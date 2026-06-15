Испания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возинья учун унутилмас кечага айланди
40 ёшли Кабо-Верде дарвозабони Возинья Испанияга қарши учрашувда дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолганидан кейин кўз ёшларини тия олмади. Жаҳон чемпионатидаги дебют ўйинидаёқ у турнир фаворитларидан бирига қарши “қуруқ” ўйин ўтказди ва бутун футбол жамоатчилиги эътиборига тушди.
Бу воқеанинг таъсирли жиҳати шундаки, Возиньянинг йўли оддий бўлмаган. У ҳозирда Португалиянинг иккинчи дивизионида тўп тепади. Аммо шундай даражадан туриб Жаҳон чемпионати саҳнасида Испания каби кучли рақибга қарши майдонга тушиш ва ўз дарвозасини голсиз сақлаб қолиш ҳар қандай футболчи учун катта орзу ҳисобланади.
Возиньянинг ҳаётидаги энг ҳайратланарли фактлардан бири — у 25 ёшига қадар профессионал футболчи бўлмаган. Кўплаб футболчилар бу ёшга келиб карьерасининг энг муҳим босқичига кирган бўлади, аммо Возинья ўз профессионал фаолиятини айнан 25 ёшида Анголада бошлаган.
Шундан кейин у босқичма-босқич ривожланди, ўз устида ишлади ва таслим бўлмади. Унинг тарихи шунчаки спорт натижаси эмас, балки сабр, меҳнат ва ишонч ҳақидаги ҳикоядир. Испанияга қарши ўйиндаги муваффақияти ҳам тасодиф эмас, балки йиллар давомида қилинган меҳнатнинг самараси бўлди.
Бугун эса Возинья Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида фаворитларга қарши дарвозасини дахлсиз сақлади ва учрашувнинг “энг яхши футболчиси” деб топилди. Ўйиндан кейинги кўз ёшлари эса унинг учун бу натижа қанчалик қадрли эканини кўрсатди.
Кабо-Верде учун Испанияга қарши дуранг катта натижа бўлди. Возинья эса бу ўйинда нафақат ўз терма жамоасининг қаҳрамонига, балки футболда кеч бошланган карьера ҳам катта саҳнага олиб чиқиши мумкинлигининг ёрқин исботига айланди.
…