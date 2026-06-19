Бошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқда

·0·Техно
Бошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқда

Инсоният узоқ йиллардан бери қуёш энергиясини Ер юзида сунъий равишда ҳосил қилиш — термоядро синтези технологиясини ўзлаштиришни орзу қилиб келади. Яқин-яқингача бу ғоя фақат илмий-фантастик асарлар ва узоқ муддатли назариялар мавзуси бўлиб келган бўлса, бугунги кунда вазият тубдан ўзгарди. Сўнгги йилларда ушбу соҳага йўналтирилаётган инвестициялар ҳажми кескин ошиб, термоядро энергетикаси триллион долларлик бозорларни остун-устун қилиб юбориши кутилаётган реал технологияга айланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу технологик сакрашнинг асосида учта муҳим омил ётибди: янада кучли компьютер чиплари, мураккаб сунъий интеллект (AI) алгоритмлари ва юқори ҳароратли ўта ўтказувчан магнитлар. Ушбу ютуқлар олимларга реакторларнинг аниқроқ моделларини яратиш, мураккаб симуляцияларни амалга ошириш ва плазмани бошқаришнинг янги усулларини жорий этиш имконини берди. 2022-йил охирида АҚШ Энергетика вазирлиги тажриба давомида сарфланган энергиядан кўра кўпроқ энергия олишга муваффақ бўлинганини эълон қилгани эса инвесторларнинг ишончини янада мустаҳкамлади.

Коммонвеалт Фусион Сйстеms: Соҳа етакчиси

Ҳозирда термоядро синтези бўйича стартаплар орасида Коммонвеалт Фусион Сйстеms (КФС) компанияси мутлақ етакчилик қилмоқда. Компания шу кунга қадар соҳага киритилган барча хусусий инвестицияларнинг қарийб учдан бир қисмини ўзига жалб қила олди. Яқинда ёпилган навбатдаги инвестиция босқичида КФС яна 863 миллион доллар маблағ йиғди ва унинг умумий капитали 3 миллиард долларга яқинлашиб қолди. Бу кўрсаткич компанияни тижорий термоядро реакторини қуриш пойгасида биринчи ўринга олиб чиқди.

КФС ҳозирда Массачусетс штатида Spark деб номланган ўзига хос синов қурилмасини барпо этмоқда. Ушбу қурилма "токамак" деб аталувчи, шакли пончикни эслатувчи дизайнга эга. Унда юқори ҳароратли ўта ўтказувчан ленталардан фойдаланилади. Ушбу ленталар орқали электр токи ўтказилганда, ўта қизиган плазмани сиқиб турувчи ва уни деворларга тегиб кетишдан сақлайдиган кучли магнит майдони ҳосил бўлади. Реакция натижасида ажралиб чиққан иссиқлик буғга айлантирилиб, электр турбиналарини ҳаракатга келтириш учун йўналтирилади.

Келажак режалари ва йирик ҳамкорликлар

КФС компанияси асосчиси ва бош директори Боб Мумгаард ўз вақтида МИТ (Массачусетс технология институти) тадқиқотчиси бўлган ва магнитлар дизайни устида ишлаган. Компания Spark реакторини 2026-йил охири ёки 2027-йил бошида ишга туширишни режалаштирмоқда. Бу лойиҳа муваффақиятли ўтса, ўн йилликнинг охирига бориб Арк деб номланган биринчи тижорий электр станцияси қурилиши бошланади. Арк реактори 400 мегаватт электр энергияси ишлаб чиқариш қувватига эга бўлиши кутилмоқда.

Лойиҳанинг истиқболи шунчалик юқори баҳоланмоқдаки, ҳатто технология гигантлари ҳам унга қизиқиш билдирмоқда. Масалан, Google компанияси бўлажак Арк станцияси ишлаб чиқарадиган энергиянинг ярмини сотиб олиш бўйича келишувга эришган. КФС ортида Bill Gates ва унинг Бреактроугҳ Энергй Вентурес жамғармаси каби нуфузли инвесторлар тургани ҳам лойиҳанинг ишончлилигидан далолат беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, термоядро синтези энди шунчаки назария эмас. Агар ушбу стартаплар ўз мақсадларига эришса, дунё деярли чексиз, тоза ва хавфсиз энергия манбаига эга бўлади. Бу эса иқлим ўзгаришига қарши курашда ва глобал энергетика хавфсизлигини таъминлашда янги даврни бошлаб бериши шубҳасиз.

ТермоядроЭнергетикаСтартапGoogleТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилдиТинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилдиБугун, 21:50АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?Бугун, 21:27Google Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қоладиGoogle Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қоладиБугун, 21:26Yandex Ритми молия эшикларини очди: Энди янги блогерлар ҳам даромад олиши мумкинYandex Ритми молия эшикларини очди: Энди янги блогерлар ҳам даромад олиши мумкинБугун, 20:56Эски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатдиЭски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатдиБугун, 20:28Мукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчиМукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчиБугун, 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди