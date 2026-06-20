Чалхонўғли: «Балки бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатимдир, футбол баъзан жуда шафқатсиз»
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-турида Парагвайдан учралган мағлубият (0:1) Туркия терма жамоаси учун жуда оғир зарба бўлди. Сўнгги турда мезбон АҚШга қарши кечадиган ўйин натижасидан қатъи назар, турклар гуруҳда тўртинчи ўриндан юқорига кўтарила олмаслиги ва мусобақани муддатидан олдин тарк этиши аниқ бўлди.
Мураббий Винченцо Монтелла ва ёш юлдуз Арда Гулердан сўнг, терма жамоа сардори, «Интер» клуби ярим ҳимоячиси Ҳоқон Чалхонўғли ҳам мазкур омадсизлик ҳақида ўз аламли ва таъсирли фикрларини билдирди.
«Ҳозир гап топиш қийин» — Сардорнинг иқтибоси
Терма жамоанинг энг тажрибали ва етакчи футболчиси майдондаги вазият ва жамоанинг руҳий ҳолатини шундай тасвирлади:
«Ҳозир гап топиш қийин. Бу жуда оғир. Икки ўйинда ҳам ҳамма нарсани синаб кўрдим. Зарба бердик — ўхшамади. Ҳаракат қилдик — натижа бўлмади. Ғирт омадсизлик. Улар эса биринчи зарбасидаёқ гол урди. Ҳамма хафа, тушкун ҳолатда. Биз ҳаракат қилдим, аммо ҳеч нарса чиқмади. Бу барча учун фойдали тажриба бўлди».
Ҳоқон Чалхонўғли баёнотининг 3 та муҳим нуқтаси
Сардор ўз чиқишида нафақат бугунги мағлубият, балки жамоанинг келажаги ва ўзининг терма жамоадаги тақдири ҳақида ҳам тўхталиб ўтди:
Сўнгги Мундиал шаъмаси: Чалхонўғли ўз ёшини инобатга олган ҳолда, фаолиятидаги жуда оғриқли ҳақиқатни тан олди: «Бизнинг жамоа ёш, олдинда яна кўп турнирлар бор. Балки бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатимдир».
Мағрурурлик ва тажриба: Мағлубиятга қарамай, Ҳоқон жамоани руҳан синмасликка чақирди: «Биз ўзимиз билан фахрланишимиз керак, чунки жаҳон чемпионатига чиқиш осон эмас. Турнирни тарк этиш эса ҳар доим оғир».
Шафқатсиз футбол қонуни: Икки ўйинда ҳам рақиблардан устунлик қилган бўлса-да, оддий хато қимматга тушди: «Футбол баъзан шафқатсиз бўлади. Биз бу ҳолатдан сабоқ олишимиз керак. Яна бир бор битта зарба туфайли ўйинни ютқаздик».
Сўнгги баҳс: Обрў учун кураш
Туркия терма жамоаси учун ЖЧ-2026 турнир нуқтаи назаридан якунланган бўлса-да, олдинда мезбон АҚШ терма жамоасига қарши 3-тур учрашуви кутиб турибди. Ҳоқон Чалхонўғли бошчилигидаги жамоа ушбу баҳсда ўз обрўси ва уларни узоқ масофалардан келиб қўллаб-қувватлаётган турк мухлислари учун майдонга тушади.
Катта турнирлар доимо кутилмаган драмаларга бой бўлади ва бу омадсизлик Туркиянинг ёш авлоди учун келаси ғалабалар пойдевори бўлиб хизмат қилишига умид қиламиз. Мундиал кундалигини биз билан кузатиб боринг!
…