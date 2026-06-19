ЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкин
Мундиал баҳслари қизғин паллада давом этаётган бир вақтда, келажакдаги йирик мураббийлик трансферлари ҳақида инсайдлар пайдо бўлишни бошлади. Нуфузли ESPN Brazil нашри тарқатган хабарга кўра, ЖЧ-2026 турнири якунланганидан сўнг Португалия миллий терма жамоасида бош мураббий ўзгариши кутилмоқда.
Жамоанинг ҳозирги устози Роберто Мартинеснинг шартномаси мусобақадан кейин тугайди ва томонлар келишувни узайтирмасликка қарор қилишган. Унинг ўрнига эса тажрибали португалиялик мутахассис Жорже Жезуш номзоди кўриб чиқилмоқда.
Жорже Жезуш Криштиану Роналду тўп тепадиган «Ан-Наср» клубини бошқариб келаётган эди. Унинг яқинда ушбу лавозимни тарк этгани ва эндиликда Роналду билан яна Португалия миллий жамоасида бирлашиши мумкинлиги бу инсайдни янада интригали қилади!
Потенциал тайинловнинг муҳим деталлари
Сўнгги ойлар давомида Португалия футбол федерацияси ва мураббий ўртасида олиб борилган яширин музокаралар анча ижобий томонга силжиган. Вазиятнинг умумий кўриниши қуйидагича:
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Амалдаги мураббий
Роберто Мартинес (ЖЧ-2026дан кейин кетади)
Асосий номзод
Жорже Жезуш (71 ёш, Португалия)
Музокаралар ҳолати
Анча ижобий ва якуний босқичга яқин
Сўнгги иш жойи
«Ан-Наср» (Саудия Арабистони)
Бу тайинлов Португалияга нима беради?
Жорже Жезуш ўзининг қаттиққўллиги, тактик жиҳатдан ўта синчковлиги ва ҳужумкор футболни хуш кўриши билан танилган. Португалиялик мухлислар уни «Бенфика» ва «Спортинг» клубларидаги ёрқин фаолияти, шунингдек, Бразилиянинг «Фламенго» клуби билан Либертадорес кубогида эришган тарихий ғалабалари орқали жуда яхши кўришади.
Футбол экспертларининг фикри:
Роберто Мартинес даврида Португалия терма жамоаси прагматик футбол намойиш этаётган бўлса, Жорже Жезушнинг келиши жамоага хос бўлган асл жанговар ва экспрессив ҳужумкорликни қайтариши мумкин. 71 ёшли мутахассис учун ўз ватани бош жамоасини бошқариш фаолиятидаги энг олий нуқта бўлади. Шунингдек, унинг Криштиану Роналду ва терма жамоанинг бошқа юлдузлари билан тил топиша олиши терма жамоа ичидаги муҳитни янги даражага олиб чиқиши кутилмоқда.
Ҳозирча португалияликлар бор эътиборини Шимолий Америка майдонларидаги Жаҳон чемпионати баҳсларига қаратишган, бироқ турнир якунланиши билан расмий баёнотлар берилиши эҳтимоли жуда юқори.
…