Қорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқда

·24·Техно
Қорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқда

Сингапурнинг Нипсеа Груп компанияси тадқиқотчилари кўринадиган ёруғлик тўлқинларининг 99,9 фоизини ўзига ютувчи ўта қора қопламани яратишга муваффақ бўлишди. Ушбу янги технология нафақат визуал эффект яратади, балки автомобил дизайни ва люкс сегментидаги стандартларни бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Мазкур ишланма айниқса Хитой каби йирик бозорларда ҳашаматли қора рангли автомобилларга бўлган талабни қондиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги композит материал ўзининг хусусиятлари билан машҳур Вантаблакк бўёғига ўхшаб кетади. Маълумот ўрнида, 2019-йилда BMW компанияси ўзининг BMW X6 концепт-карида Вантаблакк технологиясидан фойдаланган эди. Ўшанда немис автогиганти углерод нанотубалари асосидаги ушбу эмульсия билан қопланган ҳар қандай сирт инсон кўзи учун ўзининг ҳажмий хусусиятларини йўқотишини таъкидлаган. Натижада объектлар икки ўлчамли бўлиб кўринади ва мия буни худди бўшлиққа ёки чуқур тешикка қараш каби қабул қилади.

Технологик мукаммаллик ва чидамлилик

Вантаблакк технологияси ўз вақтида тижорий автомобиллар учун қўлланилмаган эди. Бунинг ўрнига у сунъий йўлдошлар ва кўринмас сувости кемалари каби экзотик соҳаларда ёруғлик қайтишини камайтириш учун ишлатилган. Бироқ Нипсеа Груп томонидан тақдим этилган янги "ультра-қора" қоплама намлик ва сувга чидамлилик синовларидан муваффақиятли ўтиб, ўзининг барқарорлигини исботлади. Бу эса уни оммавий автомобил ишлаб чиқаришда қўллаш имконини беради.

Компания тадқиқотчи-кимёгари Чживей Люнинг сўзларига кўра, Хитойда автомобил ранги савдо ҳажмини белгиловчи асосий омиллардан бирига айланган. Тўқ қора ранг узоқ вақтдан бери ўзининг нафис кўриниши, кучли визуал таъсири ва ҳашаматли жилоси туфайли премиум классдаги автомобиллар учун танлов белгиси бўлиб келмоқда. Янги бўёқ айнан шу эҳтиёжни янги босқичга олиб чиқади.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Лю ва унинг жамоаси ушбу натижага эришиш учун қурум ва углерод нанотубалари ўртасидаги табиий тортишиш кучидан, яни "пи-ўзаро таъсири"дан фойдаланганлар. Бу усул заррачаларнинг бўёқ аралашмаси ичида ўзига хос "нуқталарни бирлаштирувчи" структура ҳосил қилишига ёрдам берган.

Ёруғликни тутиб қолувчи структура

КБ-КНТ деб номланган янги ультра-қора қоплама ёруғликни тутиб қолувчи ноёб структуравий морфологияга эга. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ушбу тузилиш оддий қора бўёқларга қараганда ёруғликни ютиш қобилиятини кескин оширади. Бу эса қуйидаги афзалликларни беради:

  • Объектнинг визуал ҳажмини бутунлай яшириш имконияти;
  • Қуёш нури остида ҳам рангнинг ўзгармаслиги ва чуқурлиги;
  • Автомобил корпусидаги майда деталлар ва чизиқларнинг кўзга ташланмаслиги натижасида ҳосил бўладиган "сирли" кўриниш.
Ҳозирда ушбу технологияни кенг кўламли ишлаб чиқаришга жорий этиш масалалари кўриб чиқилмоқда. Агар барча синовлар муваффақиятли якунланса, яқин келажакда йўлларда худди коинотдаги қора туйнук каби кўринадиган BMW ёки бошқа бренддаги люкс автомобилларни кўришимиз мумкин бўлади.

ТехнологияАвтомобилНипсеа ГрупBMWИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчиMicrosoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчиБугун, 22:56Европа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олдиЕвропа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олдиБугун, 22:24Бошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқдаБошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқдаБугун, 21:58Тинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилдиТинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилдиБугун, 21:50АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?Бугун, 21:27Google Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қоладиGoogle Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қоладиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди