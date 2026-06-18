Роберто Мартинез ва Криштиано Роналдо яна бир жамоада: Ал-Наср янги мураббий билан келишмоқда

·0·Спорт
Роберто Мартинез ва Криштиано Роналдо яна бир жамоада: Ал-Наср янги мураббий билан келишмоқда

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез фаолиятида кескин бурилиш ясашга яқин турибди. Испаниялик мутахассис 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг миллий жамоадаги лавозимини тарк этиб, Саудия Арабистонининг Ал-Наср клубини бошқариши кутилмоқда. Бу ҳақда А Бола нашри маълумот тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Португалия терма жамоаси билан ЖЧ-2026 турнирида иштирок этаётган Мартинез ва Саудия клуби ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи паллага кирган. Агарда келишув амалга ошса, у Ар-Риёдда ватандоши Жорге Жесуснинг ўрнини эгаллайди. Қайд этилишича, томонлар ўртасидаги дастлабки мулоқотлар нуфузли турнир бошланишидан аввалроқ старт олган эди.

Ушбу трансфернинг энг асосий жиҳати шундаки, Роберто Мартинез яна бир бор афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо билан бирга ишлаш имкониятига эга бўлади. Терма жамоада доимий равишда 41 ёшли юлдузга ишонч билдириб келаётган мураббий учун клуб миқёсида ҳам у билан ҳамкорлик қилиш таклифи жуда жозибали кўринмоқда. Бундан ташқари, Ал-Наср сафида Португалия терма жамоасининг яна бир аъзоси Жоау Феликс ҳам тўп сурмоқда.

Клуб бошқарувига қайтиш ва янги чорловлар

Роберто Мартинез учун бу 2016-йилдан буён илк бор клуб миқёсидаги фаолиятига қайтиш бўлади. Бунгача у Белгия ва Португалия терма жамоаларида узоқ вақт ишлади. Goal.com нашрининг ёзишича, мутахассиснинг Португалия футбол федерацияси (ФПФ) билан шартномаси якунланиб бораётгани унинг клуб футболига қайтиш истагини янада кучайтирган.

Ал-Наср раҳбарияти дастлаб Марко Силва номзодини кўриб чиққан эди, бироқ у Бенфика билан шартнома имзолашни афзал кўрди. Шундан сўнг клуб эътиборини икки номзодга қаратди. Ал-Наср юридик бўлимининг собиқ директори Саад Ал-Субаие ижтимоий тармоқларда клуб айни дамда Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган мураббий ва Жанубий Америкадаги жамоалардан бирини бошқараётган мутахассис ўртасида танлов қилаётганини тасдиқлади.

Ҳозирда Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Конго ДР билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, танқидлар остида қолган бир пайтда, Мартинезнинг келажаги ҳақидаги хабарлар жамоа ичидаги муҳитга қандай таъсир қилиши кўпчиликни қизиқтирмоқда. Шунга қарамай, унинг Саудия Арабистонига кўчиб ўтиши деярли ҳал бўлган масала сифатида кўрилмоқда.

Роберто МартинезКриштиано РоналдоАл-НасрПортугалияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Игорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирдиИгорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирдиБугун, 14:12Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?Бугун, 13:38Жуд Беллингем майдон ташқарисида ҳам намуна: Футболчи Каролине Веир билан хайрлашдиЖуд Беллингем майдон ташқарисида ҳам намуна: Футболчи Каролине Веир билан хайрлашдиБугун, 13:12Вячеслав Эрбес Ўзбекистоннинг Колумбиядан учраган мағлубиятини изоҳладиВячеслав Эрбес Ўзбекистоннинг Колумбиядан учраган мағлубиятини изоҳладиБугун, 13:10Вячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирдиВячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирдиБугун, 13:02Густаво Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиГуставо Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди