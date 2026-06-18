Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой берди

·0·Спорт
Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой берди

Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида дебют қилди. Мекцикадаги афсонавий “Астека” стадионида бўлиб ўтган ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг илк турида вакилларимиз Колумбия терма жамоасига қарши майдонга тушиб, 1:3 ҳисобида мағлубиятга учради. Мазкур ўйин нафақат натижаси, балки ўзбек футболи учун тарихий аҳамияти билан ҳам диққатга сазовордир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ Бавария юлдузи Луис Диаз майдонда яққол етакчи сифатида намоён бўлди. Колумбияликларнинг ҳужумкор ўйини 40-дақиқада ўз самарасини берди. Луис Диазнинг заргона узатмасидан сўнг, Кристал Пелас ҳимоячиси Даниел Муноз акробатик услубда Ўткир Юсупов дарвозасини ишғол қилди. Биринчи бўлим Жанубий Америка вакилларининг кичик устунлиги билан якунланди.

Аббосбек Файзуллаевдан тарихий гол

Иккинчи бўлимда Фабио Каннаваро шогирдлари ўйин маромини тиклашга муваффақ бўлишди. Тартибли ва ихчам ўйин намойиш этган “оқ бўрилар” 60-дақиқада мувозанатни тиклашди. Қанотдан етказилган тўп қайтганидан сўнг, Аббосбек Файзуллаев бош билан гол уриб, Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голига муаллифлик қилди. Бу гол стадиондаги ўзбекистонлик мухлисларнинг катта қувончига сабаб бўлди.

Бироқ қувонч узоққа чўзилмади. Oraдан беш дақиқа ўтиб, Луис Диаз яна саҳнага чиқди. Майдон марказидаги хатодан сўнг Густаво Пуэрта тўпни Диазга етказди, унинг кучли зарбасини Ўткир Юсупов тўса олмади. Ўйин якунланиши арафасида колумбияликлар яна бир бор муваффақият қозониб, якуний ҳисобни 3:1 кўринишига келтиришди. Луис Диаз учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди.

Ўйиндан сўнг Луис Диаз ўз ҳаяжонини яширмади: “Мен болаликдаги орзуимни амалга оширмоқдаман — миллий терма жамоам билан Жаҳон чемпионатида ўйнаш. Гол уриш ва ассистентлик қилишдан кўра гўзалроқ нарса йўқ”. Бавария ҳужумчиси ўз жамоасининг ғалабасида асосий фигурага айланди.

Колумбия терма жамоаси бош мураббийи Nestор Лорензо эса Ўзбекистон терма жамоасининг ўйинига юқори баҳо берди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мураббий рақибнинг жуда тартибли ҳимояланганини ва уларнинг мудофаасини ёриб ўтиш қийин бўлганини таъкидлади. Лорензо ўз шогирдларига вазиятлардан фойдаланиш борасида ҳали кўп ишлаш кераклигини уқтирди.

Мағлубиятга қарамай, Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти мутахассислар томонидан ижобий баҳоланмоқда. Дунё даражасидаги юлдузларга эга Колумбияга қарши муносиб қаршилик кўрсатилгани, жамоанинг келгуси ўйинларда очко олиши учун яхши пойдевор бўлиб хизмат қилиши мумкин.

ФутболЖаҳон ЧемпионатиЎзбекистонКолумбияАббосбек Файзуллаев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухелнинг дебюти: Англия ЖЧ-2026 стартида Хорватияни мағлуб этдиТомас Тухелнинг дебюти: Англия ЖЧ-2026 стартида Хорватияни мағлуб этдиБугун, 07:38Ливерпул трансфер бозорида Нюкаслни ортда қолдирди: Виктор Муноз Энфилдга йўл олмоқдаЛиверпул трансфер бозорида Нюкаслни ортда қолдирди: Виктор Муноз Энфилдга йўл олмоқдаБугун, 07:31Деклан Райс жароҳат олдими? Томас Тухел ва футболчининг ўзи вазиятга ойдинлик киритдиДеклан Райс жароҳат олдими? Томас Тухел ва футболчининг ўзи вазиятга ойдинлик киритдиБугун, 07:15Экспертлар РПЛда ўйнаган легионерларимиз ҳаракатига қандай баҳо берди?Экспертлар РПЛда ўйнаган легионерларимиз ҳаракатига қандай баҳо берди?Бугун, 07:13Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Бугун, 07:00Томас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиТомас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиБугун, 06:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди