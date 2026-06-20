Монтелла: «Бундай омадсизлик 50 та ўйинда бир марта бўлади, ҳеч кимни айбламайман»
Туркия миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Парагвайдан учраган мағлубияти (0:1) ва мусобақа билан эрта хайрлашиши ортидан бош мураббий Винченцо Монтелла ўз муносабатини билдирди. Италиялик мутахассис жамоадаги омадсизлик сабабларини тушунтиришга ҳаракат қилди ва танқидлар остида қолган шогирдларини тўлиқ ҳимоя қилди.
Рақамлар бор, натижа йўқ: «65 та зарба ва тақдир ҳазили»
Монтелланинг фикрича, Туркия терма жамоаси ўйин жиҳатидан рақиблардан асло қолишмаган, бироқ футболда омад омили улардан бутунлай юз ўгирган.
Винченцо Монтелланинг баёноти:
«Жуда афсусдаман, Туркиядан юқори натижалар кутишаётганди. Ўзимизда ҳам катта умидлар бор эди. Туркия футбол федерацияси учун ҳам афсусдаман. Футболчиларимиз қанчалик меҳнат қилганини биламан. Бундай ҳолат одатда ҳар 50 та ўйиндан биттасида содир бўлади. Икки ўйинда 65 тага яқин зарба бердик. Ҳатто тўп назорати ҳақида гапиргим ҳам келмаяпти. Омад биз томонда бўлмади. Футболчиларга айтдим: «Сизлар бор кучингизни бердингиз. Тақдирдан қочиб бўлмайди».
Мураббий позицияси: Айбдорлар қидирилмайди
Оммавий ахборот воситалари ва мухлислар томонидан бўлаётган кескин танқидларга қарамай, бош мураббий мағлубиятда бирор бир футболчини алоҳида айблаш фикридан йироқ эканини таъкидлади:
Интилиш биринчи ўринда: «Мен “у футболчи кўпроқ иш қилиши керак эди” ёки “бу яхшироқ ўйнаши мумкин эди” демайман. Доим футболчининг интилишларига қарайман.»
Жон куйдириб ўйнашди: «Уларнинг барчаси кураш олиб борди, катта иштиёқ намойиш этди. Ҳамма қаттиқ меҳнат қилди, жон куйдириб ўйнади, аммо афсуски, натижа бўлмади. Бир кишини ажратиб, танқид қилиш осон. Ҳеч кимни айблашнинг кераги йўқ.»
Психологик тўсиқ ва тизимли муаммо
Италиялик мутахассис Туркия футболининг келажаги учун муҳим бўлган стратегик муаммога ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, муваффақият қозониш учун Жаҳон чемпионатларида қатнашиш терма жамоа учун оддий одатга айланиши керак.
Мунтазамлик шарт: Туркия терма жамоаси йирик турнирларда ва ЖЧларда доимий равишда иштирок этиш тизимини шакллантириши лозим.
Онгдаги барьер: Мусобақага мунтазам чиқмаслик футболчилар онгида қандайдир психологик тўсиқ пайдо қилади. Миллий жамоа бу нохуш анъанани бузиши шарт.
Винченцо Монтелла ўзининг ҳам жуда қаттиқ ранжиганлигини яширмади, бироқ қўлларидан келган барча ишни қилганликларини қўшимча қилди. Туркия учун мезбон АҚШга қарши кечадиган сўнгги 3-тур учрашуви энди турнир нуқтаи назаридан ҳеч нарсани ўзгартирмаса-да, жамоа обрўси ва мухлислар учун муҳим аҳамиятга эга бўлади.
…