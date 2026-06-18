Томас Тухелнинг дебюти: Англия ЖЧ-2026 стартида Хорватияни мағлуб этди
Англия терма жамоаси янги бош мураббий Томас Тухел қўл остидаги илк расмий учрашувини ғалаба билан бошлади. ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг очилиш ўйинида хорватияликларга қарши майдонга тушган “Уч шерлар” 4:2 ҳисобида зафар қучиб, турнирнинг асосий фаворитларидан бири эканликларини исботлашди. Бироқ ушбу ғалаба инглизлар учун осон кечмади ва жамоанинг ҳимоя чизиғидаги муаммолар мутахассислар эътиборидан четда қолмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг биринчи бўлими кутилмаган воқеаларга бой бўлди. Гарри Кейн пеналтидан ҳисобни очган бўлса-да, Хорватия тезда жавоб қайтарди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Томас Тухелнинг Марк Гуеҳи ўрнига Джон Стоунз ва Эзри Консани асосий таркибга киритиш қарори ўзини оқламади. Айнан Стоунзнинг хатоси сабабли Мартин Батурина ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди. Гарчи Гарри Кейн бурчак зарбасидан сўнг дублни расмийлаштирган бўлса-да, танаффусга қадар Петар Муса мувозанатни яна тиклади.
Тухелнинг танаффусдаги “сиҳри” ва иккинчи бўлимТанаффусда Томас Тухел жамоа кийиниш хонасида футболчиларга қандай кўрсатма бергани ҳозирча сир бўлиб қолмоқда. Мураббийнинг ўзи шунчаки “жасорат билан ўйнашни” сўраганини айтса-да, майдондаги ўзгаришлар жиддийроқ суҳбат бўлганидан далолат беради. Иккинчи бўлимда Англия бутунлай бошқача шижоат билан ҳаракат қила бошлади ва ўйин тизгинини ўз қўлига олди.
Жуд Беллингем иккинчи бўлим бошида ўз маҳоратини намойиш этиб, жамоасини яна олдинга олиб чиқди. Реал Мадрид юлдузи рақиб ҳимоячисининг қаршилигига қарамай, тўпни дарвоза бурчагига аниқ жойлади. Шундан сўнг Хорватия дарвозабони Доминик Ливаковик бир қатор қийин сейвлар билан жамоасини муқаррар голлардан қутқариб қолди, аммо у ҳам ўйин охирида инглизларнинг навбатдаги ҳужумини қайтара олмади.
Захирадан майдонга тушган Букайо Сака ва Маркус Рэшфорд жуфтлиги ўйинга якуний нуқтани қўйди. Саканинг узатмасидан сўнг Рэшфорд 85-дақиқада тўртинчи голни уриб, Тухел дебютини ғалаба билан безади. Шунга қарамай, мутахассислар Англия ҳимоясидаги тартибсизлик ва Деклан Рисе жароҳат олган бир пайтда ўйинни назорат қилишдаги қийинчиликларни танқид остига олишмоқда.
Ушбу ғалаба Англия учун стратегик аҳамиятга эга, аммо Тухел чемпионлик сари йўлда ҳали кўп ишлаши кераклиги кўриниб қолди. Жамоанинг ҳужумкор салоҳияти юқори бўлса-да, ҳимоядаги бўшлиқлар кучлироқ рақибларга қарши баҳсларда қимматга тушиши мумкин. Кейинги беш ҳафта давомида инглизлар ушбу муаммоларни бартараф этишга ҳаракат қилишади.
…