ЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкин

·24·Спорт
ЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкин

Мундиал баҳслари қизғин паллада давом этаётган бир вақтда, келажакдаги йирик мураббийлик трансферлари ҳақида инсайдлар пайдо бўлишни бошлади. Нуфузли ESPN Brazil нашри тарқатган хабарга кўра, ЖЧ-2026 турнири якунланганидан сўнг Португалия миллий терма жамоасида бош мураббий ўзгариши кутилмоқда.

Жамоанинг ҳозирги устози Роберто Мартинеснинг шартномаси мусобақадан кейин тугайди ва томонлар келишувни узайтирмасликка қарор қилишган. Унинг ўрнига эса тажрибали португалиялик мутахассис Жорже Жезуш номзоди кўриб чиқилмоқда.

Жорже Жезуш Криштиану Роналду тўп тепадиган «Ан-Наср» клубини бошқариб келаётган эди. Унинг яқинда ушбу лавозимни тарк этгани ва эндиликда Роналду билан яна Португалия миллий жамоасида бирлашиши мумкинлиги бу инсайдни янада интригали қилади!

Потенциал тайинловнинг муҳим деталлари

Сўнгги ойлар давомида Португалия футбол федерацияси ва мураббий ўртасида олиб борилган яширин музокаралар анча ижобий томонга силжиган. Вазиятнинг умумий кўриниши қуйидагича:

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Амалдаги мураббий

Роберто Мартинес (ЖЧ-2026дан кейин кетади)

Асосий номзод

Жорже Жезуш (71 ёш, Португалия)

Музокаралар ҳолати

Анча ижобий ва якуний босқичга яқин

Сўнгги иш жойи

«Ан-Наср» (Саудия Арабистони)

Бу тайинлов Португалияга нима беради?

Жорже Жезуш ўзининг қаттиққўллиги, тактик жиҳатдан ўта синчковлиги ва ҳужумкор футболни хуш кўриши билан танилган. Португалиялик мухлислар уни «Бенфика» ва «Спортинг» клубларидаги ёрқин фаолияти, шунингдек, Бразилиянинг «Фламенго» клуби билан Либертадорес кубогида эришган тарихий ғалабалари орқали жуда яхши кўришади.

Футбол экспертларининг фикри:

Роберто Мартинес даврида Португалия терма жамоаси прагматик футбол намойиш этаётган бўлса, Жорже Жезушнинг келиши жамоага хос бўлган асл жанговар ва экспрессив ҳужумкорликни қайтариши мумкин. 71 ёшли мутахассис учун ўз ватани бош жамоасини бошқариш фаолиятидаги энг олий нуқта бўлади. Шунингдек, унинг Криштиану Роналду ва терма жамоанинг бошқа юлдузлари билан тил топиша олиши терма жамоа ичидаги муҳитни янги даражага олиб чиқиши кутилмоқда.

Ҳозирча португалияликлар бор эътиборини Шимолий Америка майдонларидаги Жаҳон чемпионати баҳсларига қаратишган, бироқ турнир якунланиши билан расмий баёнотлар берилиши эҳтимоли жуда юқори.

Жорже ЖезусПортугалияАль-НасрКристиану РоналдуБенфика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)Бугун, 22:58Ламин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олдиЛамин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олдиБугун, 22:40Златан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташладиЗлатан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташладиБугун, 22:19Майкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирдиМайкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирдиБугун, 22:12Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!Бугун, 22:09Аббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлдиАббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлдиБугун, 21:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди