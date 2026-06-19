Майкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирди

·0·Спорт
Майкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирди

"Энфилд"нинг собиқ юлдузи Майкл Оуен 17 ёшли иқтидор эгаси Рио Нгумоханинг келажаги борасида ўз фикрларини билдирди. Ҳозирда ушбу ёш вингерга Германия гиганти Бавария томонидан қизиқиш билдирилаётгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Оуеннинг фикрича, Нгумоха Жуд Беллингем ёки Жадон Санчо каби йўлни танлашдан олдин Ливерпулда ўз ўрнини топиши мақсадга мувофиқдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рио Нгумоха 2024-йилда Челси академиясидан Мерсисайдга кўчиб ўтганидан бери ўзининг ёрқин ўйинлари билан мутахассислар эътиборини тортиб келмоқда. Ўтган мавсум давомида у барча мусобақаларда 29 та учрашувда майдонга тушиб, ўзининг улкан салоҳиятини намойиш этди. Ёш футболчининг асосий таркибдаги дебюти ва голлари унинг 2026-27 йилги мавсумда жамоанинг муҳим бўлагига айланишидан далолат бермоқда.

Бавария қизиқиши ва рақобат масаласи

Goal.com нашрига берган интервюсида Оуен Нгумоханинг вазиятини Жуд Беллингем ва Жадон Санчо мисоллари билан солиштирди. Унинг таъкидлашича, Беллингэм Бирмингем Сити жамоасидан Боруссия Дортмундга ўтганида бу у учун юқорига қадам эди. Санчо эса Манчестер Сити таркибида етарли ўйин амалиётига эга бўлмагани учун Германияга йўл олган эди. Нгумоха эса ҳозирда дунёнинг энг кучли клубларидан бирида турибди.

Бироқ, Ливерпул таркибидаги рақобат ёш футболчини ўйлантириб қўйиши мумкин. Муҳаммад Салахнинг жамоани тарк этиши эҳтимоли Нгумоха учун йўл очиши мумкин бўлса-да, клуб раҳбарияти қанот ҳужуми учун қимматбаҳо трансферларни амалга оширишни режалаштирмоқда. Бу эса 17 ёшли вингернинг асосий таркибга киришини қийинлаштириши мумкин.

Бавария айни дамда ўз сафига Майкл Олисе каби юлдузларни қўшиб олган бўлса-да, инглиз бозоридаги ёш иқтидорларни кузатишда давом этмоқда. Мюнхенликлар Нгумохани келажакдаги асосий ҳужумкор куч сифатида кўрмоқда. Аммо Ливерпул раҳбарияти ўз тарбияланувчисини қўйиб юбориш ниятида эмас ва уни клубнинг узоқ муддатли лойиҳасининг бир қисми деб ҳисоблайди.

Оуеннинг сўзларига кўра, Нгумоха учун Ливерпулда қолиш — бу нафақат қулайлик зонаси, балки энг юқори савияда ўсиш имкониятидир. Агар у Мерсисайдда ўзини кўрсата олса, унинг нуфузи Европанинг исталган бошқа клубига ўтганидан кўра тезроқ кўтарилади. Ҳозирча футболчи ўз ривожланиши учун қайси йўналиш маъқул эканлиги борасида якуний қарорга келгани йўқ.

ЛиверпулБаварияРио НгумохаМайкл ОуенТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташладиЗлатан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташладиБугун, 22:19Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!Бугун, 22:09Аббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлдиАббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлдиБугун, 21:42Гарри Кейн шахсий рекордлардан кўра жамоавий ғалабани устун қўйиши маълум қилиндиГарри Кейн шахсий рекордлардан кўра жамоавий ғалабани устун қўйиши маълум қилиндиБугун, 21:16Тарихий трансфер: «Бавария» Олисе учун рекорд сумма талаб қилмоқда!Тарихий трансфер: «Бавария» Олисе учун рекорд сумма талаб қилмоқда!Бугун, 19:13ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!Бугун, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди