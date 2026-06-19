Аббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг биринчи турида энг юқори тезлик қайд этган футболчи сифатида эътироф этилди.
SofaScore платформаси маълумотига кўра, 22 ёшли футболчи учрашув давомида соатига 36 километр тезликка эришган. Бу натижа биринчи турда майдонга тушган барча ўйинчилар орасида энг юқори кўрсаткич бўлди.
Рейтингда Файзуллаевдан кейин хорватиялик Йосип Станишич жой олган. Унинг максимал тезлиги соатига 35,9 километрни ташкил этди. Кот-д’Ивуар вакили Вильфрид Синго эса 35,8 километр натижа билан учинчи ўринни эгаллади.
Шунингдек, германиялик Натаниэль Браун ва жазоирлик Рафик Белғали 35,7 километр, англиялик Нико О’Райли эса 35,6 километр тезлик қайд этган.
Аббосбекнинг ушбу кўрсаткичи унинг юқори жисмоний тайёргарлиги, тезкорлиги ва қанотларда рақиб ҳимоясига босим ўтказиш қобилиятини яна бир бор намоён қилди.
Файзуллаев Жаҳон чемпионатидаги илк учрашувида Колумбия дарвозасига гол уриб, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мундиаллар тарихидаги биринчи голига ҳам муаллифлик қилган эди.
Тарихий гол ва турнирдаги энг юқори тезлик — буларнинг барчаси ёш футболчининг катта саҳнада ўз салоҳиятини намоён этаётганини кўрсатмоқда. Унинг бундай ўйини Европанинг етакчи клублари эътиборини янада кучайтириши мумкин.
Ўзбекистон мухлислари эса Файзуллаевдан кейинги учрашувларда ҳам тезкор, жасоратли ва самарали ўйин кутишмоқда.
…