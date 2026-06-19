Европа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олди
Австриянинг Гате Спасе стартапи сунъий йўлдошлар учун кимёвий двигател қурилмаларини ишлаб чиқиш лойиҳаси доирасида Европа инновациялар кенгаши (ЭИК) томонидан 6,3 миллион евро миқдоридаги молиявий кўмакка эга бўлди. Ушбу сармоя Европа Иттифоқининг коинот технологиялари соҳасида хорижий етказиб берувчиларга қарамликни камайтириш ва стратегик суверенитетни мустаҳкамлашга қаратилган кенг кўламли ҳаракатларининг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, Гате Спасе жорий танлов босқичида ғолиб чиққан 38 та иштирокчи орасидаги ягона коинот компанияси бўлди. Мазкур маблағлар двигател тизимларини серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйишга йўналтирилади. Компаниянинг илк маҳсулоти келаси йилнинг феврал ойида Австриянинг БеаконСат сунъий йўлдоши бортида коинотга илк парвозини амалга ошириши режалаштирилган.
Стратегик аҳамият ва технологик имкониятларВена техника университети битирувчилари томонидан 2022-йилда асос солинган Гате Спасе бугунги кунда сунъий йўлдошлар, космик капсулалар ва қўниш аппаратлари учун ихчам ҳаракатлантирувчи тизимлар яратиш билан шуғулланмоқда. Компаниянинг асосий маҳсулоти ҳисобланган Жетпакк тизими стандартлаштирилган бўлиб, у ЭСПА классидаги сунъий йўлдошлар учун мўлжалланган. Энг кичик Жетпакк С версияси 9 ой ичида ишлаб чиқарилади ва унинг нархи 450 минг евродан бошланади.
Компания раҳбари Моритз Novaкнинг таъкидлашича, коинот технологиялари нафақат тижорий, балки ўта муҳим инфратузилманинг бир қисми сифатида қаралмоқда. Ҳозирги кунда орбитадаги аппаратлар зичлиги ортиб бораётгани сабабли, сунъий йўлдошларнинг тўқнашувлардан қочиши ва ўз миссиясини якунлагач, орбитадан назоратли чиқиб кетиши учун ишончли двигателларга талаб кескин ошган.
Бозордаги асосий талаб омиллариЭкспертларнинг фикрича, бундай двигател тизимларига бўлган эҳтиёж қуйидаги учта асосий йўналиш туфайли шаклланмоқда:
- Кўп сонли сунъий йўлдошларнинг биргаликдаги миссиялар доирасида учирилиши ва уларнинг алоҳида ишчи орбиталарига ўтиши зарурати;
- Орбитадаги аппаратларга техник хизмат кўрсатиш ва уларни ёқилғи билан тўлдириш миссияларининг ривожланиши;
- Космик чиқиндилар билан боғлиқ хавфларнинг ортиши ва тартибга солувчи органларнинг хавфсизлик бўйича янги талаблари.
Гарчи Гате Спасе глобал коинот бозорида нисбатан кичик иштирокчи бўлса-да, унинг вертикал интеграциялашган ишлаб чиқариш занжири ва қисқа муддатларда маҳсулот етказиб бера олиши катта устунлик бермоқда. Ҳозирда компаниянинг умумий жалб қилган инвестициялари миқдори 22 миллион долларга етган ва 2027-йил учун янги шартномалар портфели шакллантирилмоқда.
…