Киберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилди
Ахборот хавфсизлиги соҳасида сунъий интеллект технологияларини жорий этиш янги босқичга кўтарилмоқда. Поситиве Течнологиес компанияси киберхавфсизлик мутахассисларининг кундалик ва мураккаб вазифаларини автоматлаштиришга мўлжалланган ПТ Наира номли янги ақлли ёрдамчини эълон қилди. Ушбу восита нафақат тажрибали экспертлар, балки соҳадаги янги ходимлар учун ҳам иш жараёнини сезиларли даражада соддалаштиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
"Коммерсант" нашрининг хабар беришича, янги тизим маълумотлар билан ишлаш ва мураккаб операцияларни бажариш вақтини бир неча баробар қисқартиришга қодир. Компания томонидан ўтказилган синов лойиҳалари натижалари шуни кўрсатдики, ПТ Наира ёрдамида киберҳодисаларни текшириш тезлиги 50–60 фоизга ошган. Бу кўрсаткич киберҳужумлар сони ортиб бораётган бугунги кунда ташкилотлар хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
ПТ Наира тизимининг асосий афзалликларидан бири — хавфсизлик ҳодисаларини бошқариш тизимлари (СИEМ) учун қоидаларни тайёрлаш жараёнини тезлаштиришидир. Илгари мутахассислардан бир неча соат ёки ҳатто кунлаб вақт талаб қилган ушбу вазифа эндиликда бир неча ўн дақиқа ичида ҳал этилмоқда. Бу эса инсон ресурсларини янада стратегик вазифаларга йўналтириш имконини беради.
Кенг қамровли таҳлил ва тавсияларАқлли ёрдамчи ПТ БлаккБох Сканнер каби заифликларни аниқловчи сканерлар ҳисоботларини таҳлил қилиш хусусиятига эга. У мураккаб техник маълумотларни тушунарли ҳаракатлар режасига айлантириб, топилган муаммоларнинг моҳиятини тушунтиради ва уларни бартараф этиш бўйича аниқ тавсиялар беради. Бу функция айниқса тизим администраторлари ва хавфсизлик хизмати ходимлари ўртасидаги алоқани яхшилашга ёрдам беради.
Тизимнинг яна бир муҳим жиҳати инсон омили билан боғлиқ хавфларни камайтиришидир. ПТ Наира ташқи кўринишидан қонуний кўринган, аммо амалда аномал фаоллик кўрсатаётган жараёнларни аниқлай олади. Бу эса компания ичидаги ходимларнинг шубҳали ҳаракатларини ёки яширин инсайдерлик ҳужумларини эрта босқичда тўхтатишга замин яратади.
Ўзбекистон бозорида ҳам рақамли трансформация жадаллашаётган бир пайтда, бундай сунъий интеллект ёрдамчилари маҳаллий IT-компаниялар ва давлат ташкилотлари учун долзарб ҳисобланади. Киберхавфсизлик соҳасида кадрлар танқислиги сезилаётган шароитда, ПТ Наира каби ечимлар мутахассислар самарадорлигини оширишнинг энг мақбул йўлидир.
Хулоса қилиб айтганда, Поситиве Течнологиес томонидан тақдим этилган ушбу ишланма киберхавфсизликни бошқаришни янги даражага олиб чиқади. Технологиянинг ривожланиши нафақат ҳужумлардан ҳимояланишни, балки бутун хавфсизлик инфратузилмасини интеллектуал бошқаришни ҳам таъминлайди.
…