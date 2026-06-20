Эртага ноёб астрономик ҳодиса — энг узун кун кузатилади

·27·Дунё
Эртага ноёб астрономик ҳодиса — энг узун кун кузатилади

Эртага, 21 июнь куни Шимолий яримшарда йилнинг энг узун куни кузатилади. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.

Ушбу ҳодиса ёзги «қуёш туриши» деб аталади ва табиатдаги энг муҳим астрономик жараёнлардан бири ҳисобланади. Бу вақтда Қуёш осмонда энг узоқ муддат давомида кўриниб туради ва инсонлар йилнинг энг кўп кундузги ёруғлигидан баҳраманд бўлади.

Жанубий яримшарда эса аксинча ҳолат юз беради. У ерда йилнинг энг қисқа куни кузатилиб, қиш фасли бошланади.

Маълум қилинишича, «Solstice» атамаси лотинча «sol» — Қуёш ва «stitium» — тўхташ ёки пауза сўзларидан келиб чиққан. Ёзги қуёш туриши Қуёшнинг йил давомида осмондаги энг юқори нуқтага чиқиш жараёнининг якуни ҳисобланади. Шу кундан кейин эса кунлар аста-секин қисқара бошлайди ва бу жараён декабрь ойининг охиригача давом этади.

Мутахассислар таъкидлашича, Ер Қуёш атрофида ҳаракатланар экан, унинг ўқи бироз қия ҳолатда бўлади. Шу сабабли Қуёш нури ва иссиқлиги Шимолий ҳамда Жанубий яримшарларга йил давомида бир хил тақсимланмайди.

«Қуёш туриши» Ернинг Қуёшга энг кўп ёки энг кам эгилган даври бўлиб, айнан шу пайтда кун билан тун ўртасидаги фарқ энг катта даражага етади.

Шимолий яримшарда ёзги қуёш туриши одатда 20–22 июнь кунлари оралиғида содир бўлади. Бу йил эса мазкур ҳодиса 21 июнь кунига тўғри келади.

Бунга тескари ҳолат қишки қуёш туришида кузатилади. Бу вақтда Шимолий яримшар Қуёшдан энг узоқ томонга оғади ва йилнинг энг қисқа куни ҳамда энг узун туни юзага келади. Қишки қуёш туриши эса, одатда, 20–23 декабрь кунлари оралиғида содир бўлади.

Ассошиэйтид Пресс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегия АҚШга 1 тоннадан ортиқ озиқ-овқат ва ўз ошпазини олиб келдиНорвегия АҚШга 1 тоннадан ортиқ озиқ-овқат ва ўз ошпазини олиб келдиБугун, 02:04“Тарвузлар қўриқчиси” деб ном олган мушук интернетни забт этди!“Тарвузлар қўриқчиси” деб ном олган мушук интернетни забт этди!Кеча, 23:17Рим яқинидан топилган қадимий вилла олимларни ҳайратга солдиРим яқинидан топилган қадимий вилла олимларни ҳайратга солдиКеча, 22:22Лукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилиндиЛукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилиндиКеча, 22:19Уэльс соҳилларида пайдо бўлган сирли кўк жонзотлар ҳайратга солдиУэльс соҳилларида пайдо бўлган сирли кўк жонзотлар ҳайратга солдиКеча, 22:161832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)Кеча, 20:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди