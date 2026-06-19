Ламин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олди

·25·Спорт
Ламин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олди

Испания терма жамоаси ва «Барселона» клубининг 18 ёшли юлдузи Ламин Ямал мухлисларини бир оз хавотирга солувчи, аммо реал вазиятни акс эттирувчи баёнот билан чиқди. Иқтидорли вингер ўз жисмоний ҳолати ҳали тўлиқ меъёрига қайтмагани ва майдонда тўлиқ вақт давомида ҳаракат қилишга жисмонан тайёр эмаслигини тан олди.

Апрель ойидаги жароҳат асоратлари

Жаҳон чемпионатининг 1-туридан ўрин олган Кабо-Вердега қарши кутилмаган дуранг (0:0) билан якунланган баҳс Ламин Ямал учун узоқ муддатли танаффусдан кейинги илк расмий учрашув бўлди.

  • Жароҳат тарихи: Футболчи шу йилнинг апрель ойи ўрталарида «Барселона» таркибида майдонга тушган ўйинларнинг бирида жиддий жароҳат олган эди.

  • Эҳтиёткорлик чораси: Испания терма жамоаси мураббийлар штаби ёш юлдузнинг соғлиғини таваккалчиликка қўймаслик учун уни Кабо-Верде билан ўйинда илк дақиқалардан майдонга туширмади. Ямал фақатгина иккинчи бўлим ўрталарига келиб захирадан ўйинга қўшилди.

Футболчининг ўз ҳолати ҳақидаги фикри

Майдондаги илк дақиқалардан сўнг Ямал ўз спорт формаси ҳақида шундай деди:

«Жисмоний ҳолатим ҳали идеал даражада эмас, буни яширишнинг ҳожати йўқ. Ҳозирча майдонда тўлиқ 90 дақиқа давомида терма жамоамга юқори темпда ёрдам беришга тайёр эмасман. Бироқ босқичма-босқич тикланиш жараёни давом этмоқда. Мураббий менга қанча вақт ажратса, майдонда бор кучимни беришга ҳаракат қиламан».

Олдинда муҳим баҳс: Саудия Арабистони

Илк турдаги очко йўқотилишидан сўнг, Испания терма жамоаси гуруҳдан чиқиш имкониятларини яхшилаш учун навбатдаги баҳсда фақат ғалаба учун майдонга тушади.

  • Учрашув санаси: 21 июнь, якшанба

  • Рақиб: Саудия Арабистони миллий терма жамоаси

  • Жамоанинг мақсади: Илк 3 очкони қўлга киритиш ва ҳужумдаги самарадорликни тиклаш.

Мураббийлар Саудия Арабистонига қарши кечадиган муҳим баҳсда Ламин Ямалдан қандай тактикада фойдаланиши ҳозирча жумбоқ бўлиб қолмоқда. Катта эҳтимол билан, у яна захира кучи сифатида ўйинни кучайтириш учун асраб турилади. Мундиалдаги энг қайноқ воқеаларни биз билан кузатиб боринг!

Ламин ЯмальБарселонаИспанияСаудовская АравияКабо-Верде
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)Бугун, 22:58ЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкинЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкинБугун, 22:32Златан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташладиЗлатан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташладиБугун, 22:19Майкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирдиМайкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирдиБугун, 22:12Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!Бугун, 22:09Аббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлдиАббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлдиБугун, 21:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди