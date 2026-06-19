Аббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлди

·0·Спорт
Аббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг биринчи турида энг юқори тезлик қайд этган футболчи сифатида эътироф этилди.

SofaScore платформаси маълумотига кўра, 22 ёшли футболчи учрашув давомида соатига 36 километр тезликка эришган. Бу натижа биринчи турда майдонга тушган барча ўйинчилар орасида энг юқори кўрсаткич бўлди.

Рейтингда Файзуллаевдан кейин хорватиялик Йосип Станишич жой олган. Унинг максимал тезлиги соатига 35,9 километрни ташкил этди. Кот-д’Ивуар вакили Вильфрид Синго эса 35,8 километр натижа билан учинчи ўринни эгаллади.

Шунингдек, германиялик Натаниэль Браун ва жазоирлик Рафик Белғали 35,7 километр, англиялик Нико О’Райли эса 35,6 километр тезлик қайд этган.

Аббосбекнинг ушбу кўрсаткичи унинг юқори жисмоний тайёргарлиги, тезкорлиги ва қанотларда рақиб ҳимоясига босим ўтказиш қобилиятини яна бир бор намоён қилди.

Файзуллаев Жаҳон чемпионатидаги илк учрашувида Колумбия дарвозасига гол уриб, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мундиаллар тарихидаги биринчи голига ҳам муаллифлик қилган эди.

Тарихий гол ва турнирдаги энг юқори тезлик — буларнинг барчаси ёш футболчининг катта саҳнада ўз салоҳиятини намоён этаётганини кўрсатмоқда. Унинг бундай ўйини Европанинг етакчи клублари эътиборини янада кучайтириши мумкин.

Ўзбекистон мухлислари эса Файзуллаевдан кейинги учрашувларда ҳам тезкор, жасоратли ва самарали ўйин кутишмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн шахсий рекордлардан кўра жамоавий ғалабани устун қўйиши маълум қилиндиГарри Кейн шахсий рекордлардан кўра жамоавий ғалабани устун қўйиши маълум қилиндиБугун, 21:16Тарихий трансфер: «Бавария» Олисе учун рекорд сумма талаб қилмоқда!Тарихий трансфер: «Бавария» Олисе учун рекорд сумма талаб қилмоқда!Бугун, 19:13ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!Бугун, 18:04Супертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқдаСупертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқдаБугун, 17:58Гарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этдиГарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этдиБугун, 17:57«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳолади«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳоладиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди