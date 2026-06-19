Майкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирди
"Энфилд"нинг собиқ юлдузи Майкл Оуен 17 ёшли иқтидор эгаси Рио Нгумоханинг келажаги борасида ўз фикрларини билдирди. Ҳозирда ушбу ёш вингерга Германия гиганти Бавария томонидан қизиқиш билдирилаётгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Оуеннинг фикрича, Нгумоха Жуд Беллингем ёки Жадон Санчо каби йўлни танлашдан олдин Ливерпулда ўз ўрнини топиши мақсадга мувофиқдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рио Нгумоха 2024-йилда Челси академиясидан Мерсисайдга кўчиб ўтганидан бери ўзининг ёрқин ўйинлари билан мутахассислар эътиборини тортиб келмоқда. Ўтган мавсум давомида у барча мусобақаларда 29 та учрашувда майдонга тушиб, ўзининг улкан салоҳиятини намойиш этди. Ёш футболчининг асосий таркибдаги дебюти ва голлари унинг 2026-27 йилги мавсумда жамоанинг муҳим бўлагига айланишидан далолат бермоқда.
Бавария қизиқиши ва рақобат масаласиGoal.com нашрига берган интервюсида Оуен Нгумоханинг вазиятини Жуд Беллингем ва Жадон Санчо мисоллари билан солиштирди. Унинг таъкидлашича, Беллингэм Бирмингем Сити жамоасидан Боруссия Дортмундга ўтганида бу у учун юқорига қадам эди. Санчо эса Манчестер Сити таркибида етарли ўйин амалиётига эга бўлмагани учун Германияга йўл олган эди. Нгумоха эса ҳозирда дунёнинг энг кучли клубларидан бирида турибди.
Бироқ, Ливерпул таркибидаги рақобат ёш футболчини ўйлантириб қўйиши мумкин. Муҳаммад Салахнинг жамоани тарк этиши эҳтимоли Нгумоха учун йўл очиши мумкин бўлса-да, клуб раҳбарияти қанот ҳужуми учун қимматбаҳо трансферларни амалга оширишни режалаштирмоқда. Бу эса 17 ёшли вингернинг асосий таркибга киришини қийинлаштириши мумкин.
Бавария айни дамда ўз сафига Майкл Олисе каби юлдузларни қўшиб олган бўлса-да, инглиз бозоридаги ёш иқтидорларни кузатишда давом этмоқда. Мюнхенликлар Нгумохани келажакдаги асосий ҳужумкор куч сифатида кўрмоқда. Аммо Ливерпул раҳбарияти ўз тарбияланувчисини қўйиб юбориш ниятида эмас ва уни клубнинг узоқ муддатли лойиҳасининг бир қисми деб ҳисоблайди.
Оуеннинг сўзларига кўра, Нгумоха учун Ливерпулда қолиш — бу нафақат қулайлик зонаси, балки энг юқори савияда ўсиш имкониятидир. Агар у Мерсисайдда ўзини кўрсата олса, унинг нуфузи Европанинг исталган бошқа клубига ўтганидан кўра тезроқ кўтарилади. Ҳозирча футболчи ўз ривожланиши учун қайси йўналиш маъқул эканлиги борасида якуний қарорга келгани йўқ.
…