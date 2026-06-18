Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой берди
Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида дебют қилди. Мекцикадаги афсонавий “Астека” стадионида бўлиб ўтган ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг илк турида вакилларимиз Колумбия терма жамоасига қарши майдонга тушиб, 1:3 ҳисобида мағлубиятга учради. Мазкур ўйин нафақат натижаси, балки ўзбек футболи учун тарихий аҳамияти билан ҳам диққатга сазовордир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ Бавария юлдузи Луис Диаз майдонда яққол етакчи сифатида намоён бўлди. Колумбияликларнинг ҳужумкор ўйини 40-дақиқада ўз самарасини берди. Луис Диазнинг заргона узатмасидан сўнг, Кристал Пелас ҳимоячиси Даниел Муноз акробатик услубда Ўткир Юсупов дарвозасини ишғол қилди. Биринчи бўлим Жанубий Америка вакилларининг кичик устунлиги билан якунланди.
Аббосбек Файзуллаевдан тарихий голИккинчи бўлимда Фабио Каннаваро шогирдлари ўйин маромини тиклашга муваффақ бўлишди. Тартибли ва ихчам ўйин намойиш этган “оқ бўрилар” 60-дақиқада мувозанатни тиклашди. Қанотдан етказилган тўп қайтганидан сўнг, Аббосбек Файзуллаев бош билан гол уриб, Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голига муаллифлик қилди. Бу гол стадиондаги ўзбекистонлик мухлисларнинг катта қувончига сабаб бўлди.
Бироқ қувонч узоққа чўзилмади. Oraдан беш дақиқа ўтиб, Луис Диаз яна саҳнага чиқди. Майдон марказидаги хатодан сўнг Густаво Пуэрта тўпни Диазга етказди, унинг кучли зарбасини Ўткир Юсупов тўса олмади. Ўйин якунланиши арафасида колумбияликлар яна бир бор муваффақият қозониб, якуний ҳисобни 3:1 кўринишига келтиришди. Луис Диаз учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Ўйиндан сўнг Луис Диаз ўз ҳаяжонини яширмади: “Мен болаликдаги орзуимни амалга оширмоқдаман — миллий терма жамоам билан Жаҳон чемпионатида ўйнаш. Гол уриш ва ассистентлик қилишдан кўра гўзалроқ нарса йўқ”. Бавария ҳужумчиси ўз жамоасининг ғалабасида асосий фигурага айланди.
Колумбия терма жамоаси бош мураббийи Nestор Лорензо эса Ўзбекистон терма жамоасининг ўйинига юқори баҳо берди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мураббий рақибнинг жуда тартибли ҳимояланганини ва уларнинг мудофаасини ёриб ўтиш қийин бўлганини таъкидлади. Лорензо ўз шогирдларига вазиятлардан фойдаланиш борасида ҳали кўп ишлаш кераклигини уқтирди.
Мағлубиятга қарамай, Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти мутахассислар томонидан ижобий баҳоланмоқда. Дунё даражасидаги юлдузларга эга Колумбияга қарши муносиб қаршилик кўрсатилгани, жамоанинг келгуси ўйинларда очко олиши учун яхши пойдевор бўлиб хизмат қилиши мумкин.
…