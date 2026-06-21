Лукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўп
Лондоннинг Тоттенхем клуби ўзининг энг истиқболли ёш юлдузларидан бири Лукас Бергваллни жамоада олиб қолиш борасида жиддий муаммога дуч келди. Швециялик иқтидорли ярим ҳимоячи ёзги трансфер ойнаси вақтида клубни тарк этиш ниятида эканлигини раҳбариятга маълум қилган. Ҳозирда ўз миллий терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионати-2026 мусобақасида иштирок этаётган 20 ёшли футболчи янги чорловлар қидирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Бергваллнинг бундай қарорга келишига унинг жамоанинг янги бош мураббийи Роберто Де Зерби режаларидан ўрин ололмаётгани сабаб бўлган. Футболчининг амалдаги шартномаси 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган бўлишига қарамай, у ўз келажагини Тоттенхем Ҳотспур Стадиумдан ташқарида кўрмоқда. Айни дамда Англия Премер-лигасининг бир қатор грандлари вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда.
Зафарли дебютдан захира ўриндиғигачаЛукас Бергваллнинг Тоттенхемдаги фаолияти ҳақиқий "америкача тепаликлар"ни эслатиб юборади. 2024-йилда Джургарден клубидан келиб қўшилган футболчи дастлаб Анге Постекоглоу қўл остида ёрқин ўйин кўрсатган эди. У жамоанинг 2025-йилдаги Европа лигаси ғолиблигида муҳим рол ўйнади ва клубнинг 17 йиллик совринсиз сериясига чек қўйилишига катта ҳисса қўшди. Ўша мавсум якунида у клубнинг "Йил футболчиси" деб топилган эди.
Бироқ клубдаги мураббийлар алмашинуви швециялик ярим ҳимоячининг ўсишига салбий таъсир кўрсатди. Постекоглоу ўрнини эгаллаган Томас Франк футболчини ўзи ўрганиб қолган марказий ҳудуддан кўра кўпроқ қанотларда ўйнатишни маъқул кўрди. Бу тенденция Игор Тудор даврида ҳам давом этди ва жорий йилнинг март ойида Роберто Де Зерби келиши билан вазият янада мураккаблашди.
Италиялик мутахассис қўллаётган 4-2-3-1 тактик схемаси Бергваллнинг кучли томонларини очиб беришга мос келмаётгани айтилмоқда. Натижада футболчи 2025-26-йилги мавсумнинг сўнгги баҳсларида деярли майдонга туширилмади. Доимий ўйин амалиётининг йўқлиги футболчини жиддий чоралар кўришга мажбур қилди.
Трансфер бозоридаги қизғин курашБергвалл атрофидаги ноаниқлик Премер-лиганинг бошқа клублари эътиборидан четда қолгани йўқ. Хусусан, Челси ва Астон Вилла клублари аввалроқ футболчининг трансфери бўйича Тоттенхем билан боғланишган эди. Қишки трансфер ойнасида лондонликлар барча таклифларни рад этишган бўлса-да, энди футболчининг ўзи кетишни истаётгани вазиятни бутунлай ўзгартириб юборди.
Мутахассисларнинг фикрича, Бергвалл каби универсал ва техникаси кучли футболчи учун Европанинг бошқа етакчи чемпионатларидан ҳам қизиқишлар бўлиши тайин. Тоттенхем раҳбарияти эса ўзининг асосий активларидан бирини рақибларига бой бермаслик ёки уни максимал даражадаги юқори нархда сотиш борасида бош қотирмоқда.
…