Лукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўп

·0·Спорт
Лукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўп

Лондоннинг Тоттенхем клуби ўзининг энг истиқболли ёш юлдузларидан бири Лукас Бергваллни жамоада олиб қолиш борасида жиддий муаммога дуч келди. Швециялик иқтидорли ярим ҳимоячи ёзги трансфер ойнаси вақтида клубни тарк этиш ниятида эканлигини раҳбариятга маълум қилган. Ҳозирда ўз миллий терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионати-2026 мусобақасида иштирок этаётган 20 ёшли футболчи янги чорловлар қидирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Бергваллнинг бундай қарорга келишига унинг жамоанинг янги бош мураббийи Роберто Де Зерби режаларидан ўрин ололмаётгани сабаб бўлган. Футболчининг амалдаги шартномаси 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган бўлишига қарамай, у ўз келажагини Тоттенхем Ҳотспур Стадиумдан ташқарида кўрмоқда. Айни дамда Англия Премер-лигасининг бир қатор грандлари вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда.

Зафарли дебютдан захира ўриндиғигача

Лукас Бергваллнинг Тоттенхемдаги фаолияти ҳақиқий "америкача тепаликлар"ни эслатиб юборади. 2024-йилда Джургарден клубидан келиб қўшилган футболчи дастлаб Анге Постекоглоу қўл остида ёрқин ўйин кўрсатган эди. У жамоанинг 2025-йилдаги Европа лигаси ғолиблигида муҳим рол ўйнади ва клубнинг 17 йиллик совринсиз сериясига чек қўйилишига катта ҳисса қўшди. Ўша мавсум якунида у клубнинг "Йил футболчиси" деб топилган эди.

Бироқ клубдаги мураббийлар алмашинуви швециялик ярим ҳимоячининг ўсишига салбий таъсир кўрсатди. Постекоглоу ўрнини эгаллаган Томас Франк футболчини ўзи ўрганиб қолган марказий ҳудуддан кўра кўпроқ қанотларда ўйнатишни маъқул кўрди. Бу тенденция Игор Тудор даврида ҳам давом этди ва жорий йилнинг март ойида Роберто Де Зерби келиши билан вазият янада мураккаблашди.

Италиялик мутахассис қўллаётган 4-2-3-1 тактик схемаси Бергваллнинг кучли томонларини очиб беришга мос келмаётгани айтилмоқда. Натижада футболчи 2025-26-йилги мавсумнинг сўнгги баҳсларида деярли майдонга туширилмади. Доимий ўйин амалиётининг йўқлиги футболчини жиддий чоралар кўришга мажбур қилди.

Трансфер бозоридаги қизғин кураш

Бергвалл атрофидаги ноаниқлик Премер-лиганинг бошқа клублари эътиборидан четда қолгани йўқ. Хусусан, Челси ва Астон Вилла клублари аввалроқ футболчининг трансфери бўйича Тоттенхем билан боғланишган эди. Қишки трансфер ойнасида лондонликлар барча таклифларни рад этишган бўлса-да, энди футболчининг ўзи кетишни истаётгани вазиятни бутунлай ўзгартириб юборди.

Мутахассисларнинг фикрича, Бергвалл каби универсал ва техникаси кучли футболчи учун Европанинг бошқа етакчи чемпионатларидан ҳам қизиқишлар бўлиши тайин. Тоттенхем раҳбарияти эса ўзининг асосий активларидан бирини рақибларига бой бермаслик ёки уни максимал даражадаги юқори нархда сотиш борасида бош қотирмоқда.

ТоттенхемЛукас БергваллТрансферРоберто Де ЗербиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»Бугун, 22:54Франциску Консейсау: Португалия терма жамоасида ҳеч ким тўпни Роналдога беришга мажбур эмасФранциску Консейсау: Португалия терма жамоасида ҳеч ким тўпни Роналдога беришга мажбур эмасБугун, 22:39Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар 12 та медални қўлга киритишдиЖаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар 12 та медални қўлга киритишдиБугун, 22:39Гарет Бейл: Реал Мадридда Моуринюнинг асосий вазифаси юлдузлар эгосини бошқариш бўладиГарет Бейл: Реал Мадридда Моуринюнинг асосий вазифаси юлдузлар эгосини бошқариш бўладиБугун, 21:57Эрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норозиЭрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норозиБугун, 21:29Хави Лионель Месси ҳақида: «У футбол оламининг Майкл Жорданидир»Хави Лионель Месси ҳақида: «У футбол оламининг Майкл Жорданидир»Бугун, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди