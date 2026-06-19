Қорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқда
Сингапурнинг Нипсеа Груп компанияси тадқиқотчилари кўринадиган ёруғлик тўлқинларининг 99,9 фоизини ўзига ютувчи ўта қора қопламани яратишга муваффақ бўлишди. Ушбу янги технология нафақат визуал эффект яратади, балки автомобил дизайни ва люкс сегментидаги стандартларни бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Мазкур ишланма айниқса Хитой каби йирик бозорларда ҳашаматли қора рангли автомобилларга бўлган талабни қондиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги композит материал ўзининг хусусиятлари билан машҳур Вантаблакк бўёғига ўхшаб кетади. Маълумот ўрнида, 2019-йилда BMW компанияси ўзининг BMW X6 концепт-карида Вантаблакк технологиясидан фойдаланган эди. Ўшанда немис автогиганти углерод нанотубалари асосидаги ушбу эмульсия билан қопланган ҳар қандай сирт инсон кўзи учун ўзининг ҳажмий хусусиятларини йўқотишини таъкидлаган. Натижада объектлар икки ўлчамли бўлиб кўринади ва мия буни худди бўшлиққа ёки чуқур тешикка қараш каби қабул қилади.
Технологик мукаммаллик ва чидамлиликВантаблакк технологияси ўз вақтида тижорий автомобиллар учун қўлланилмаган эди. Бунинг ўрнига у сунъий йўлдошлар ва кўринмас сувости кемалари каби экзотик соҳаларда ёруғлик қайтишини камайтириш учун ишлатилган. Бироқ Нипсеа Груп томонидан тақдим этилган янги "ультра-қора" қоплама намлик ва сувга чидамлилик синовларидан муваффақиятли ўтиб, ўзининг барқарорлигини исботлади. Бу эса уни оммавий автомобил ишлаб чиқаришда қўллаш имконини беради.
Компания тадқиқотчи-кимёгари Чживей Люнинг сўзларига кўра, Хитойда автомобил ранги савдо ҳажмини белгиловчи асосий омиллардан бирига айланган. Тўқ қора ранг узоқ вақтдан бери ўзининг нафис кўриниши, кучли визуал таъсири ва ҳашаматли жилоси туфайли премиум классдаги автомобиллар учун танлов белгиси бўлиб келмоқда. Янги бўёқ айнан шу эҳтиёжни янги босқичга олиб чиқади.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Лю ва унинг жамоаси ушбу натижага эришиш учун қурум ва углерод нанотубалари ўртасидаги табиий тортишиш кучидан, яни "пи-ўзаро таъсири"дан фойдаланганлар. Бу усул заррачаларнинг бўёқ аралашмаси ичида ўзига хос "нуқталарни бирлаштирувчи" структура ҳосил қилишига ёрдам берган.
Ёруғликни тутиб қолувчи структураКБ-КНТ деб номланган янги ультра-қора қоплама ёруғликни тутиб қолувчи ноёб структуравий морфологияга эга. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ушбу тузилиш оддий қора бўёқларга қараганда ёруғликни ютиш қобилиятини кескин оширади. Бу эса қуйидаги афзалликларни беради:
- Объектнинг визуал ҳажмини бутунлай яшириш имконияти;
- Қуёш нури остида ҳам рангнинг ўзгармаслиги ва чуқурлиги;
- Автомобил корпусидаги майда деталлар ва чизиқларнинг кўзга ташланмаслиги натижасида ҳосил бўладиган "сирли" кўриниш.
…