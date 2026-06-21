Арсенал ва Англия терма жамоаси юлдузи Лия Уильямсон шахсий ҳаётидан суратлар улашди
Лондоннинг Арсенал жамоаси ҳамда Англия аёллар терма жамоаси сардори Лия Уильямсон ўзининг шахсий ҳаётига доир қувончли лаҳзаларни мухлислари билан бўлишди. Футбол оламидаги энг таниқли шахслардан бири ҳисобланган Уильямсон ўзининг яқин инсони, америкалик модел Элле Смитнинг 28 ёшга тўлиши муносабати билан ижтимоий тармоқларда ҳиссиётларга бой пост қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчи ўзининг Instagram саҳифасида бир қатор самимий суратларни жойлаштириб, уларга "Туғилган кунинг билан, азизим" дея қисқа ва ширин изоҳ қолдирган. Ушбу суратлар жуфтликнинг майдон ташқарисидаги ҳордиқ дақиқаларини акс эттирган бўлиб, қисқа вақт ичида мухлислар ва жамоадошларининг кўплаб илиқ фикрларига сабаб бўлди.
Ушбу байрамона кайфият Уильямсон учун оғир кечаётган мавсумдаги ўзига хос танаффус бўлди. Маълумки, тажрибали ҳимоячи сўнгги вақтларда кетма-кет жароҳатлар билан курашмоқда, бу эса унинг ҳам клуб, ҳам терма жамоа сафидаги иштирокига жиддий таъсир кўрсатди. Шахсий ҳаётдаги қувончли дамлар футболчига руҳан тикланиш учун ёрдам бериши кутилмоқда.
Жароҳатлар ва тикланиш жараёниЛия Уильямсон учун жорий йил жисмоний жиҳатдан анча мураккаб келди. У тиззаси ва болдиридаги муаммолар сабабли мавсум бошини ўтказиб юборган эди. Майдонга қайтганидан сўнг, кутилмаганда сон мушакларидан жароҳат олиб, яна сафдан чиқди. Ҳатто Англия терма жамоасининг Испания ва Украинага қарши муҳим саралаш ўйинлари учун қайдномага киритилган бўлса-да, жароҳати сабабли таркибни тарк этишга мажбур бўлди.
Ҳозирда Арсенал бош мураббийи Ренее Слегерц ва Англия терма жамоаси тиббий штаби футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Мутахассислар унинг жисмоний юкламаларини эҳтиёткорлик билан назорат қилиб, келажакда жиддийроқ асоратлар келиб чиқмаслигининг олдини олишга ҳаракат қилмоқдалар. Унинг ўрнига терма жамоага Вест Хем ҳимоячиси Грасе Фиск жалб этилган.
Шунга қарамай, Уильямсоннинг Арсенал билан келажаги борасида хавотирларга ўрин йўқ. Жорий йил бошида клуб ўз тарбияланувчиси ва етакчиси билан янги узоқ муддатли шартнома имзолаганини эълон қилган эди. Болалигидан "тўпчилар" сафида тўп суриб келаётган ҳимоячи жамоанинг юраги ва асосий таянчи ҳисобланади.
Арсенал раҳбарияти ўзининг етакчи ўйинчиларини сақлаб қолиш стратегияси доирасида Уильямсон билан бирга Степҳ Катлей ва Ким Литтле каби тажрибали футболчилар билан ҳам келишувларни узайтирди. Клубнинг мақсади — 2026-27-йилги мавсумда ҳам ички чемпионатда, ҳам Чемпионлар лигасида бош совринлар учун курашадиган барқарор таркибни шакллантиришдир.
…