Этан билан суҳбатда жамоавий мувозанатни сақлаш учун ўз устида ишлашни давом эттиришини таъкидлади. Бу баёнот кўп йиллардан буён унинг тўпсиз ҳаракатланиши ва ҳимояга қайтмаслигини танқид қилиб келаётган мутахассислар учун кутилмаган жавоб бўлди.
Реал Мадрид сафидаги дастлабки мавсумида Мбаппе баъзи муваффақиятсизликлар учун "айбдор" сифатида кўрсатилган эди. Бироқ, таниқли мураббий Арсене Венгернинг фикрича, француз юлдузи Испания клубига ўтиш даврида келиб қолган ва унга нисбатан танқидлар доим ҳам адолатли эмас. Венгернинг ишончи комилки, жисмоний жиҳатдан тетик бўлган Мбаппе жаҳон чемпионатида дунёнинг энг хавфли қуролига айланади.
Жамоа ичидаги муҳит ва қўллаб-қувватлашФранция терма жамоаси лагерида сардорнинг нуфузи ҳамон юқори даражада сақланиб қолмоқда. Унинг жамоадошлари, жумладан Усман Дембеле, Мбаппега нисбатан билдирилаётган танқидлар баъзан футбол чегарасидан чиқиб кетаётганини айтиб, уни ҳимоя қилиб чиқишди. Лес Блеус таркибида у нафақат тактик, балки ҳиссий етакчи сифатида ҳам кўрилмоқда.
Дидиер Десчампс бошчилигидаги жамоа учун Мбаппенинг бу қарори стратегик аҳамиятга эга. Франция терма жамоаси Шимолий Америкада ўтадиган турнирда фаворитлардан бири ҳисобланади ва сардорнинг ҳимоядаги ёрдами жамоанинг умумий мустаҳкамлигини ошириши кутилмоқда. Футболчи ўз интервюсида жамоавий манфаатларни шахсий статистикадан устун қўйишини очиқ-ойдин намойиш этди.
Хулоса қилиб айтганда, Килиан Мбаппе ўз карерасининг янги босқичига қадам қўймоқда. Унинг Реал Мадрид ва Франция терма жамоасидаги ўйин услуби трансформацияси нафақат унинг шахсий ривожланиши, балки бутун жамоанинг 2026-йилги мундиалдаги тақдирини белгилаб бериши мумкин.
…