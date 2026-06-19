Лукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилинди

·0·Дунё
Лукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилинди

Беларусь президенти Александр Лукашенко Узда туманида жойлашган “БелИнтерГен-агро” корхонасига ташрифи чоғида ўзига хос совғага эга бўлди. Давлат раҳбарига Муся лақабли жерсей зотли сигир тақдим этилди. Бу ҳақда БЕЛТА агентлиги хабар қилди.

Маълум қилинишича, мазкур хўжалик наслли чорвачиликни ривожлантиришга ихтисослашган бўлиб, асосан голштин зотли қорамолларни етиштириш билан шуғулланади. Сўнгги йилларда эса корхонада юқори сифатли сути билан машҳур жерсей зотини кўпайтиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Президентга совға қилинган Муся айнан шу зотнинг вакили ҳисобланади. Жерсей сигирлари нисбатан ихчам тузилиши билан ажралиб туради. Шу билан бирга, уларнинг сутида ёғ ва оқсил миқдори юқори бўлиб, А2 оқсилининг кўплиги билан ҳам қадрланади.

Лукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилинди

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу зот камроқ ем-хашак истеъмол қилса-да, юқори маҳсулдорликни намоён этади. Айрим ҳолатларда бир бош сигирнинг кунлик сут бериши 30 литргача етиши мумкин.

Қизиқарли жиҳати шундаки, корхонада жерсей зотини кўпайтириш ишлари ҳам Муся лақабли битта сигирдан бошланган. У 11 йил давомида хўжаликда парвариш қилиниб, бугунги наслчилик дастурининг асосчиси сифатида эътироф этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уэльс соҳилларида пайдо бўлган сирли кўк жонзотлар ҳайратга солдиУэльс соҳилларида пайдо бўлган сирли кўк жонзотлар ҳайратга солдиБугун, 22:161832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)Бугун, 20:01Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»Бугун, 19:36Курьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишладиКурьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишладиБугун, 17:59Қозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекордҚозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекордБугун, 17:44Талабалар ўрнига имтиҳон топшириб, миллионлар ишлаган курьер қамалдиТалабалар ўрнига имтиҳон топшириб, миллионлар ишлаган курьер қамалдиБугун, 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди