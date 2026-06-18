Колумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватлади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ФИФА Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат майдондаги кураш, балки таъсирли мухлислик лаҳзалари билан ҳам ёдда қолди.
Учрашув давомида Колумбия гол урганидан кейин трибунадаги ёш ўзбекистонлик мухлиснинг кўз ёш тўкаётгани камераларга муҳрланди.
Шундан сўнг колумбиялик мухлислар болани қўллаб-қувватлаш мақсадида «Ўзбекистон, Ўзбекистон» деб ҳайқира бошлади.
Ушбу ҳолат стадиондаги томошабинлар орасида самимий муҳит юзага келтирди ва ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди.
Мухлислар мазкур воқеани Жаҳон чемпионатидаги энг таъсирли ва эсда қоларли лаҳзалардан бири сифатида баҳоламоқда.
Ўзбекистон терма жамоаси учун бу баҳс мундиал тарихидаги илк ўйин сифатида қайд этилди.
…