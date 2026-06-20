Asus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастлади

·0·Техно
Asus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастлади

Янги авлод график процессорлари бозорда ўз ўрнини эгаллашни бошлаган бир пайтда, юқори қувватли видеокарталарнинг иссиқлик ажратиш даражаси жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, NVIDIA компаниясининг энг сўнгги флагмани базасида яратилган Asus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси ҳаддан ташқари қизиб кетиши натижасида компьютернинг она платасига шикаст етказгани маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тайванлик Баҳамут лақабли фойдаланувчи ўз тажрибаси билан ўртоқлашиб, кучли график адаптер нафақат ўзини, балки тизимнинг бошқа қисмларини ҳам "эритиб" юборишига бир баҳя қолганини маълум қилди. ixbt.com нашри хабарига кўра, фойдаланувчи Asus ПроАрт Х870-Э Креатор ВиФи она платаси ва Asus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартасидан иборат кучли компьютерни сунъий интеллект (AI) билан ишлаш мақсадида тахминан ярим йил давомида ишлатиб келган.

Ҳаддан ташқари ҳарорат ва унинг оқибатлари

Тизимни профилактика қилиш учун қисмларга ажратиш жараёнида фойдаланувчи она платасидаги чипсет радиаторининг ранги ўзгарганини пайқаб қолган. Доимий юқори ҳарорат таъсирида радиатор юзасидаги қоплама ўз ҳолатини йўқотган. Фойдаланувчи уни нам латта билан тозалашга уринган бўлса-да, радиаторни дастлабки ҳолатига қайтаришнинг имкони бўлмаган.

Ушбу ҳолат замонавий видеокарталарнинг энергия истеъмоли ва улардан чиқадиган иссиқлик миқдори бўйича мутахассислар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлди. Маълум бўлишича, RTX 5090 видеокартаси тўлиқ юклама остида ишлаганда тахминан 700 В қувват сарфлайди. Бироқ, энг юқори нуқталарда (пеак повер) бу кўрсаткич 1000 Вга қадар етиши мумкин.

Таъкидлаш жоизки, 1000 В қувват оддий уй шароитидаги микротўлқинли печ ёки электр духовкаси сарфлайдиган энергия билан тенгдир. Бундай улкан энергия оқими ва ундан чиқадиган иссиқлик компьютер корпуси ичидаги ҳаво оқими яхши ташкил этилмаган тақдирда, яқин атрофдаги компонентларга, жумладан, она платасининг радиаторлари ва текстолит қатламига салбий таъсир кўрсатиши муқаррар.

Техник муаммолар ва хавфсизлик чоралари

Мутахассисларнинг фикрича, она платаларининг радиаторлари одатда иссиққа чидамли махсус бўёқ билан қопланади. Бироқ, RTX 5090 каби "йиртқич" қурилмалар яратадиган экстремал ҳарорат шароитида ҳатто ушбу ҳимоя қатламлари ҳам узоқ вақт доц. бера олмайди. Аввалроқ, ушбу видеокарталарнинг 16-пинли қувват улагичлари (12ВHPВР) эриб кетиши билан боғлиқ муаммолар ҳам қайд этилган эди.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва профессионал геймерлар ҳам шуни ёдда тутишлари керакки, бундай юқори даражадаги видеокарталарни сотиб олиш нафақат катта маблағ, балки тизимни совутиш учун алоҳида ёндашувни талаб қилади. Стандарт корпуслар ва оддий кулерлар бундай иссиқликни самарали чиқариб юбора олмайди.

  • Видеокартани ўрнатишда корпус ичидаги ҳаво айланишини (аирфлов) максимал даражада таъминлаш;
  • Сифатли ва юқори қувватли (камида 1200-1500 В) қувват манбаларидан фойдаланиш;
  • Доимий равишда термал прокладкалар ва радиаторлар ҳолатини текшириб туриш тавсия этилади.
Ҳозирча Asus компанияси ушбу ҳолат бўйича расмий муносабат билдирмади. Бироқ, ушбу воқеа юқори унумдорликка эга компьютерлар йиғишда компонентларнинг бир-бирига мослиги ва иссиқлик назорати қанчалик муҳимлигини яна бир бор исботлади.

NVIDIARTX 5090AsusТехнологияВидеокарта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилдиКиберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилдиБугун, 12:28Google Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлдиGoogle Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлдиБугун, 11:55Швеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқдаШвеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқдаБугун, 10:57SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширдиSpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширдиБугун, 10:20Хитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғиХитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғиБугун, 09:56Intel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқдаIntel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқдаБугун, 09:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди