Монтелла: «Бундай омадсизлик 50 та ўйинда бир марта бўлади, ҳеч кимни айбламайман»

·1·Спорт
Монтелла: «Бундай омадсизлик 50 та ўйинда бир марта бўлади, ҳеч кимни айбламайман»

Туркия миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Парагвайдан учраган мағлубияти (0:1) ва мусобақа билан эрта хайрлашиши ортидан бош мураббий Винченцо Монтелла ўз муносабатини билдирди. Италиялик мутахассис жамоадаги омадсизлик сабабларини тушунтиришга ҳаракат қилди ва танқидлар остида қолган шогирдларини тўлиқ ҳимоя қилди.

Рақамлар бор, натижа йўқ: «65 та зарба ва тақдир ҳазили»

Монтелланинг фикрича, Туркия терма жамоаси ўйин жиҳатидан рақиблардан асло қолишмаган, бироқ футболда омад омили улардан бутунлай юз ўгирган.

Винченцо Монтелланинг баёноти:

«Жуда афсусдаман, Туркиядан юқори натижалар кутишаётганди. Ўзимизда ҳам катта умидлар бор эди. Туркия футбол федерацияси учун ҳам афсусдаман. Футболчиларимиз қанчалик меҳнат қилганини биламан. Бундай ҳолат одатда ҳар 50 та ўйиндан биттасида содир бўлади. Икки ўйинда 65 тага яқин зарба бердик. Ҳатто тўп назорати ҳақида гапиргим ҳам келмаяпти. Омад биз томонда бўлмади. Футболчиларга айтдим: «Сизлар бор кучингизни бердингиз. Тақдирдан қочиб бўлмайди».

Мураббий позицияси: Айбдорлар қидирилмайди

Оммавий ахборот воситалари ва мухлислар томонидан бўлаётган кескин танқидларга қарамай, бош мураббий мағлубиятда бирор бир футболчини алоҳида айблаш фикридан йироқ эканини таъкидлади:

  • Интилиш биринчи ўринда: «Мен “у футболчи кўпроқ иш қилиши керак эди” ёки “бу яхшироқ ўйнаши мумкин эди” демайман. Доим футболчининг интилишларига қарайман.»

  • Жон куйдириб ўйнашди: «Уларнинг барчаси кураш олиб борди, катта иштиёқ намойиш этди. Ҳамма қаттиқ меҳнат қилди, жон куйдириб ўйнади, аммо афсуски, натижа бўлмади. Бир кишини ажратиб, танқид қилиш осон. Ҳеч кимни айблашнинг кераги йўқ.»

Психологик тўсиқ ва тизимли муаммо

Италиялик мутахассис Туркия футболининг келажаги учун муҳим бўлган стратегик муаммога ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, муваффақият қозониш учун Жаҳон чемпионатларида қатнашиш терма жамоа учун оддий одатга айланиши керак.

  • Мунтазамлик шарт: Туркия терма жамоаси йирик турнирларда ва ЖЧларда доимий равишда иштирок этиш тизимини шакллантириши лозим.

  • Онгдаги барьер: Мусобақага мунтазам чиқмаслик футболчилар онгида қандайдир психологик тўсиқ пайдо қилади. Миллий жамоа бу нохуш анъанани бузиши шарт.

Винченцо Монтелла ўзининг ҳам жуда қаттиқ ранжиганлигини яширмади, бироқ қўлларидан келган барча ишни қилганликларини қўшимча қилди. Туркия учун мезбон АҚШга қарши кечадиган сўнгги 3-тур учрашуви энди турнир нуқтаи назаридан ҳеч нарсани ўзгартирмаса-да, жамоа обрўси ва мухлислар учун муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати: Жазоир Лионель Месси ва Мак Аллистер устидан FIFAга шикоят қилдиЖаҳон чемпионати: Жазоир Лионель Месси ва Мак Аллистер устидан FIFAга шикоят қилдиБугун, 12:30Арсенал посбони Давид Рая нима учун Испания терма жамоасида захирада қолмоқда?Арсенал посбони Давид Рая нима учун Испания терма жамоасида захирада қолмоқда?Бугун, 12:17ЖЧ-2026: Марокаш терма жамоаси Шотландияни таслим этдиЖЧ-2026: Марокаш терма жамоаси Шотландияни таслим этдиБугун, 12:05Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!Бугун, 11:58Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...Бугун, 11:51ЖЧ-2026: D гуруҳида кутилмаган натижа — Парагвай Туркияни таслим этди!ЖЧ-2026: D гуруҳида кутилмаган натижа — Парагвай Туркияни таслим этди!Бугун, 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди