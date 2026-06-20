ЖЧ-2026. Бразилия - Ҳаити 3:0 (киритилган голларни томоша қилинг)

·1·Спорт
ЖЧ-2026. Бразилия - Ҳаити 3:0 (киритилган голларни томоша қилинг)

Жаҳон чемпионатининг 2-турида Бразилия миллий жамоаси Ҳаитига қарши беллашди. С гуруҳининг иккинчи баҳсида жанубий америкаликлар йирик ҳисобда ғалаба қозонди — 3:0. Голларга Куня (дубл) ва Винисиус муаллифлик қилди.

ЖЧ-2026. 2-тур
Бразилия — Ҳаити 3:0
Голлар: Куня 23, 36 (дубл), Винисиус 45+3.

Шу тариқа, Бразилия икки ўйиндан сўнг 4 очко билан гуруҳда пешқадамга айланди. Ҳаити эса ҳали очко тўплай олмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Винисиус: «Биз доим гол уриб, халқимизнинг фахрланишини орзу қиламиз»Винисиус: «Биз доим гол уриб, халқимизнинг фахрланишини орзу қиламиз»Бугун, 13:31Чалхонўғли: «Балки бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатимдир, футбол баъзан жуда шафқатсиз»Чалхонўғли: «Балки бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатимдир, футбол баъзан жуда шафқатсиз»Бугун, 13:23Златан Ибрагимович ва Марко Матераззи ўртасидаги низо янгиланди: Милан инқирози фонида кескин ҳазилларЗлатан Ибрагимович ва Марко Матераззи ўртасидаги низо янгиланди: Милан инқирози фонида кескин ҳазилларБугун, 13:15«Ўзимиздан уяляпмиз, бутун халқимиздан узр сўраймиз» — Арда Гулер«Ўзимиздан уяляпмиз, бутун халқимиздан узр сўраймиз» — Арда ГулерБугун, 13:07Монтелла: «Бундай омадсизлик 50 та ўйинда бир марта бўлади, ҳеч кимни айбламайман»Монтелла: «Бундай омадсизлик 50 та ўйинда бир марта бўлади, ҳеч кимни айбламайман»Бугун, 12:54Жаҳон чемпионати: Жазоир Лионель Месси ва Мак Аллистер устидан FIFAга шикоят қилдиЖаҳон чемпионати: Жазоир Лионель Месси ва Мак Аллистер устидан FIFAга шикоят қилдиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди