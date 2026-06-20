Златан Ибрагимович ва Марко Матераззи ўртасидаги низо янгиланди: Милан инқирози фонида кескин ҳазиллар

·0·Спорт
Златан Ибрагимович ва Марко Матераззи ўртасидаги низо янгиланди: Милан инқирози фонида кескин ҳазиллар

Италия футболи афсоналари, Интер ва Милан клубларининг собиқ юлдузлари Марко Матераззи ҳамда Златан Ибрагимович ўртасидаги кўп йиллик рақобат янги босқичга чиқди. Матераззи ўзининг собиқ жамоадоши ва ашаддий рақибининг Милан раҳбариятидаги фаолиятини масхара қилиб, уни киноя билан "Интер тарихидаги энг буюк шахс" деб атади. Бу баёнот Россонери лагеридаги беқарорлик ва ташкилий муаммолар кучайган бир пайтда янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Милан клуби эгаси РедБирд компаниясининг маслаҳатчиси сифатида фаолият юритаётган Златан Ибрагимович жамоа бошқарувидаги қарорлари учун танқидлар остида қолмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, Матераззи Ла Триплетта подкастида чиқиш қилиб, швециялик собиқ ҳужумчининг ҳозирги ҳаракатлари аслида Интер манфаатларига хизмат қилаётганига шама қилди. Унинг фикрича, Милан раҳбариятидаги тартибсизликлар рақиб жамоанинг устунлигини янада мустаҳкамламоқда.

Тарихий трансфер ва Требл хотиралари

Матераззи ўз интервюсида 2009-йилги воқеаларни ҳам эслаб ўтди. Ўшанда Златан Ибрагимович Интер сафидан Барселона клубига трансфер қилинган, унинг ўрнига эса Самуел Этўо Миланга келган эди. Бу алмашув Нераззурри учун ўта муваффақиятли бўлиб чиққан: Жозе Моуринью қўл остидаги жамоа ўша мавсумда Италия чемпионлиги, кубоги ва Чемпионлар лигасида ғалаба қозониб, тарихий Треблни қайд этган эди.

"Мен Ибрагимовичдан Барселона жамоасига кетгани ва бизга Самуел Этўони совға қилгани учун ҳамиша миннатдор бўламан", — дея таъкидлади Матераззи. Унинг сўзларига кўра, Златаннинг кетиши жамоанинг ички муҳитини ўзгартирган ва ғалабалар учун йўл очган. Собиқ ҳимоячи Ибрагимовичнинг ҳозирги маъмурий фаолиятини ҳам айнан шу контекстда, яни рақибга билвосита ёрдам бериш сифатида баҳолади.

Милан айни дамда жиддий босим остида қолмоқда. Жамоа раҳбарияти, жумладан Ибрагимович, клуб стратегиясини тўғри йўлга қўя олмаётганликда айбланмоқда. Гарчи клуб янги мураббий сифатида Рубен Аморим (ёки бошқа мутахассислар) номини кўриб чиқаётган бўлса-да, асосий эътибор майдон ташқарисидаги бошқарув тизимига қаратилган. Матераззининг истеҳзоли изоҳлари эса Миландаги ички муҳитнинг нақадар мураккаблигини кўрсатиб беради.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Италия А Сериясидаги ушбу қарама-қаршилик ҳамиша қизиқарли бўлиб келган. Интер ва Милан ўртасидаги ҳар қандай низо, хоҳ у майдонда бўлсин, хоҳ раҳбарият даражасида, турнир жадвалидаги мувозанатга таъсир кўрсатиши аниқ. Матераззининг кескин чиқиши Милан мухлислари орасида норозилик уйғотиши мумкин бўлса-да, бу Италия футболига хос бўлган ҳиссиётларга бой муҳитнинг бир қисмидир.

ИнтерМиланЗлатан ИбрагимовичМарко МатераззиА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўзимиздан уяляпмиз, бутун халқимиздан узр сўраймиз» — Арда Гулер«Ўзимиздан уяляпмиз, бутун халқимиздан узр сўраймиз» — Арда ГулерБугун, 13:07Монтелла: «Бундай омадсизлик 50 та ўйинда бир марта бўлади, ҳеч кимни айбламайман»Монтелла: «Бундай омадсизлик 50 та ўйинда бир марта бўлади, ҳеч кимни айбламайман»Бугун, 12:54Жаҳон чемпионати: Жазоир Лионель Месси ва Мак Аллистер устидан FIFAга шикоят қилдиЖаҳон чемпионати: Жазоир Лионель Месси ва Мак Аллистер устидан FIFAга шикоят қилдиБугун, 12:30Арсенал посбони Давид Рая нима учун Испания терма жамоасида захирада қолмоқда?Арсенал посбони Давид Рая нима учун Испания терма жамоасида захирада қолмоқда?Бугун, 12:17ЖЧ-2026: Марокаш терма жамоаси Шотландияни таслим этдиЖЧ-2026: Марокаш терма жамоаси Шотландияни таслим этдиБугун, 12:05Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!Бугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди