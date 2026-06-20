Microsoft Windows 11 26Ҳ2 талабларини эълон қилди: Кутилмаган ўзгаришлар ва муддатлар

·24·Техно
Microsoft Windows 11 26Ҳ2 талабларини эълон қилди: Кутилмаган ўзгаришлар ва муддатлар

Microsoft корпорацияси Windows 11 операцион тизимининг 2026-йил кузига мўлжалланган навбатдаги йирик янгиланиши — 26Ҳ2 версияси ҳақидаги расмий маълумотларни очиқлади. Компания стратегиясидаги ушбу ўзгариш фойдаланувчилар учун тизимни янгилаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиришни кўзда тутади. ixbt.com хабарига кўра, янги талқин аввалгидек тизимни бутунлай қайта ўрнатишни талаб қилмайдиган ихчам форматда тақдим этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Windows 11 26Ҳ2 янгиланиши техник жиҳатдан атиги 200 КБ ҳажмдаги кичик фаоллаштириш пакети кўринишида бўлади. Бу шуни англатадики, Microsoft йирик йиллик янгиланишлардан воз кечиб, тизим барқарорлигини таъминлашга кўпроқ эътибор қаратмоқда. Мазкур пакет шунчаки операцион тизимнинг версия рақамини ўзгартиради, ўрнатиш жараёни эса бир неча дақиқа вақт олиб, бор-йўғи бир марта компьютерни қайта юклашни (ребоот) талаб қилади.

Тизим талаблари ва қўллаб-қувватлаш муддати

Кўпчилик фойдаланувчиларни қизиқтирган асосий масала — компьютерларнинг техник қуввати борасидаги талаблар ўзгаришсиз қолмоқда. Windows 11 26Ҳ2 версиясини ўрнатиш учун янги ускуналар сотиб олиш шарт эмас. Тизим аввалги талаблар асосида ишлашда давом этади:

  • Камида 4 GB тезкор хотира (RAM);
  • 64 GB доимий хотира (SSD ёки HDD);
  • 1 ГГс такт частотасига эга 64-битли процессор.
Microsoft янгиланишни 2026-йилнинг октябрь ойида чиқаришни режалаштирмоқда. Қўллаб-қувватлаш муддатлари ҳам аниқ белгиланган: оддий фойдаланувчилар учун Ҳоме ва Pro талқинлари 24 ой давомида (2028-йил октябргача) хавфсизлик янгиланишларини олиб туради. Корпоратив ва таълим йўналишидаги (Энтерприсе, Эдукатион) фойдаланувчилар учун эса бу муддат 36 ойни ташкил этиб, 2029-йилнинг кузигача давом этади.

Шунингдек, компания NVIDIA Н1 ва Snapdragon Х2 каби янги авлод чиплари учун алоҳида 26Ҳ1 янгиланишини ҳам тайёрламоқда. Бироқ, ушбу версияда ҳам эксклюзив функциялар кўзда тутилмаган. Бу Microsoft'нинг барча турдаги қурилмалар учун ягона ва барқарор фойдаланувчи тажрибасини тақдим этишга интилаётганидан далолат беради.

Катта ҳажмли йиллик янгиланишларнинг йўқлиги Windows ривожланишдан тўхтади дегани эмас. Аксинча, Microsoft янги функцияларни энди йилига бир марта эмас, балки ҳар ойда чиқариладиган кумулятив янгиланишлар орқали босқичма-босқич жорий этиб боради. Бу услуб фойдаланувчиларга янги имкониятлардан тезроқ баҳраманд бўлиш ва тизимдаги хатоликларни тезкорлик билан бартараф этиш имконини беради.

MicrosoftWindows 11ТехнологияЯнгиланишКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Asus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастладиAsus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастладиБугун, 12:55Киберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилдиКиберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилдиБугун, 12:28Google Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлдиGoogle Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлдиБугун, 11:55Швеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқдаШвеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқдаБугун, 10:57SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширдиSpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширдиБугун, 10:20Хитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғиХитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғиБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди