Европа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олди

·21·Техно
Европа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олди

Австриянинг Гате Спасе стартапи сунъий йўлдошлар учун кимёвий двигател қурилмаларини ишлаб чиқиш лойиҳаси доирасида Европа инновациялар кенгаши (ЭИК) томонидан 6,3 миллион евро миқдоридаги молиявий кўмакка эга бўлди. Ушбу сармоя Европа Иттифоқининг коинот технологиялари соҳасида хорижий етказиб берувчиларга қарамликни камайтириш ва стратегик суверенитетни мустаҳкамлашга қаратилган кенг кўламли ҳаракатларининг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, Гате Спасе жорий танлов босқичида ғолиб чиққан 38 та иштирокчи орасидаги ягона коинот компанияси бўлди. Мазкур маблағлар двигател тизимларини серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйишга йўналтирилади. Компаниянинг илк маҳсулоти келаси йилнинг феврал ойида Австриянинг БеаконСат сунъий йўлдоши бортида коинотга илк парвозини амалга ошириши режалаштирилган.

Стратегик аҳамият ва технологик имкониятлар

Вена техника университети битирувчилари томонидан 2022-йилда асос солинган Гате Спасе бугунги кунда сунъий йўлдошлар, космик капсулалар ва қўниш аппаратлари учун ихчам ҳаракатлантирувчи тизимлар яратиш билан шуғулланмоқда. Компаниянинг асосий маҳсулоти ҳисобланган Жетпакк тизими стандартлаштирилган бўлиб, у ЭСПА классидаги сунъий йўлдошлар учун мўлжалланган. Энг кичик Жетпакк С версияси 9 ой ичида ишлаб чиқарилади ва унинг нархи 450 минг евродан бошланади.

Компания раҳбари Моритз Novaкнинг таъкидлашича, коинот технологиялари нафақат тижорий, балки ўта муҳим инфратузилманинг бир қисми сифатида қаралмоқда. Ҳозирги кунда орбитадаги аппаратлар зичлиги ортиб бораётгани сабабли, сунъий йўлдошларнинг тўқнашувлардан қочиши ва ўз миссиясини якунлагач, орбитадан назоратли чиқиб кетиши учун ишончли двигателларга талаб кескин ошган.

Бозордаги асосий талаб омиллари

Экспертларнинг фикрича, бундай двигател тизимларига бўлган эҳтиёж қуйидаги учта асосий йўналиш туфайли шаклланмоқда:

  • Кўп сонли сунъий йўлдошларнинг биргаликдаги миссиялар доирасида учирилиши ва уларнинг алоҳида ишчи орбиталарига ўтиши зарурати;
  • Орбитадаги аппаратларга техник хизмат кўрсатиш ва уларни ёқилғи билан тўлдириш миссияларининг ривожланиши;
  • Космик чиқиндилар билан боғлиқ хавфларнинг ортиши ва тартибга солувчи органларнинг хавфсизлик бўйича янги талаблари.
Гате Спасе шунингдек, Европа коинот агентлигининг (ESA) АСТРАЛ лойиҳасида ҳам иштирок этмоқда. Ушбу лойиҳа коинотда сунъий йўлдошларни автоматик равишда ёқилғи билан тўлдириш технологиясини намойиш этишга қаратилган. 2028-йилга бориб икки аппаратнинг ўзаро туташиши ва ёқилғи узатиши синовдан ўтказилиши кутилмоқда.

Гарчи Гате Спасе глобал коинот бозорида нисбатан кичик иштирокчи бўлса-да, унинг вертикал интеграциялашган ишлаб чиқариш занжири ва қисқа муддатларда маҳсулот етказиб бера олиши катта устунлик бермоқда. Ҳозирда компаниянинг умумий жалб қилган инвестициялари миқдори 22 миллион долларга етган ва 2027-йил учун янги шартномалар портфели шакллантирилмоқда.

КоинотТехнологияГате СпасеСунъий ЙўлдошИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчиMicrosoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчиБугун, 22:56Қорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқдаҚорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқдаБугун, 22:49Бошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқдаБошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқдаБугун, 21:58Тинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилдиТинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилдиБугун, 21:50АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?Бугун, 21:27Google Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қоладиGoogle Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қоладиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди