Asus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастлади
Янги авлод график процессорлари бозорда ўз ўрнини эгаллашни бошлаган бир пайтда, юқори қувватли видеокарталарнинг иссиқлик ажратиш даражаси жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, NVIDIA компаниясининг энг сўнгги флагмани базасида яратилган Asus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси ҳаддан ташқари қизиб кетиши натижасида компьютернинг она платасига шикаст етказгани маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тайванлик Баҳамут лақабли фойдаланувчи ўз тажрибаси билан ўртоқлашиб, кучли график адаптер нафақат ўзини, балки тизимнинг бошқа қисмларини ҳам "эритиб" юборишига бир баҳя қолганини маълум қилди. ixbt.com нашри хабарига кўра, фойдаланувчи Asus ПроАрт Х870-Э Креатор ВиФи она платаси ва Asus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартасидан иборат кучли компьютерни сунъий интеллект (AI) билан ишлаш мақсадида тахминан ярим йил давомида ишлатиб келган.
Ҳаддан ташқари ҳарорат ва унинг оқибатлариТизимни профилактика қилиш учун қисмларга ажратиш жараёнида фойдаланувчи она платасидаги чипсет радиаторининг ранги ўзгарганини пайқаб қолган. Доимий юқори ҳарорат таъсирида радиатор юзасидаги қоплама ўз ҳолатини йўқотган. Фойдаланувчи уни нам латта билан тозалашга уринган бўлса-да, радиаторни дастлабки ҳолатига қайтаришнинг имкони бўлмаган.
Ушбу ҳолат замонавий видеокарталарнинг энергия истеъмоли ва улардан чиқадиган иссиқлик миқдори бўйича мутахассислар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлди. Маълум бўлишича, RTX 5090 видеокартаси тўлиқ юклама остида ишлаганда тахминан 700 В қувват сарфлайди. Бироқ, энг юқори нуқталарда (пеак повер) бу кўрсаткич 1000 Вга қадар етиши мумкин.
Таъкидлаш жоизки, 1000 В қувват оддий уй шароитидаги микротўлқинли печ ёки электр духовкаси сарфлайдиган энергия билан тенгдир. Бундай улкан энергия оқими ва ундан чиқадиган иссиқлик компьютер корпуси ичидаги ҳаво оқими яхши ташкил этилмаган тақдирда, яқин атрофдаги компонентларга, жумладан, она платасининг радиаторлари ва текстолит қатламига салбий таъсир кўрсатиши муқаррар.
Техник муаммолар ва хавфсизлик чоралариМутахассисларнинг фикрича, она платаларининг радиаторлари одатда иссиққа чидамли махсус бўёқ билан қопланади. Бироқ, RTX 5090 каби "йиртқич" қурилмалар яратадиган экстремал ҳарорат шароитида ҳатто ушбу ҳимоя қатламлари ҳам узоқ вақт доц. бера олмайди. Аввалроқ, ушбу видеокарталарнинг 16-пинли қувват улагичлари (12ВHPВР) эриб кетиши билан боғлиқ муаммолар ҳам қайд этилган эди.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва профессионал геймерлар ҳам шуни ёдда тутишлари керакки, бундай юқори даражадаги видеокарталарни сотиб олиш нафақат катта маблағ, балки тизимни совутиш учун алоҳида ёндашувни талаб қилади. Стандарт корпуслар ва оддий кулерлар бундай иссиқликни самарали чиқариб юбора олмайди.
- Видеокартани ўрнатишда корпус ичидаги ҳаво айланишини (аирфлов) максимал даражада таъминлаш;
- Сифатли ва юқори қувватли (камида 1200-1500 В) қувват манбаларидан фойдаланиш;
- Доимий равишда термал прокладкалар ва радиаторлар ҳолатини текшириб туриш тавсия этилади.
…