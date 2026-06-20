Чалхонўғли: «Балки бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатимдир, футбол баъзан жуда шафқатсиз»

·33·Спорт
Чалхонўғли: «Балки бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатимдир, футбол баъзан жуда шафқатсиз»

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-турида Парагвайдан учралган мағлубият (0:1) Туркия терма жамоаси учун жуда оғир зарба бўлди. Сўнгги турда мезбон АҚШга қарши кечадиган ўйин натижасидан қатъи назар, турклар гуруҳда тўртинчи ўриндан юқорига кўтарила олмаслиги ва мусобақани муддатидан олдин тарк этиши аниқ бўлди.

Мураббий Винченцо Монтелла ва ёш юлдуз Арда Гулердан сўнг, терма жамоа сардори, «Интер» клуби ярим ҳимоячиси Ҳоқон Чалхонўғли ҳам мазкур омадсизлик ҳақида ўз аламли ва таъсирли фикрларини билдирди.

«Ҳозир гап топиш қийин» — Сардорнинг иқтибоси

Терма жамоанинг энг тажрибали ва етакчи футболчиси майдондаги вазият ва жамоанинг руҳий ҳолатини шундай тасвирлади:

«Ҳозир гап топиш қийин. Бу жуда оғир. Икки ўйинда ҳам ҳамма нарсани синаб кўрдим. Зарба бердик — ўхшамади. Ҳаракат қилдик — натижа бўлмади. Ғирт омадсизлик. Улар эса биринчи зарбасидаёқ гол урди. Ҳамма хафа, тушкун ҳолатда. Биз ҳаракат қилдим, аммо ҳеч нарса чиқмади. Бу барча учун фойдали тажриба бўлди».

Ҳоқон Чалхонўғли баёнотининг 3 та муҳим нуқтаси

Сардор ўз чиқишида нафақат бугунги мағлубият, балки жамоанинг келажаги ва ўзининг терма жамоадаги тақдири ҳақида ҳам тўхталиб ўтди:

  • Сўнгги Мундиал шаъмаси: Чалхонўғли ўз ёшини инобатга олган ҳолда, фаолиятидаги жуда оғриқли ҳақиқатни тан олди: «Бизнинг жамоа ёш, олдинда яна кўп турнирлар бор. Балки бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатимдир».

  • Мағрурурлик ва тажриба: Мағлубиятга қарамай, Ҳоқон жамоани руҳан синмасликка чақирди: «Биз ўзимиз билан фахрланишимиз керак, чунки жаҳон чемпионатига чиқиш осон эмас. Турнирни тарк этиш эса ҳар доим оғир».

  • Шафқатсиз футбол қонуни: Икки ўйинда ҳам рақиблардан устунлик қилган бўлса-да, оддий хато қимматга тушди: «Футбол баъзан шафқатсиз бўлади. Биз бу ҳолатдан сабоқ олишимиз керак. Яна бир бор битта зарба туфайли ўйинни ютқаздик».

Сўнгги баҳс: Обрў учун кураш

Туркия терма жамоаси учун ЖЧ-2026 турнир нуқтаи назаридан якунланган бўлса-да, олдинда мезбон АҚШ терма жамоасига қарши 3-тур учрашуви кутиб турибди. Ҳоқон Чалхонўғли бошчилигидаги жамоа ушбу баҳсда ўз обрўси ва уларни узоқ масофалардан келиб қўллаб-қувватлаётган турк мухлислари учун майдонга тушади.

Катта турнирлар доимо кутилмаган драмаларга бой бўлади ва бу омадсизлик Туркиянинг ёш авлоди учун келаси ғалабалар пойдевори бўлиб хизмат қилишига умид қиламиз. Мундиал кундалигини биз билан кузатиб боринг!

Ҳакан ЧалҳаноғлуПарагвайАрджа ГюлерИнтерСША
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 13:47ЖЧ-2026. Бразилия - Ҳаити 3:0 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Бразилия - Ҳаити 3:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 13:40Винисиус: «Биз доим гол уриб, халқимизнинг фахрланишини орзу қиламиз»Винисиус: «Биз доим гол уриб, халқимизнинг фахрланишини орзу қиламиз»Бугун, 13:31Златан Ибрагимович ва Марко Матераззи ўртасидаги низо янгиланди: Милан инқирози фонида кескин ҳазилларЗлатан Ибрагимович ва Марко Матераззи ўртасидаги низо янгиланди: Милан инқирози фонида кескин ҳазилларБугун, 13:15«Ўзимиздан уяляпмиз, бутун халқимиздан узр сўраймиз» — Арда Гулер«Ўзимиздан уяляпмиз, бутун халқимиздан узр сўраймиз» — Арда ГулерБугун, 13:07Монтелла: «Бундай омадсизлик 50 та ўйинда бир марта бўлади, ҳеч кимни айбламайман»Монтелла: «Бундай омадсизлик 50 та ўйинда бир марта бўлади, ҳеч кимни айбламайман»Бугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди