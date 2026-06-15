Испания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возинья учун унутилмас кечага айланди

·0·Спорт
Испания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возинья учун унутилмас кечага айланди

40 ёшли Кабо-Верде дарвозабони Возинья Испанияга қарши учрашувда дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолганидан кейин кўз ёшларини тия олмади. Жаҳон чемпионатидаги дебют ўйинидаёқ у турнир фаворитларидан бирига қарши “қуруқ” ўйин ўтказди ва бутун футбол жамоатчилиги эътиборига тушди.

Бу воқеанинг таъсирли жиҳати шундаки, Возиньянинг йўли оддий бўлмаган. У ҳозирда Португалиянинг иккинчи дивизионида тўп тепади. Аммо шундай даражадан туриб Жаҳон чемпионати саҳнасида Испания каби кучли рақибга қарши майдонга тушиш ва ўз дарвозасини голсиз сақлаб қолиш ҳар қандай футболчи учун катта орзу ҳисобланади.

Возиньянинг ҳаётидаги энг ҳайратланарли фактлардан бири — у 25 ёшига қадар профессионал футболчи бўлмаган. Кўплаб футболчилар бу ёшга келиб карьерасининг энг муҳим босқичига кирган бўлади, аммо Возинья ўз профессионал фаолиятини айнан 25 ёшида Анголада бошлаган.

Шундан кейин у босқичма-босқич ривожланди, ўз устида ишлади ва таслим бўлмади. Унинг тарихи шунчаки спорт натижаси эмас, балки сабр, меҳнат ва ишонч ҳақидаги ҳикоядир. Испанияга қарши ўйиндаги муваффақияти ҳам тасодиф эмас, балки йиллар давомида қилинган меҳнатнинг самараси бўлди.

Бугун эса Возинья Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида фаворитларга қарши дарвозасини дахлсиз сақлади ва учрашувнинг “энг яхши футболчиси” деб топилди. Ўйиндан кейинги кўз ёшлари эса унинг учун бу натижа қанчалик қадрли эканини кўрсатди.

Кабо-Верде учун Испанияга қарши дуранг катта натижа бўлди. Возинья эса бу ўйинда нафақат ўз терма жамоасининг қаҳрамонига, балки футболда кеч бошланган карьера ҳам катта саҳнага олиб чиқиши мумкинлигининг ёрқин исботига айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания ва Кабо-Верде ўйинидан кейин Возинья ҳақиқий қаҳрамонга айландиИспания ва Кабо-Верде ўйинидан кейин Возинья ҳақиқий қаҳрамонга айландиБугун, 18:39Жаҳон чемпионатида улкан сенсация: Испания дебютант Кабо-Вердени енга олмадиЖаҳон чемпионатида улкан сенсация: Испания дебютант Кабо-Вердени енга олмадиБугун, 18:12Бразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборадиБразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборадиБугун, 16:53Сарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинландиСарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 16:45Мауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинландиМауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 16:11Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Бугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди