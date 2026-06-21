Арсенал ва Англия терма жамоаси юлдузи Лия Уильямсон шахсий ҳаётидан суратлар улашди

·0·Спорт
Арсенал ва Англия терма жамоаси юлдузи Лия Уильямсон шахсий ҳаётидан суратлар улашди

Лондоннинг Арсенал жамоаси ҳамда Англия аёллар терма жамоаси сардори Лия Уильямсон ўзининг шахсий ҳаётига доир қувончли лаҳзаларни мухлислари билан бўлишди. Футбол оламидаги энг таниқли шахслардан бири ҳисобланган Уильямсон ўзининг яқин инсони, америкалик модел Элле Смитнинг 28 ёшга тўлиши муносабати билан ижтимоий тармоқларда ҳиссиётларга бой пост қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчи ўзининг Instagram саҳифасида бир қатор самимий суратларни жойлаштириб, уларга "Туғилган кунинг билан, азизим" дея қисқа ва ширин изоҳ қолдирган. Ушбу суратлар жуфтликнинг майдон ташқарисидаги ҳордиқ дақиқаларини акс эттирган бўлиб, қисқа вақт ичида мухлислар ва жамоадошларининг кўплаб илиқ фикрларига сабаб бўлди.

Ушбу байрамона кайфият Уильямсон учун оғир кечаётган мавсумдаги ўзига хос танаффус бўлди. Маълумки, тажрибали ҳимоячи сўнгги вақтларда кетма-кет жароҳатлар билан курашмоқда, бу эса унинг ҳам клуб, ҳам терма жамоа сафидаги иштирокига жиддий таъсир кўрсатди. Шахсий ҳаётдаги қувончли дамлар футболчига руҳан тикланиш учун ёрдам бериши кутилмоқда.

Жароҳатлар ва тикланиш жараёни

Лия Уильямсон учун жорий йил жисмоний жиҳатдан анча мураккаб келди. У тиззаси ва болдиридаги муаммолар сабабли мавсум бошини ўтказиб юборган эди. Майдонга қайтганидан сўнг, кутилмаганда сон мушакларидан жароҳат олиб, яна сафдан чиқди. Ҳатто Англия терма жамоасининг Испания ва Украинага қарши муҳим саралаш ўйинлари учун қайдномага киритилган бўлса-да, жароҳати сабабли таркибни тарк этишга мажбур бўлди.

Ҳозирда Арсенал бош мураббийи Ренее Слегерц ва Англия терма жамоаси тиббий штаби футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Мутахассислар унинг жисмоний юкламаларини эҳтиёткорлик билан назорат қилиб, келажакда жиддийроқ асоратлар келиб чиқмаслигининг олдини олишга ҳаракат қилмоқдалар. Унинг ўрнига терма жамоага Вест Хем ҳимоячиси Грасе Фиск жалб этилган.

Шунга қарамай, Уильямсоннинг Арсенал билан келажаги борасида хавотирларга ўрин йўқ. Жорий йил бошида клуб ўз тарбияланувчиси ва етакчиси билан янги узоқ муддатли шартнома имзолаганини эълон қилган эди. Болалигидан "тўпчилар" сафида тўп суриб келаётган ҳимоячи жамоанинг юраги ва асосий таянчи ҳисобланади.

Арсенал раҳбарияти ўзининг етакчи ўйинчиларини сақлаб қолиш стратегияси доирасида Уильямсон билан бирга Степҳ Катлей ва Ким Литтле каби тажрибали футболчилар билан ҳам келишувларни узайтирди. Клубнинг мақсади — 2026-27-йилги мавсумда ҳам ички чемпионатда, ҳам Чемпионлар лигасида бош совринлар учун курашадиган барқарор таркибни шакллантиришдир.

АрсеналЛия УильямсонАёллар ФутболиАнглияSport
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Риз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиРиз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиБугун, 16:59Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг плей-офф имкониятларини баҳоладиКолосков Ўзбекистон терма жамоасининг плей-офф имкониятларини баҳоладиБугун, 16:40Эрон бош мураббийи АҚШдаги чекловлар ва адолатсизлик ҳақида гапирдиЭрон бош мураббийи АҚШдаги чекловлар ва адолатсизлик ҳақида гапирдиБугун, 16:35Эндрик ва Карло Анчелотти ўртасида низо борми? Бразилиялик иқтидор миш-мишларга нуқта қўйдиЭндрик ва Карло Анчелотти ўртасида низо борми? Бразилиялик иқтидор миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 16:19Деклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олдиДеклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олдиБугун, 15:52Луис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтдиЛуис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтдиБугун, 15:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди