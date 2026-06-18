Томас Тухелнинг дебюти: Англия ЖЧ-2026 стартида Хорватияни мағлуб этди

·29·Спорт
Томас Тухелнинг дебюти: Англия ЖЧ-2026 стартида Хорватияни мағлуб этди

Англия терма жамоаси янги бош мураббий Томас Тухел қўл остидаги илк расмий учрашувини ғалаба билан бошлади. ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг очилиш ўйинида хорватияликларга қарши майдонга тушган “Уч шерлар” 4:2 ҳисобида зафар қучиб, турнирнинг асосий фаворитларидан бири эканликларини исботлашди. Бироқ ушбу ғалаба инглизлар учун осон кечмади ва жамоанинг ҳимоя чизиғидаги муаммолар мутахассислар эътиборидан четда қолмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг биринчи бўлими кутилмаган воқеаларга бой бўлди. Гарри Кейн пеналтидан ҳисобни очган бўлса-да, Хорватия тезда жавоб қайтарди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Томас Тухелнинг Марк Гуеҳи ўрнига Джон Стоунз ва Эзри Консани асосий таркибга киритиш қарори ўзини оқламади. Айнан Стоунзнинг хатоси сабабли Мартин Батурина ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди. Гарчи Гарри Кейн бурчак зарбасидан сўнг дублни расмийлаштирган бўлса-да, танаффусга қадар Петар Муса мувозанатни яна тиклади.

Тухелнинг танаффусдаги “сиҳри” ва иккинчи бўлим

Танаффусда Томас Тухел жамоа кийиниш хонасида футболчиларга қандай кўрсатма бергани ҳозирча сир бўлиб қолмоқда. Мураббийнинг ўзи шунчаки “жасорат билан ўйнашни” сўраганини айтса-да, майдондаги ўзгаришлар жиддийроқ суҳбат бўлганидан далолат беради. Иккинчи бўлимда Англия бутунлай бошқача шижоат билан ҳаракат қила бошлади ва ўйин тизгинини ўз қўлига олди.

Жуд Беллингем иккинчи бўлим бошида ўз маҳоратини намойиш этиб, жамоасини яна олдинга олиб чиқди. Реал Мадрид юлдузи рақиб ҳимоячисининг қаршилигига қарамай, тўпни дарвоза бурчагига аниқ жойлади. Шундан сўнг Хорватия дарвозабони Доминик Ливаковик бир қатор қийин сейвлар билан жамоасини муқаррар голлардан қутқариб қолди, аммо у ҳам ўйин охирида инглизларнинг навбатдаги ҳужумини қайтара олмади.

Захирадан майдонга тушган Букайо Сака ва Маркус Рэшфорд жуфтлиги ўйинга якуний нуқтани қўйди. Саканинг узатмасидан сўнг Рэшфорд 85-дақиқада тўртинчи голни уриб, Тухел дебютини ғалаба билан безади. Шунга қарамай, мутахассислар Англия ҳимоясидаги тартибсизлик ва Деклан Рисе жароҳат олган бир пайтда ўйинни назорат қилишдаги қийинчиликларни танқид остига олишмоқда.

Ушбу ғалаба Англия учун стратегик аҳамиятга эга, аммо Тухел чемпионлик сари йўлда ҳали кўп ишлаши кераклиги кўриниб қолди. Жамоанинг ҳужумкор салоҳияти юқори бўлса-да, ҳимоядаги бўшлиқлар кучлироқ рақибларга қарши баҳсларда қимматга тушиши мумкин. Кейинги беш ҳафта давомида инглизлар ушбу муаммоларни бартараф этишга ҳаракат қилишади.

АнглияТомас ТухелЖЧ-2026Гарри КейнФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой бердиЎзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой бердиБугун, 07:57Ливерпул трансфер бозорида Нюкаслни ортда қолдирди: Виктор Муноз Энфилдга йўл олмоқдаЛиверпул трансфер бозорида Нюкаслни ортда қолдирди: Виктор Муноз Энфилдга йўл олмоқдаБугун, 07:31Деклан Райс жароҳат олдими? Томас Тухел ва футболчининг ўзи вазиятга ойдинлик киритдиДеклан Райс жароҳат олдими? Томас Тухел ва футболчининг ўзи вазиятга ойдинлик киритдиБугун, 07:15Экспертлар РПЛда ўйнаган легионерларимиз ҳаракатига қандай баҳо берди?Экспертлар РПЛда ўйнаган легионерларимиз ҳаракатига қандай баҳо берди?Бугун, 07:13Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Бугун, 07:00Томас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиТомас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиБугун, 06:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди