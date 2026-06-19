Рим яқинидан топилган қадимий вилла олимларни ҳайратга солди

·1·Дунё
Рим яқинидан топилган қадимий вилла олимларни ҳайратга солди

Италия пойтахти Рим атрофида жойлашган Кастел-ди-Гвидо ҳудудида Рим империяси даврига мансуб бўлган улкан ва ҳашаматли вилла қолдиқлари аниқланди. Тарихий топилма археологлар ва мутахассисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.

Маълум қилинишича, жорий йил февраль ойида маҳаллий аҳоли мазкур ҳудудда гумонли ҳаракатлар кузатилаётгани ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идораларга хабар берган. Шундан сўнг ўтказилган текширувлар давомида карабинерлар ноқонуний қазиш ишлари изларини — тунги фаолият, янги кавланган ерлар ва рухсатсиз техника ишлатилганини аниқлаган.

Тергов жараёнида бир гуруҳ шахслар экскватор ёрдамида ҳудудга кириб, ер остида яширинган қадимий иншоотгача етиб боргани маълум бўлди. Гарчи қазиш ишлари тез орада тўхтатилган бўлса-да, айнан шу ҳаракатлар натижасида илгари фанга маълум бўлмаган римликлар даврига оид вилла кашф этилди.

Археологлар ҳозирга қадар марказий атриум, сув тўпланадиган ҳовузли кенг зал ҳамда қора-оқ рангларда ишланган ноёб мозаика полларни очишга муваффақ бўлган. Мозаикаларда геометрик ва ўсимликсимон нақшлар сақланиб қолгани айтилади.

Италия Маданият вазирлиги вакилларининг таъкидлашича, ушбу ҳудуд қадимда Лориум деб аталган маскан таркибига кирган бўлиб, бу ерга Рим императорлари тез-тез ташриф буюрган. Шу боис топилган вилла юқори табақага мансуб бой аристократлар қароргоҳи бўлган бўлиши мумкин.

Қазишмалар давомида мармар безаклар, ҳайкал бўлаклари ва Рим мифологиясида табиат ҳомийси ҳисобланган Силванга тегишли артефактлар ҳам топилган.

Расмийлар ноқонуний қазишлар туфайли иншоотнинг айрим қисмларига зарар етганини билдирмоқда. Бироқ тарихий қимматга эга буюмлар ўғирланган ёки йўқлиги ҳозирча аниқ эмас. Айни пайтда ҳудудда археологик тадқиқотлар давом этмоқда. Келгусида эса ташриф буюрувчилар ушбу ноёб тарихий масканни олдиндан рўйхатдан ўтган ҳолда томоша қилиш имконига эга бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилиндиЛукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилиндиБугун, 22:19Уэльс соҳилларида пайдо бўлган сирли кўк жонзотлар ҳайратга солдиУэльс соҳилларида пайдо бўлган сирли кўк жонзотлар ҳайратга солдиБугун, 22:161832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)Бугун, 20:01Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»Бугун, 19:36Курьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишладиКурьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишладиБугун, 17:59Қозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекордҚозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекордБугун, 17:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди