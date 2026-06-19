Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!

·0·Спорт
Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!

АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонларида старт олган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси илк турданоқ кутилмаган рекордларни тақдим этмоқда. «Football Meets Data» портали хабарига кўра, гуруҳ босқичининг дастлабки 24 та учрашувини стадионлардан туриб жами 1 572 584 томошабин бевосита кузатиб борди.

Эътиборлиси, ушбу турдаги энг юқори кўрсаткичлардан бири айнан ҳамюртларимиз иштирокидаги баҳсда қайд этилди.

Илк турнинг энг кўп томошабин тўплаган ТОП-5 ўйини

Мундиал тарихида дебют қилаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Колумбияга қарши кечган тарихий ўйинини кузатиш учун Мехикодаги муҳташам стадионга 80 824 нафар мухлис ташриф буюрди. Бу кўрсаткич мезбон Мексиканинг ўйини билан бир қаторда ҳозирча турнирнинг мутлақ рекорди бўлиб турибди.

Ўрин

Учрашув

Мухлислар сони

1–2

Ўзбекистон — Колумбия

80 824

1–2

Мексика — ЖАР

80 824

3

Бразилия — Марокаш

80 663

4

Франция — Сенегал

80 545

5

АҚШ — Парагвай

70 492

Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!

Энг кам мухлис тўплаган учрашув

Биринчи турнинг энг паст кўрсаткичи Гана ва Панама терма жамоалари ўртасидаги беллашувда кузатилди.

Маълумот учун: Ушбу ўйинни жонли томоша қилиш учун стадионга 42 942 нафар мухлис ташриф буюрди, бу эса рекорд кўрсаткичдан қарийб икки баробар кам демакдир.

Ўзбекистон терма жамоаси майдонда имкониятни бой берган бўлса-да (3:1), трибуналардаги мухлисларнинг фаоллиги ва стадиондаги чинакам футбол атмосфераси мундиал йилномаларига муҳрланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлдиАббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлдиБугун, 21:42Гарри Кейн шахсий рекордлардан кўра жамоавий ғалабани устун қўйиши маълум қилиндиГарри Кейн шахсий рекордлардан кўра жамоавий ғалабани устун қўйиши маълум қилиндиБугун, 21:16Тарихий трансфер: «Бавария» Олисе учун рекорд сумма талаб қилмоқда!Тарихий трансфер: «Бавария» Олисе учун рекорд сумма талаб қилмоқда!Бугун, 19:13ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!Бугун, 18:04Супертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқдаСупертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқдаБугун, 17:58Гарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этдиГарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этдиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди