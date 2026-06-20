«Ўзимиздан уяляпмиз, бутун халқимиздан узр сўраймиз» — Арда Гулер
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-турида Парагвайга имкониятни бой берган (0:1) Туркия миллий терма жамоаси муддатидан олдин турнир билан хайрлашадиган бўлди. Мезбон АҚШга қарши бўладиган 3-тур баҳси натижасидан қатъи назар, турклар гуруҳда сўнгги — 4-ўринда қолиши узил-кесил аниқ бўлди.
Ушбу оғир омадсизликдан сўнг Туркия футболининг бош умиди, «Реал Мадрид» ярим ҳимоячиси Арда Гулер ўз тушкун кайфиятини яширмади ва бутун турк халқидан чин дилдан узр сўради.
Арда Гулернинг аламли баёноти
Майдонда бор кучини берган бўлса-да, жамоасини мағлубиятдан қутқариб қола олмаган 21 ёшли футболчи ўйиндан сўнг ОАВ вакилларига қуйидаги гапларни гапирди:
«Миллий жамоадаги фаолиятим давомида одамлар бу турнирни унутиши учун қўлимдан келган барчасини қиламан. Биз жуда кучли жамоаларда ўйнаймиз, буни майдонда кўрсатишимиз керак эди. Лекин бунга эриша олмадик. Тезкор гол ўтказиб юбордик. Айтишга ортиқча гап йўқ. Биз жуда афсусдамиз. Ўзимиздан уяляпмиз, бутун халқимиздан узр сўраймиз. Кейинги турнирларда максимал даражада ҳаракат қиламиз».
Туркиянинг «D» гуруҳидаги омадсизлик омиллари
Европанинг топ-клубларида тўп тепадиган юлдузлардан таркиб топган Туркия мундиалга жуда катта мақсадлар билан келган эди. Бироқ амалда жамоа чуқур инқирозга юз тутди:
Тезкор зарба: Парагвай билан ўйиннинг дастлабки сонияларида (2-дақиқада) ўтказиб юборилган гол туркларнинг руҳиятини синдириб қўйди.
Тарқоқ ўйин: Арда Гулер, Ҳакан Чалханўғли ва Кенан Йилдиз каби креатив футболчилар майдонда яхлит бир тизим бўлиб ҳаракат қила олишмади.
Сўнгги ўйин — шунчаки обрў учун: Икки турдан сўнг 0 очко тўплаган Туркия учун АҚШга қарши кечадиган 3-тур баҳси ҳеч қандай турнир аҳамиятига эга эмас. Бу учрашув улар учун фақат мухлислар олдида айбни қисман бўлса-да ювиш имконияти бўлади, холос.
Туркия терма жамоасининг порлоқ авлоди учун ушбу Мундиал жуда аччиқ, аммо ҳаётий дарс бўлди. Арда Гулер ва унинг жамоадошлари бу психологик зарбадан ўзига келиб, келаси йирик турнирларда ўзларини кўрсата олишадими — буни вақт кўрсатади. Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ кундалигини биз билан кузатишда давом этинг!
…