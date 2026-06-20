Винисиус: «Биз доим гол уриб, халқимизнинг фахрланишини орзу қиламиз»

·24·Спорт
Винисиус: «Биз доим гол уриб, халқимизнинг фахрланишини орзу қиламиз»

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-турида Ҳаити устидан қозонилган йирик ва ишончли ғалабадан (3:0) сўнг, Бразилия миллий терма жамоаси ва «Реал Мадрид» клуби юлдузи Винисиус Жуниор ўз қувончи ва таассуротлари билан ўртоқлашди. Ушбу баҳсда рақиб дарвозасига учинчи голни киритган маҳоратли вингер терма жамоадаги масъулияти ҳамда болаликдаги ушалмаган орзулари ҳақида тўлқинланиб гапирди.

Ишонч ва хотиржамлик пойдевори

Винисиуснинг таъкидлашича, ушбу ғалаба «пентакампеонлар» учун кейинги муҳим баҳслар олдидан руҳий устунлик тақдим этади:

  • Муҳим палла: «Бу жамоадаги барча учун жуда муҳим палла. Ғалаба бизга кейинги ўйин олдидан ишонч ва хотиржамлик бағишлайди. Бу ўта муҳим».

  • Ички кучга ишонч: «Ҳали кўп жиҳатларни яхшилаш керак, аммо ушбу икки ўйин бизга ўз кучимизга ишонч бермоқда».

«Фақат голлар эмас, меҳнатим билан ҳам ёрдам беришни хоҳлайман»

Майдонда нафақат ҳужумда, балки жамоавий меҳнатда ҳам катта ҳажмдаги ишларни бажараётган Винисиус ўз роли ва мақсадларига тўхталиб ўтди:

«Гол уриш ва ассист бериш имконияти менга миллий жамоада эришмоқчи бўлган даражага чиқишимга ёрдам беради. Мен миллий жамоа учун янада кўпроқ иш қилишни истайман. Фақат голлар билан эмас, балки бугунги ўйинда қилган меҳнатим билан ҳам ёрдам беришни хоҳлайман. Жамоадаги аҳамиятимни биламан ва агар яхши формада бўлсам, ўйинга катта ҳисса қўша оламан».

Миллий ғурур ва амалга ошган болалик орзуси

Ҳар бир бразилиялик болакай каби Винисиус учун ҳам Жаҳон чемпионатида Ватан шарафини ҳимоя қилиш энг олий мақсад бўлган:

  • Мухлисларга қувонч соға қилиш: Терма жамоа Мундиалга нафақат кубок, балки ўз халқига ва яқинларига чексиз бахт улашиш учун ташриф буюрган.

  • Орзулар ушалган лаҳза: «Биз халқимиз ва яқинларимизга қувонч бағишлаш учун шу ердамиз. Бу ўйин шундайлардан бири бўлди, биз доим жаҳон чемпионатида ўйнашни орзу қилганмиз. Биз доим мундиалда гол уришни, халқимизнинг биз билан фахрланишини орзу қилганмиз».

Бразилия терма жамоаси икки турдан сўнг 4 очко билан ўз гуруҳида пешқадамлик қилмоқда ва плей-офф босқичи сари ишонч билан одимлаяпти. Винисиус ва унинг жамоадошларига навбатдаги баҳсларда омад тилаймиз! Мундиалнинг энг қайноқ воқеаларини биз билан кузатиб боринг.

Винисиус ЖуниорБразилияРеал МадридГаити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқдаБарселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқдаБугун, 13:58Демба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинландиДемба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинландиБугун, 13:54ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 13:47ЖЧ-2026. Бразилия - Ҳаити 3:0 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Бразилия - Ҳаити 3:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 13:40Чалхонўғли: «Балки бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатимдир, футбол баъзан жуда шафқатсиз»Чалхонўғли: «Балки бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатимдир, футбол баъзан жуда шафқатсиз»Бугун, 13:23Златан Ибрагимович ва Марко Матераззи ўртасидаги низо янгиланди: Милан инқирози фонида кескин ҳазилларЗлатан Ибрагимович ва Марко Матераззи ўртасидаги низо янгиланди: Милан инқирози фонида кескин ҳазилларБугун, 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди