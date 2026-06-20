Жаҳон чемпионати: Жазоир Лионель Месси ва Мак Аллистер устидан FIFAга шикоят қилди

·41·Спорт
Жаҳон чемпионати: Жазоир Лионель Месси ва Мак Аллистер устидан FIFAга шикоят қилди

Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг очилиш ўйинида Аргентина терма жамоасидан учралган 0:3 ҳисобидаги мағлубият Жазоир футбол федерациясининг кескин эътирозига сабаб бўлди. Шимолий африкаликлар учрашувни бошқарган полшалик ҳакам Сзймон Марсиниакнинг қарорларидан норози бўлиб, FIFAга расмий шикоят хати йўллашди. Асосий эътирозлар Лионель Месси ва Алексис Мак Аллистер иштирокидаги қўпол вазиятларга қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Жазоир томони ўйиннинг 30-дақиқасида юз берган ҳолатни алоҳида таъкидламоқда. Унда Аргентина сардори Лионель Месси рақиб ҳимоячиси Аисса Манди билан тўқнашувда бутсасининг остки қисми (шиплари) билан хавфли ҳаракат қилган. Жазоир федерацияси ушбу вазиятда Месси майдондан четлатилиши керак эди, деб ҳисобламоқда.

Шунингдек, шикоятда ярим ҳимоячи Алексис Мак Аллистер билан боғлиқ эпизод ҳам ўрин олган. Маълум қилинишича, у жазоирлик Ибраҳим Маза билан тўқнашувда рақибига тирсаги билан зарба берган, бироқ ҳакам томонидан ҳеч қандай интизомий чорага тортилмаган. Жазоир томони бу каби ҳолатлар ўйин натижасига бевосита таъсир кўрсатганини даъво қилмоқда.

Мураббий ва федерация муносабати

Жазоир терма жамоаси бош мураббийи Владимир Петковик вазиятга тўхталар экан, ҳакамликдан норозилигини яширмади. "Гипотетик вазиятларни шарҳлашдан маъно йўқ, лекин ҳамма нарсани ҳамма кўрди, жумладан мен ҳам", — дея таъкидлади мутахассис. Федерациядаги аноним манбаларнинг сўзларига кўра, жамоа ўз футболчиларининг майдондаги хавфсизлиги таъминланмаганидан қаттиқ ранжиган.

Ушбу можаролар соясида Лионель Месси учун ўйин тарихий аҳамиятга эга бўлди. У Аргентина сафида ўзининг 200-учрашувини ўтказди ва ўйинда хет-трик қайд этди. Бу голлар орқали Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги голлар сони бўйича Мирослав Клосе ўрнатган 16 голлик рекордни янгилади. Бироқ, рақиб жамоанинг эътирозлари ушбу тантанали оқшомга бироз соя солди.

Ҳозирча FIFA ва бошқа расмий футбол ташкилотлари Жазоирнинг шикояти юзасидан баёнот беришмади. Амалдаги жаҳон чемпионлари эса навбатдаги баҳсларга тайёргарликни давом эттиришмоқда. Аргентина гуруҳ босқичининг кейинги босқичларида Австрия ва Иордания терма жамоаларига қарши майдонга тушади. Лионель Скалони шогирдлари плей-офф масаласини эрта ҳал қилиш учун интизом ва ҳужумкорликни мувозанатда сақлашлари талаб этилади.

Лионель МессиАргентинаЖазоирFIFAЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўзимиздан уяляпмиз, бутун халқимиздан узр сўраймиз» — Арда Гулер«Ўзимиздан уяляпмиз, бутун халқимиздан узр сўраймиз» — Арда ГулерБугун, 13:07Монтелла: «Бундай омадсизлик 50 та ўйинда бир марта бўлади, ҳеч кимни айбламайман»Монтелла: «Бундай омадсизлик 50 та ўйинда бир марта бўлади, ҳеч кимни айбламайман»Бугун, 12:54Арсенал посбони Давид Рая нима учун Испания терма жамоасида захирада қолмоқда?Арсенал посбони Давид Рая нима учун Испания терма жамоасида захирада қолмоқда?Бугун, 12:17ЖЧ-2026: Марокаш терма жамоаси Шотландияни таслим этдиЖЧ-2026: Марокаш терма жамоаси Шотландияни таслим этдиБугун, 12:05Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!Бугун, 11:58Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...Бугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди