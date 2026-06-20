Златан Ибрагимович ва Марко Матераззи ўртасидаги низо янгиланди: Милан инқирози фонида кескин ҳазиллар
Италия футболи афсоналари, Интер ва Милан клубларининг собиқ юлдузлари Марко Матераззи ҳамда Златан Ибрагимович ўртасидаги кўп йиллик рақобат янги босқичга чиқди. Матераззи ўзининг собиқ жамоадоши ва ашаддий рақибининг Милан раҳбариятидаги фаолиятини масхара қилиб, уни киноя билан "Интер тарихидаги энг буюк шахс" деб атади. Бу баёнот Россонери лагеридаги беқарорлик ва ташкилий муаммолар кучайган бир пайтда янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Милан клуби эгаси РедБирд компаниясининг маслаҳатчиси сифатида фаолият юритаётган Златан Ибрагимович жамоа бошқарувидаги қарорлари учун танқидлар остида қолмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, Матераззи Ла Триплетта подкастида чиқиш қилиб, швециялик собиқ ҳужумчининг ҳозирги ҳаракатлари аслида Интер манфаатларига хизмат қилаётганига шама қилди. Унинг фикрича, Милан раҳбариятидаги тартибсизликлар рақиб жамоанинг устунлигини янада мустаҳкамламоқда.
Тарихий трансфер ва Требл хотиралариМатераззи ўз интервюсида 2009-йилги воқеаларни ҳам эслаб ўтди. Ўшанда Златан Ибрагимович Интер сафидан Барселона клубига трансфер қилинган, унинг ўрнига эса Самуел Этўо Миланга келган эди. Бу алмашув Нераззурри учун ўта муваффақиятли бўлиб чиққан: Жозе Моуринью қўл остидаги жамоа ўша мавсумда Италия чемпионлиги, кубоги ва Чемпионлар лигасида ғалаба қозониб, тарихий Треблни қайд этган эди.
"Мен Ибрагимовичдан Барселона жамоасига кетгани ва бизга Самуел Этўони совға қилгани учун ҳамиша миннатдор бўламан", — дея таъкидлади Матераззи. Унинг сўзларига кўра, Златаннинг кетиши жамоанинг ички муҳитини ўзгартирган ва ғалабалар учун йўл очган. Собиқ ҳимоячи Ибрагимовичнинг ҳозирги маъмурий фаолиятини ҳам айнан шу контекстда, яни рақибга билвосита ёрдам бериш сифатида баҳолади.
Милан айни дамда жиддий босим остида қолмоқда. Жамоа раҳбарияти, жумладан Ибрагимович, клуб стратегиясини тўғри йўлга қўя олмаётганликда айбланмоқда. Гарчи клуб янги мураббий сифатида Рубен Аморим (ёки бошқа мутахассислар) номини кўриб чиқаётган бўлса-да, асосий эътибор майдон ташқарисидаги бошқарув тизимига қаратилган. Матераззининг истеҳзоли изоҳлари эса Миландаги ички муҳитнинг нақадар мураккаблигини кўрсатиб беради.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Италия А Сериясидаги ушбу қарама-қаршилик ҳамиша қизиқарли бўлиб келган. Интер ва Милан ўртасидаги ҳар қандай низо, хоҳ у майдонда бўлсин, хоҳ раҳбарият даражасида, турнир жадвалидаги мувозанатга таъсир кўрсатиши аниқ. Матераззининг кескин чиқиши Милан мухлислари орасида норозилик уйғотиши мумкин бўлса-да, бу Италия футболига хос бўлган ҳиссиётларга бой муҳитнинг бир қисмидир.
…