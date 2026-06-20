«Ўзимиздан уяляпмиз, бутун халқимиздан узр сўраймиз» — Арда Гулер

·0·Спорт
«Ўзимиздан уяляпмиз, бутун халқимиздан узр сўраймиз» — Арда Гулер

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-турида Парагвайга имкониятни бой берган (0:1) Туркия миллий терма жамоаси муддатидан олдин турнир билан хайрлашадиган бўлди. Мезбон АҚШга қарши бўладиган 3-тур баҳси натижасидан қатъи назар, турклар гуруҳда сўнгги — 4-ўринда қолиши узил-кесил аниқ бўлди.

Ушбу оғир омадсизликдан сўнг Туркия футболининг бош умиди, «Реал Мадрид» ярим ҳимоячиси Арда Гулер ўз тушкун кайфиятини яширмади ва бутун турк халқидан чин дилдан узр сўради.

Арда Гулернинг аламли баёноти

Майдонда бор кучини берган бўлса-да, жамоасини мағлубиятдан қутқариб қола олмаган 21 ёшли футболчи ўйиндан сўнг ОАВ вакилларига қуйидаги гапларни гапирди:

«Миллий жамоадаги фаолиятим давомида одамлар бу турнирни унутиши учун қўлимдан келган барчасини қиламан. Биз жуда кучли жамоаларда ўйнаймиз, буни майдонда кўрсатишимиз керак эди. Лекин бунга эриша олмадик. Тезкор гол ўтказиб юбордик. Айтишга ортиқча гап йўқ. Биз жуда афсусдамиз. Ўзимиздан уяляпмиз, бутун халқимиздан узр сўраймиз. Кейинги турнирларда максимал даражада ҳаракат қиламиз».

Туркиянинг «D» гуруҳидаги омадсизлик омиллари

Европанинг топ-клубларида тўп тепадиган юлдузлардан таркиб топган Туркия мундиалга жуда катта мақсадлар билан келган эди. Бироқ амалда жамоа чуқур инқирозга юз тутди:

  • Тезкор зарба: Парагвай билан ўйиннинг дастлабки сонияларида (2-дақиқада) ўтказиб юборилган гол туркларнинг руҳиятини синдириб қўйди.

  • Тарқоқ ўйин: Арда Гулер, Ҳакан Чалханўғли ва Кенан Йилдиз каби креатив футболчилар майдонда яхлит бир тизим бўлиб ҳаракат қила олишмади.

  • Сўнгги ўйин — шунчаки обрў учун: Икки турдан сўнг 0 очко тўплаган Туркия учун АҚШга қарши кечадиган 3-тур баҳси ҳеч қандай турнир аҳамиятига эга эмас. Бу учрашув улар учун фақат мухлислар олдида айбни қисман бўлса-да ювиш имконияти бўлади, холос.

Туркия терма жамоасининг порлоқ авлоди учун ушбу Мундиал жуда аччиқ, аммо ҳаётий дарс бўлди. Арда Гулер ва унинг жамоадошлари бу психологик зарбадан ўзига келиб, келаси йирик турнирларда ўзларини кўрсата олишадими — буни вақт кўрсатади. Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ кундалигини биз билан кузатишда давом этинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Монтелла: «Бундай омадсизлик 50 та ўйинда бир марта бўлади, ҳеч кимни айбламайман»Монтелла: «Бундай омадсизлик 50 та ўйинда бир марта бўлади, ҳеч кимни айбламайман»Бугун, 12:54Жаҳон чемпионати: Жазоир Лионель Месси ва Мак Аллистер устидан FIFAга шикоят қилдиЖаҳон чемпионати: Жазоир Лионель Месси ва Мак Аллистер устидан FIFAга шикоят қилдиБугун, 12:30Арсенал посбони Давид Рая нима учун Испания терма жамоасида захирада қолмоқда?Арсенал посбони Давид Рая нима учун Испания терма жамоасида захирада қолмоқда?Бугун, 12:17ЖЧ-2026: Марокаш терма жамоаси Шотландияни таслим этдиЖЧ-2026: Марокаш терма жамоаси Шотландияни таслим этдиБугун, 12:05Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!Бугун, 11:58Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...Бугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди