Тинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилди

·0·Техно
Тинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилди

Халқаро олимлар гуруҳи Ернинг геологик қатламларида бундан 100 миллион йил аввал содир бўлган улкан космик ҳодисанинг изларини аниқлашга муваффақ бўлишди. Тинч океани тубидаги темир-марганец қобиғидан топилган ноёб радиоактив изотоплар коинотдаги кучли астрофизик портлаш натижасида тарқалган моддалар сайёрамизга қадар етиб келганидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Германиядаги Гелмголс илмий-тадқиқот маркази, Австралия ядро фанлари ва технологиялари ташкилоти (АНСТО) ҳамда Австралия миллий университети мутахассислари ушбу тадқиқотни ҳамкорликда амалга оширишди. Таҳлил объекти сифатида 1976-йилда 4 830 метр чуқурликдан кўтарилган, оғирлиги 1,9 килограмм бўлган океан қобиғи танлаб олинди. Бундай қобиқлар ўта секин ўсиши билан ажралиб туради ва океан таркибидаги кимёвий ўзгаришлар ҳамда космик чангларни миллион йиллар давомида ўзида муҳрлаб боради.

Килонова портлаши ва ноёб изотоплар

Тадқиқот давомида қобиқ қатламларида плутоний-244 (Пу-244) изотопи топилди. Бу модданинг ярим емирилиш даври тахминан 81 миллион йилни ташкил этади. Олимлар ўта сезгир ускуналар ёрдамида қобиқнинг турли қатламларида тарқалган бир неча юзта атомни аниқлашга муваффақ бўлишди. Шу билан бирга, олимлар плутоний билан бирга ҳосил бўлиши керак бўлган кюрий-247 (Км-247) изотопини ҳам қидиришди, бироқ унинг излари топилмади.

Ixbt.com маълумотига кўра, маълумотларни ўзаро солиштириш ҳодисанинг вақтини аниқлаш имконини берди. Модда манбаси коинотда 100 миллион йилдан кўпроқ вақт олдин мавжуд бўлган, аммо у плутоний излари бутунлай йўқ бўлиб кетадиган даражада қадимий эмас. Энг эҳтимолий назария сифатида "килонова" — иккита нейтрон юлдузининг тўқнашуви натижасида юзага келадиган портлаш кўрилмоқда.

Бундай жараёнларда коинотдаги оғир элементларнинг, жумладан, актинидлар ва трансуран элементларининг катта қисми шаклланади. Плутоний-244 нинг қатламлар бўйлаб бир текис тақсимлангани бу ҳодиса ўта янги юлдуз (сверхновая) портлаши каби қисқа муддатли бўлмаганини кўрсатади. Аксинча, бу модда юлдузлараро муҳитда узоқ вақт давомида сақланиб, кейинчалик Қуёш тизимига кириб келган.

Геологик архивлардаги сирли тарих

Кюрий-247 изотопининг топилмагани ҳам юқоридаги гипотезани тасдиқлайди. Чунки бу изотопнинг умри қисқароқ бўлиб, у 100 миллион йилдан ортиқ вақт ичида бутунлай емирилиб битган бўлиши керак. Бу кашфиёт галактикамизда оғир элементлар синтези билан боғлиқ ноёб эпизодлардан бири Ер тарихида ўз изини қолдирганини исботловчи муҳим далилдир.

Ҳозирча ушбу космик портлашнинг ўша даврда Ерда кечган биологик жараёнларга қандай таъсир кўрсатгани очиқ савол бўлиб қолмоқда. Олимлар эндиликда шунга ўхшаш изларни қадимги тоғ жинсларидан ва Ой реголитидан қидиришни режалаштирмоқдалар. Ой юзасида космик моддалар геологик даврлар мобайнида деярли ўзгаришсиз сақланиб қолиши мумкин, бу эса коинот ўтмишини ўрганишда янги уфқлар очади.

КосмосФанОкеанИзотопТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқдаБошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқдаБугун, 21:58АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?Бугун, 21:27Google Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қоладиGoogle Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қоладиБугун, 21:26Yandex Ритми молия эшикларини очди: Энди янги блогерлар ҳам даромад олиши мумкинYandex Ритми молия эшикларини очди: Энди янги блогерлар ҳам даромад олиши мумкинБугун, 20:56Эски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатдиЭски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатдиБугун, 20:28Мукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчиМукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчиБугун, 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди