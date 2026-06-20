Microsoft Windows 11 26Ҳ2 талабларини эълон қилди: Кутилмаган ўзгаришлар ва муддатлар
Microsoft корпорацияси Windows 11 операцион тизимининг 2026-йил кузига мўлжалланган навбатдаги йирик янгиланиши — 26Ҳ2 версияси ҳақидаги расмий маълумотларни очиқлади. Компания стратегиясидаги ушбу ўзгариш фойдаланувчилар учун тизимни янгилаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиришни кўзда тутади. ixbt.com хабарига кўра, янги талқин аввалгидек тизимни бутунлай қайта ўрнатишни талаб қилмайдиган ихчам форматда тақдим этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Windows 11 26Ҳ2 янгиланиши техник жиҳатдан атиги 200 КБ ҳажмдаги кичик фаоллаштириш пакети кўринишида бўлади. Бу шуни англатадики, Microsoft йирик йиллик янгиланишлардан воз кечиб, тизим барқарорлигини таъминлашга кўпроқ эътибор қаратмоқда. Мазкур пакет шунчаки операцион тизимнинг версия рақамини ўзгартиради, ўрнатиш жараёни эса бир неча дақиқа вақт олиб, бор-йўғи бир марта компьютерни қайта юклашни (ребоот) талаб қилади.
Тизим талаблари ва қўллаб-қувватлаш муддатиКўпчилик фойдаланувчиларни қизиқтирган асосий масала — компьютерларнинг техник қуввати борасидаги талаблар ўзгаришсиз қолмоқда. Windows 11 26Ҳ2 версиясини ўрнатиш учун янги ускуналар сотиб олиш шарт эмас. Тизим аввалги талаблар асосида ишлашда давом этади:
- Камида 4 GB тезкор хотира (RAM);
- 64 GB доимий хотира (SSD ёки HDD);
- 1 ГГс такт частотасига эга 64-битли процессор.
Шунингдек, компания NVIDIA Н1 ва Snapdragon Х2 каби янги авлод чиплари учун алоҳида 26Ҳ1 янгиланишини ҳам тайёрламоқда. Бироқ, ушбу версияда ҳам эксклюзив функциялар кўзда тутилмаган. Бу Microsoft'нинг барча турдаги қурилмалар учун ягона ва барқарор фойдаланувчи тажрибасини тақдим этишга интилаётганидан далолат беради.
Катта ҳажмли йиллик янгиланишларнинг йўқлиги Windows ривожланишдан тўхтади дегани эмас. Аксинча, Microsoft янги функцияларни энди йилига бир марта эмас, балки ҳар ойда чиқариладиган кумулятив янгиланишлар орқали босқичма-босқич жорий этиб боради. Бу услуб фойдаланувчиларга янги имкониятлардан тезроқ баҳраманд бўлиш ва тизимдаги хатоликларни тезкорлик билан бартараф этиш имконини беради.
…