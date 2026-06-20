Киберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилди

·20·Техно
Киберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилди

Ахборот хавфсизлиги соҳасида сунъий интеллект технологияларини жорий этиш янги босқичга кўтарилмоқда. Поситиве Течнологиес компанияси киберхавфсизлик мутахассисларининг кундалик ва мураккаб вазифаларини автоматлаштиришга мўлжалланган ПТ Наира номли янги ақлли ёрдамчини эълон қилди. Ушбу восита нафақат тажрибали экспертлар, балки соҳадаги янги ходимлар учун ҳам иш жараёнини сезиларли даражада соддалаштиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

"Коммерсант" нашрининг хабар беришича, янги тизим маълумотлар билан ишлаш ва мураккаб операцияларни бажариш вақтини бир неча баробар қисқартиришга қодир. Компания томонидан ўтказилган синов лойиҳалари натижалари шуни кўрсатдики, ПТ Наира ёрдамида киберҳодисаларни текшириш тезлиги 50–60 фоизга ошган. Бу кўрсаткич киберҳужумлар сони ортиб бораётган бугунги кунда ташкилотлар хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

ПТ Наира тизимининг асосий афзалликларидан бири — хавфсизлик ҳодисаларини бошқариш тизимлари (СИEМ) учун қоидаларни тайёрлаш жараёнини тезлаштиришидир. Илгари мутахассислардан бир неча соат ёки ҳатто кунлаб вақт талаб қилган ушбу вазифа эндиликда бир неча ўн дақиқа ичида ҳал этилмоқда. Бу эса инсон ресурсларини янада стратегик вазифаларга йўналтириш имконини беради.

Кенг қамровли таҳлил ва тавсиялар

Ақлли ёрдамчи ПТ БлаккБох Сканнер каби заифликларни аниқловчи сканерлар ҳисоботларини таҳлил қилиш хусусиятига эга. У мураккаб техник маълумотларни тушунарли ҳаракатлар режасига айлантириб, топилган муаммоларнинг моҳиятини тушунтиради ва уларни бартараф этиш бўйича аниқ тавсиялар беради. Бу функция айниқса тизим администраторлари ва хавфсизлик хизмати ходимлари ўртасидаги алоқани яхшилашга ёрдам беради.

Тизимнинг яна бир муҳим жиҳати инсон омили билан боғлиқ хавфларни камайтиришидир. ПТ Наира ташқи кўринишидан қонуний кўринган, аммо амалда аномал фаоллик кўрсатаётган жараёнларни аниқлай олади. Бу эса компания ичидаги ходимларнинг шубҳали ҳаракатларини ёки яширин инсайдерлик ҳужумларини эрта босқичда тўхтатишга замин яратади.

Ўзбекистон бозорида ҳам рақамли трансформация жадаллашаётган бир пайтда, бундай сунъий интеллект ёрдамчилари маҳаллий IT-компаниялар ва давлат ташкилотлари учун долзарб ҳисобланади. Киберхавфсизлик соҳасида кадрлар танқислиги сезилаётган шароитда, ПТ Наира каби ечимлар мутахассислар самарадорлигини оширишнинг энг мақбул йўлидир.

Хулоса қилиб айтганда, Поситиве Течнологиес томонидан тақдим этилган ушбу ишланма киберхавфсизликни бошқаришни янги даражага олиб чиқади. Технологиянинг ривожланиши нафақат ҳужумлардан ҳимояланишни, балки бутун хавфсизлик инфратузилмасини интеллектуал бошқаришни ҳам таъминлайди.

Поситиве ТечнологиесПТ НаираСунъий IntelлектКиберхавфсизликIT-Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Asus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастладиAsus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастладиБугун, 12:55Google Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлдиGoogle Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлдиБугун, 11:55Швеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқдаШвеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқдаБугун, 10:57SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширдиSpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширдиБугун, 10:20Хитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғиХитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғиБугун, 09:56Intel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқдаIntel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқдаБугун, 09:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди