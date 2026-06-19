Гарри Кейн шахсий рекордлардан кўра жамоавий ғалабани устун қўйиши маълум қилинди

·0·Спорт
Гарри Кейн шахсий рекордлардан кўра жамоавий ғалабани устун қўйиши маълум қилинди

Англия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар Гарри Кейн учун шахсий ютуқлар ва тўпурарлик пойгалари асосий мақсад эмас. Бавария ҳужумчиси Лионель Месси ёки Килиан Мбаппе каби юлдузлар билан рақобатлашишдан кўра, терма жамоа билан катта совринларни ютишни афзал кўради. Бу ҳақда собиқ ҳимоячи Даннй Миллс Goal.com нашрига берган интервюсида таъкидлаб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Шимолий Америкада ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш баҳсларида Кейн ўз ҳисобига голлар ёзиб қўйишни бошлади. Хусусан, Хорватияга қарши кечган сўнгги баҳсда у дубл қайд этиб, терма жамоадаги голлари сонини 81 тага етказди. Бироқ, экспертларнинг фикрича, у учун Лионель Месси ёки Эрлинг Холанд билан масофавий дуелда ғолиб чиқиш иккинчи даражали масала ҳисобланади.

Шахсий натижалар ва жамоавий муваффақият

Даннй Миллснинг сўзларига кўра, Гарри Кейн ўзини кўпроқ Оливиер Гироуд каби ҳис қилишни истайди. Маълумки, франциялик ҳужумчи 2018-йилги Жаҳон чемпионатида бирорта гол урмаган бўлса-да, якунда олтин медални қўлга киритган эди. Кейн учун ҳам чорак финалда "Олтин бутса" билан турнирни тарк этишдан кўра, гол урмасдан бўлса ҳам жаҳон чемпиони бўлиш муҳимроқ.

"Айрим жаҳон даражасидаги ҳужумчилар борки, улар учун шахсий мақсадлар жамоаникидан устун туради. Улар бироз худбинроқ бўлиши мумкин, лекин Кейн бундайлар сирасига кирмайди. У ўз имкониятларини яхши билади ва бошқа юлдузларнинг натижалари уни асабийлаштирмайди", — дейди Миллс.

Ҳозирда Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоаси глобал муваффақият сари интилмоқда. Кейн эса жамоа сардори сифатида нафақат голлар уриш, балки майдонда етакчилик қилишни ҳам ўз зиммасига олган. У Тоттенхем сафида Премер-лигада уч марта "Олтин бутса"ни қўлга киритган, Германияда ҳам бир қатор индивидуал рекордларни янгилади, бироқ унинг музейида ҳали ҳам нуфузли жамоавий кубок етишмаяпти.

Шу тариқа, Гарри Кейн ўз эътиборини Лионель Месси ёки Килиан Мбаппе каби рақибларининг неча гол ураётганига эмас, балки Англия терма жамоасининг узоқ кутилган чемпионликка эришишига қаратган. Унинг учун энг муҳими — 115 та ўйинда қайд этилган 81 та гол эмас, балки финал ҳуштагидан кейин боши узра кўтариладиган кубокдир.

Гарри КейнАнглияЖаҳон ЧемпионатиЛионель МессиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий трансфер: «Бавария» Олисе учун рекорд сумма талаб қилмоқда!Тарихий трансфер: «Бавария» Олисе учун рекорд сумма талаб қилмоқда!Бугун, 19:13ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!Бугун, 18:04Супертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқдаСупертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқдаБугун, 17:58Гарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этдиГарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этдиБугун, 17:57«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳолади«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳоладиБугун, 17:52Ювентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтдиЮвентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтдиБугун, 17:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди