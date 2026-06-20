Жаҳон чемпионати: Жазоир Лионель Месси ва Мак Аллистер устидан FIFAга шикоят қилди
Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг очилиш ўйинида Аргентина терма жамоасидан учралган 0:3 ҳисобидаги мағлубият Жазоир футбол федерациясининг кескин эътирозига сабаб бўлди. Шимолий африкаликлар учрашувни бошқарган полшалик ҳакам Сзймон Марсиниакнинг қарорларидан норози бўлиб, FIFAга расмий шикоят хати йўллашди. Асосий эътирозлар Лионель Месси ва Алексис Мак Аллистер иштирокидаги қўпол вазиятларга қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, Жазоир томони ўйиннинг 30-дақиқасида юз берган ҳолатни алоҳида таъкидламоқда. Унда Аргентина сардори Лионель Месси рақиб ҳимоячиси Аисса Манди билан тўқнашувда бутсасининг остки қисми (шиплари) билан хавфли ҳаракат қилган. Жазоир федерацияси ушбу вазиятда Месси майдондан четлатилиши керак эди, деб ҳисобламоқда.
Шунингдек, шикоятда ярим ҳимоячи Алексис Мак Аллистер билан боғлиқ эпизод ҳам ўрин олган. Маълум қилинишича, у жазоирлик Ибраҳим Маза билан тўқнашувда рақибига тирсаги билан зарба берган, бироқ ҳакам томонидан ҳеч қандай интизомий чорага тортилмаган. Жазоир томони бу каби ҳолатлар ўйин натижасига бевосита таъсир кўрсатганини даъво қилмоқда.
Мураббий ва федерация муносабатиЖазоир терма жамоаси бош мураббийи Владимир Петковик вазиятга тўхталар экан, ҳакамликдан норозилигини яширмади. "Гипотетик вазиятларни шарҳлашдан маъно йўқ, лекин ҳамма нарсани ҳамма кўрди, жумладан мен ҳам", — дея таъкидлади мутахассис. Федерациядаги аноним манбаларнинг сўзларига кўра, жамоа ўз футболчиларининг майдондаги хавфсизлиги таъминланмаганидан қаттиқ ранжиган.
Ушбу можаролар соясида Лионель Месси учун ўйин тарихий аҳамиятга эга бўлди. У Аргентина сафида ўзининг 200-учрашувини ўтказди ва ўйинда хет-трик қайд этди. Бу голлар орқали Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги голлар сони бўйича Мирослав Клосе ўрнатган 16 голлик рекордни янгилади. Бироқ, рақиб жамоанинг эътирозлари ушбу тантанали оқшомга бироз соя солди.
Ҳозирча FIFA ва бошқа расмий футбол ташкилотлари Жазоирнинг шикояти юзасидан баёнот беришмади. Амалдаги жаҳон чемпионлари эса навбатдаги баҳсларга тайёргарликни давом эттиришмоқда. Аргентина гуруҳ босқичининг кейинги босқичларида Австрия ва Иордания терма жамоаларига қарши майдонга тушади. Лионель Скалони шогирдлари плей-офф масаласини эрта ҳал қилиш учун интизом ва ҳужумкорликни мувозанатда сақлашлари талаб этилади.
…