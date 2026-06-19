Тинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилди
Халқаро олимлар гуруҳи Ернинг геологик қатламларида бундан 100 миллион йил аввал содир бўлган улкан космик ҳодисанинг изларини аниқлашга муваффақ бўлишди. Тинч океани тубидаги темир-марганец қобиғидан топилган ноёб радиоактив изотоплар коинотдаги кучли астрофизик портлаш натижасида тарқалган моддалар сайёрамизга қадар етиб келганидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Германиядаги Гелмголс илмий-тадқиқот маркази, Австралия ядро фанлари ва технологиялари ташкилоти (АНСТО) ҳамда Австралия миллий университети мутахассислари ушбу тадқиқотни ҳамкорликда амалга оширишди. Таҳлил объекти сифатида 1976-йилда 4 830 метр чуқурликдан кўтарилган, оғирлиги 1,9 килограмм бўлган океан қобиғи танлаб олинди. Бундай қобиқлар ўта секин ўсиши билан ажралиб туради ва океан таркибидаги кимёвий ўзгаришлар ҳамда космик чангларни миллион йиллар давомида ўзида муҳрлаб боради.
Килонова портлаши ва ноёб изотопларТадқиқот давомида қобиқ қатламларида плутоний-244 (Пу-244) изотопи топилди. Бу модданинг ярим емирилиш даври тахминан 81 миллион йилни ташкил этади. Олимлар ўта сезгир ускуналар ёрдамида қобиқнинг турли қатламларида тарқалган бир неча юзта атомни аниқлашга муваффақ бўлишди. Шу билан бирга, олимлар плутоний билан бирга ҳосил бўлиши керак бўлган кюрий-247 (Км-247) изотопини ҳам қидиришди, бироқ унинг излари топилмади.
Ixbt.com маълумотига кўра, маълумотларни ўзаро солиштириш ҳодисанинг вақтини аниқлаш имконини берди. Модда манбаси коинотда 100 миллион йилдан кўпроқ вақт олдин мавжуд бўлган, аммо у плутоний излари бутунлай йўқ бўлиб кетадиган даражада қадимий эмас. Энг эҳтимолий назария сифатида "килонова" — иккита нейтрон юлдузининг тўқнашуви натижасида юзага келадиган портлаш кўрилмоқда.
Бундай жараёнларда коинотдаги оғир элементларнинг, жумладан, актинидлар ва трансуран элементларининг катта қисми шаклланади. Плутоний-244 нинг қатламлар бўйлаб бир текис тақсимлангани бу ҳодиса ўта янги юлдуз (сверхновая) портлаши каби қисқа муддатли бўлмаганини кўрсатади. Аксинча, бу модда юлдузлараро муҳитда узоқ вақт давомида сақланиб, кейинчалик Қуёш тизимига кириб келган.
Геологик архивлардаги сирли тарихКюрий-247 изотопининг топилмагани ҳам юқоридаги гипотезани тасдиқлайди. Чунки бу изотопнинг умри қисқароқ бўлиб, у 100 миллион йилдан ортиқ вақт ичида бутунлай емирилиб битган бўлиши керак. Бу кашфиёт галактикамизда оғир элементлар синтези билан боғлиқ ноёб эпизодлардан бири Ер тарихида ўз изини қолдирганини исботловчи муҳим далилдир.
Ҳозирча ушбу космик портлашнинг ўша даврда Ерда кечган биологик жараёнларга қандай таъсир кўрсатгани очиқ савол бўлиб қолмоқда. Олимлар эндиликда шунга ўхшаш изларни қадимги тоғ жинсларидан ва Ой реголитидан қидиришни режалаштирмоқдалар. Ой юзасида космик моддалар геологик даврлар мобайнида деярли ўзгаришсиз сақланиб қолиши мумкин, бу эса коинот ўтмишини ўрганишда янги уфқлар очади.
…