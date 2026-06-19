Ламин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олди
Испания терма жамоаси ва «Барселона» клубининг 18 ёшли юлдузи Ламин Ямал мухлисларини бир оз хавотирга солувчи, аммо реал вазиятни акс эттирувчи баёнот билан чиқди. Иқтидорли вингер ўз жисмоний ҳолати ҳали тўлиқ меъёрига қайтмагани ва майдонда тўлиқ вақт давомида ҳаракат қилишга жисмонан тайёр эмаслигини тан олди.
Апрель ойидаги жароҳат асоратлари
Жаҳон чемпионатининг 1-туридан ўрин олган Кабо-Вердега қарши кутилмаган дуранг (0:0) билан якунланган баҳс Ламин Ямал учун узоқ муддатли танаффусдан кейинги илк расмий учрашув бўлди.
Жароҳат тарихи: Футболчи шу йилнинг апрель ойи ўрталарида «Барселона» таркибида майдонга тушган ўйинларнинг бирида жиддий жароҳат олган эди.
Эҳтиёткорлик чораси: Испания терма жамоаси мураббийлар штаби ёш юлдузнинг соғлиғини таваккалчиликка қўймаслик учун уни Кабо-Верде билан ўйинда илк дақиқалардан майдонга туширмади. Ямал фақатгина иккинчи бўлим ўрталарига келиб захирадан ўйинга қўшилди.
Футболчининг ўз ҳолати ҳақидаги фикри
Майдондаги илк дақиқалардан сўнг Ямал ўз спорт формаси ҳақида шундай деди:
«Жисмоний ҳолатим ҳали идеал даражада эмас, буни яширишнинг ҳожати йўқ. Ҳозирча майдонда тўлиқ 90 дақиқа давомида терма жамоамга юқори темпда ёрдам беришга тайёр эмасман. Бироқ босқичма-босқич тикланиш жараёни давом этмоқда. Мураббий менга қанча вақт ажратса, майдонда бор кучимни беришга ҳаракат қиламан».
Олдинда муҳим баҳс: Саудия Арабистони
Илк турдаги очко йўқотилишидан сўнг, Испания терма жамоаси гуруҳдан чиқиш имкониятларини яхшилаш учун навбатдаги баҳсда фақат ғалаба учун майдонга тушади.
Учрашув санаси: 21 июнь, якшанба
Рақиб: Саудия Арабистони миллий терма жамоаси
Жамоанинг мақсади: Илк 3 очкони қўлга киритиш ва ҳужумдаги самарадорликни тиклаш.
Мураббийлар Саудия Арабистонига қарши кечадиган муҳим баҳсда Ламин Ямалдан қандай тактикада фойдаланиши ҳозирча жумбоқ бўлиб қолмоқда. Катта эҳтимол билан, у яна захира кучи сифатида ўйинни кучайтириш учун асраб турилади. Мундиалдаги энг қайноқ воқеаларни биз билан кузатиб боринг!
…