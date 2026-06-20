ЖЧ-2026. Бразилия - Ҳаити 3:0 (киритилган голларни томоша қилинг)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026. 2-тур
Жаҳон чемпионатининг 2-турида Бразилия миллий жамоаси Ҳаитига қарши беллашди. С гуруҳининг иккинчи баҳсида жанубий америкаликлар йирик ҳисобда ғалаба қозонди — 3:0. Голларга Куня (дубл) ва Винисиус муаллифлик қилди.
ЖЧ-2026. 2-тур
Бразилия — Ҳаити 3:0
Голлар: Куня 23, 36 (дубл), Винисиус 45+3.
Шу тариқа, Бразилия икки ўйиндан сўнг 4 очко билан гуруҳда пешқадамга айланди. Ҳаити эса ҳали очко тўплай олмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…