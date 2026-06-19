Златан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташлади
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 1-туридан ўрин олган Португалия ва Конго ДР (1:1) ўртасидаги кутилмаган дуранг футбол оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Айниқса, фаолиятидаги олтинчи Мундиалда қатнашаётган 41 ёшли Криштиану Роналдунинг ўйини экспертлар диққат марказида турибди.
Швеция футболи афсонаси Златан Ибраҳимович анъанасига содиқ қолган ҳолда, Роналдунинг вазиятлардан биридаги тактик ҳаракатини анча кескин ва чиройли тарзда танқид қилди.
Ибраҳимовичдан тактик дарс: Роналду нимада адашди?
Учрашувнинг 68-дақиқасида, ҳисоб 1:1 бўлиб турганда, Роналду жуда қулай имкониятдан фойдалана олмади — унинг берган зарбаси дарвоза устунининг ёнгинасидан ўтиб кетди. Бироқ Златаннинг фикрича, Криштиану зарба бергунга қадар, яъни тўпни қабул қилаётган пайтдаёқ стратегик хатога йўл қўйган ва тўпни жамоадоши Бруну Фернандешга қолдириши керак эди.
Златан Ибраҳимовичнинг «Fox Sports» нашрига берган баёноти:
«Одатда ҳужумчилар яқин бурчакдаги устундан олис бурчакка қараб ҳаракатланади. Бундай вазиятда форвард рақиб ҳимоячисини ўзи билан эргаштириб кетади ва ортидан келаётган жамоадошига бўш ҳудуд (зона) яратиб беради. Шундай экан, сен аввал бошидан нотўғри қарор қабул қилган эдинг, Криштиану».
Роналдунинг Конго ДРга қарши ўйин хроникаси
Ёши ва мақоми: 41 ёш, фаолиятидаги 6-Жаҳон чемпионати (мутлақ рекорд).
Майдондаги вақти: Илк дақиқалардан бошлаб тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.
Самарадорлик: Бирорта гол ёки голли узатма амалга ошира олмади, баҳсли вазиятда имкониятни бой берди.
Португалияни олдинда нималар кутмоқда?
Шимолий Америка (АҚШ, Канада ва Мексика) майдонларида 19 июлга қадар давом этадиган Мундиалда португалияликлар учун осон бўлмаслиги аниқ. Илк турдаги кутилмаган очко йўқотилишидан сўнг, Криштиану Роналду жамоасини гуруҳда иккита ўта жиддий рақиб кутиб турибди:
Ўзбекистон — Фабио Каннаваро бошчилигидаги, таркибида дунёнинг энг қиммат ҳимоячиларидан бири Абдуқодир Ҳусанов бўлган миллий жамоамиз Португалия ҳужумчилари учун ҳақиқий "бош оғриғи" бўлиши кутилмоқда.
Колумбия — 1-турда вакилларимизни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айланган ва жисмоний жиҳатдан жуда бақувват жамоа.
Златаннинг бундай жиддий танқидидан сўнг, Роналду кейинги турларда, хусусан Ўзбекистонга қарши кечадиган муҳим баҳсда қандай хулоса чиқаришини тез орада кузатамиз. Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ кундалигини биз билан кузатиб боринг!
…