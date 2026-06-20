Винисиус: «Биз доим гол уриб, халқимизнинг фахрланишини орзу қиламиз»
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-турида Ҳаити устидан қозонилган йирик ва ишончли ғалабадан (3:0) сўнг, Бразилия миллий терма жамоаси ва «Реал Мадрид» клуби юлдузи Винисиус Жуниор ўз қувончи ва таассуротлари билан ўртоқлашди. Ушбу баҳсда рақиб дарвозасига учинчи голни киритган маҳоратли вингер терма жамоадаги масъулияти ҳамда болаликдаги ушалмаган орзулари ҳақида тўлқинланиб гапирди.
Ишонч ва хотиржамлик пойдевори
Винисиуснинг таъкидлашича, ушбу ғалаба «пентакампеонлар» учун кейинги муҳим баҳслар олдидан руҳий устунлик тақдим этади:
Муҳим палла: «Бу жамоадаги барча учун жуда муҳим палла. Ғалаба бизга кейинги ўйин олдидан ишонч ва хотиржамлик бағишлайди. Бу ўта муҳим».
Ички кучга ишонч: «Ҳали кўп жиҳатларни яхшилаш керак, аммо ушбу икки ўйин бизга ўз кучимизга ишонч бермоқда».
«Фақат голлар эмас, меҳнатим билан ҳам ёрдам беришни хоҳлайман»
Майдонда нафақат ҳужумда, балки жамоавий меҳнатда ҳам катта ҳажмдаги ишларни бажараётган Винисиус ўз роли ва мақсадларига тўхталиб ўтди:
«Гол уриш ва ассист бериш имконияти менга миллий жамоада эришмоқчи бўлган даражага чиқишимга ёрдам беради. Мен миллий жамоа учун янада кўпроқ иш қилишни истайман. Фақат голлар билан эмас, балки бугунги ўйинда қилган меҳнатим билан ҳам ёрдам беришни хоҳлайман. Жамоадаги аҳамиятимни биламан ва агар яхши формада бўлсам, ўйинга катта ҳисса қўша оламан».
Миллий ғурур ва амалга ошган болалик орзуси
Ҳар бир бразилиялик болакай каби Винисиус учун ҳам Жаҳон чемпионатида Ватан шарафини ҳимоя қилиш энг олий мақсад бўлган:
Мухлисларга қувонч соға қилиш: Терма жамоа Мундиалга нафақат кубок, балки ўз халқига ва яқинларига чексиз бахт улашиш учун ташриф буюрган.
Орзулар ушалган лаҳза: «Биз халқимиз ва яқинларимизга қувонч бағишлаш учун шу ердамиз. Бу ўйин шундайлардан бири бўлди, биз доим жаҳон чемпионатида ўйнашни орзу қилганмиз. Биз доим мундиалда гол уришни, халқимизнинг биз билан фахрланишини орзу қилганмиз».
Бразилия терма жамоаси икки турдан сўнг 4 очко билан ўз гуруҳида пешқадамлик қилмоқда ва плей-офф босқичи сари ишонч билан одимлаяпти. Винисиус ва унинг жамоадошларига навбатдаги баҳсларда омад тилаймиз! Мундиалнинг энг қайноқ воқеаларини биз билан кузатиб боринг.
…