Златан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташлади

·0·Спорт
Златан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташлади

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 1-туридан ўрин олган Португалия ва Конго ДР (1:1) ўртасидаги кутилмаган дуранг футбол оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Айниқса, фаолиятидаги олтинчи Мундиалда қатнашаётган 41 ёшли Криштиану Роналдунинг ўйини экспертлар диққат марказида турибди.

Швеция футболи афсонаси Златан Ибраҳимович анъанасига содиқ қолган ҳолда, Роналдунинг вазиятлардан биридаги тактик ҳаракатини анча кескин ва чиройли тарзда танқид қилди.

Ибраҳимовичдан тактик дарс: Роналду нимада адашди?

Учрашувнинг 68-дақиқасида, ҳисоб 1:1 бўлиб турганда, Роналду жуда қулай имкониятдан фойдалана олмади — унинг берган зарбаси дарвоза устунининг ёнгинасидан ўтиб кетди. Бироқ Златаннинг фикрича, Криштиану зарба бергунга қадар, яъни тўпни қабул қилаётган пайтдаёқ стратегик хатога йўл қўйган ва тўпни жамоадоши Бруну Фернандешга қолдириши керак эди.

Златан Ибраҳимовичнинг «Fox Sports» нашрига берган баёноти:

«Одатда ҳужумчилар яқин бурчакдаги устундан олис бурчакка қараб ҳаракатланади. Бундай вазиятда форвард рақиб ҳимоячисини ўзи билан эргаштириб кетади ва ортидан келаётган жамоадошига бўш ҳудуд (зона) яратиб беради. Шундай экан, сен аввал бошидан нотўғри қарор қабул қилган эдинг, Криштиану».

Роналдунинг Конго ДРга қарши ўйин хроникаси

  • Ёши ва мақоми: 41 ёш, фаолиятидаги 6-Жаҳон чемпионати (мутлақ рекорд).

  • Майдондаги вақти: Илк дақиқалардан бошлаб тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.

  • Самарадорлик: Бирорта гол ёки голли узатма амалга ошира олмади, баҳсли вазиятда имкониятни бой берди.

Португалияни олдинда нималар кутмоқда?

Шимолий Америка (АҚШ, Канада ва Мексика) майдонларида 19 июлга қадар давом этадиган Мундиалда португалияликлар учун осон бўлмаслиги аниқ. Илк турдаги кутилмаган очко йўқотилишидан сўнг, Криштиану Роналду жамоасини гуруҳда иккита ўта жиддий рақиб кутиб турибди:

  • Ўзбекистон — Фабио Каннаваро бошчилигидаги, таркибида дунёнинг энг қиммат ҳимоячиларидан бири Абдуқодир Ҳусанов бўлган миллий жамоамиз Португалия ҳужумчилари учун ҳақиқий "бош оғриғи" бўлиши кутилмоқда.

  • Колумбия — 1-турда вакилларимизни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айланган ва жисмоний жиҳатдан жуда бақувват жамоа.

Златаннинг бундай жиддий танқидидан сўнг, Роналду кейинги турларда, хусусан Ўзбекистонга қарши кечадиган муҳим баҳсда қандай хулоса чиқаришини тез орада кузатамиз. Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ кундалигини биз билан кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирдиМайкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирдиБугун, 22:12Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!Бугун, 22:09Аббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлдиАббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлдиБугун, 21:42Гарри Кейн шахсий рекордлардан кўра жамоавий ғалабани устун қўйиши маълум қилиндиГарри Кейн шахсий рекордлардан кўра жамоавий ғалабани устун қўйиши маълум қилиндиБугун, 21:16Тарихий трансфер: «Бавария» Олисе учун рекорд сумма талаб қилмоқда!Тарихий трансфер: «Бавария» Олисе учун рекорд сумма талаб қилмоқда!Бугун, 19:13ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!Бугун, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди