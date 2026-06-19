Уэльс соҳилларида пайдо бўлган сирли кўк жонзотлар ҳайратга солди

·0·Дунё
Уэльс соҳилларида пайдо бўлган сирли кўк жонзотлар ҳайратга солди

Уэльс қирғоқларида маҳаллий аҳоли ва сайёҳлар диққатини тортган ноодатий ҳолат кузатилди. Денгиз тўлқинлари билан бирга соҳилларга юзлаб майда, ёрқин кўк тусли денгиз жонзотлари чиқиб келди. Бу ҳақда BBC маълум қилди.

Маълум бўлишича, ушбу организмлар илм-фанда “шамол билан сузувчилар” номи билан танилган. Улар Англези, Гвинадд ва Тенби ҳудудларидаги пляжларда кўплаб учраган бўлиб, ташқи кўриниши билан кўпчиликда қизиқиш уйғотган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу жонзотлар гидрозоалар колониясига мансуб бўлиб, денгиз анемонлари ва маржонларга яқин тур ҳисобланади. Уларнинг энг ўзига хос жиҳати — танасининг юқори қисмида елкансимон тузилма мавжудлиги. Ана шу “елкан” ёрдамида улар шамол ва сув оқимлари таъсирида ҳаракатланади.

Экспертлар фикрича, мазкур жонзотлар асосан куз ва қиш фаслларида кўпроқ соҳилларга чиқиб қолади. Бу даврда океандаги кучли оқимлар ва бўронлар уларни узоқ ҳудудлардан олиб келади. Одатда уларнинг узунлиги 7 сантиметр атрофида бўлади ва айрим ҳолларда минглаб тўдаси бир вақтнинг ўзида қирғоққа чиқиб қолиши мумкин.

Маҳаллий аҳолининг айтишича, қуёш нурлари таъсирида ушбу жонзотларнинг кўк ранги янада ёрқинлашиб, жуда ажойиб манзара ҳосил қилади. Шу боис улар соҳилда сайр қилаётганларнинг эътибор марказига айланган.

Бироқ мутахассислар бу гўзал манзара ортида эҳтиёт чоралари ҳам борлигини эслатмоқда. “Anglesey Sea Zoo” денгиз биологи Фрэнки Хобронинг сўзларига кўра, мазкур жонзотлар ташқи кўриниши жиҳатидан машҳур Португалия физалиясига ўхшайди. Улар кичикроқ бўлса-да, чақувчи ҳужайраларга эга.

Таъкидланишича, инсон қўли териси қалин бўлгани учун тегиб кетганда ҳар доим ҳам таъсир сезилмаслиги мумкин. Аммо лаб, юз ёки бошқа сезгир тана аъзоларига тегса, ачишиш, қичишиш ва енгил оғриқ келтириб чиқариши эҳтимолдан холи эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)Бугун, 20:01Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»Бугун, 19:36Курьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишладиКурьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишладиБугун, 17:59Қозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекордҚозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекордБугун, 17:44Талабалар ўрнига имтиҳон топшириб, миллионлар ишлаган курьер қамалдиТалабалар ўрнига имтиҳон топшириб, миллионлар ишлаган курьер қамалдиБугун, 16:26Англияда уч ёшли бола тимсоҳлар қафасига ташлаб юборилдиАнглияда уч ёшли бола тимсоҳлар қафасига ташлаб юборилдиБугун, 02:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди