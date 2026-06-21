Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»

·40·Спорт
Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»

Нидерландия терма жамоаси ва Барселона клуби ярим ҳимоячиси Френки де Йонг ўзининг собиқ жамоадоши Лионель Месси ҳақида самимий фикрларини билдириб ўтди. Футболчи аргентиналик афсонани дунёдаги энг мукаммал ўйинчи деб ҳисоблашини ва у билан бир сафда тўп суриш унинг фаолиятидаги энг унутилмас воқеа бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда терма жамоа сафида халқаро мусобақаларда иштирок этаётган Де Жонг Goal.com нашрига берган интервюсида болалигидан Барселона ўйинларини кузатиб улғайганини яширмади. Айниқса, Пеп Гуардиола давридаги жамоанинг доминантлиги ва Лионель Месси кўрсатган сеҳрли ўйинлар ёш Френки учун асосий илҳом манбаи бўлиб хизмат қилган.

«Мен учун Лионель Месси — шунчаки мукаммал футболчи. У мен билан солиштирганда бутунлай бошқа даражадаги ва услубдаги ижрочи, бироқ мен доим бошқалардан кўра кўпроқ айнан унинг ҳаракатларини кузатганман. Гуардиола бошқарувидаги Барселона ўйинларидан завқланиб катта бўлганман. Ўша пайтда мен мухлис сифатида ҳайрат билан кузатган юлдузлар билан кейинчалик бир жамоада ўйнаш мен учун жуда қадрли», — дейди ярим ҳимоячи.

Футболга бўлган иштиёқ ва масъулият

Френки де Йонг профессионал футболдаги босим ва масъулият ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футбол у учун нафақат касб, балки ҳамон севимли машғулот бўлиб қолмоқда. Майдонга тушганда ҳис қиладиган қувончи болаликда дўстлари билан кўчада тўп сургандаги туйғулар билан деярли бир хил эканини айтди.

«Гарчи бу ҳозир менинг ишим бўлса-да, футбол мен учун ҳамон севимли хобби. Мен ўйиндан шунчалик завқ оламанки, жараёнга бутунлай шўнғиб кетаман. Албатта, дўстлар билан ўйнашдан фарқли ўлароқ, бу ерда катта масъулият ва натижа учун кураш бор, лекин майдонга тушганингиздаги ҳиссиёт ўзгармайди», — дея қўшимча қилди у.

Жаҳон чемпионлиги орзуси

Суҳбат давомида Нидерландия терма жамоасининг мақсадлари ҳақида ҳам сўз борди. Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина терма жамоаси 2022-йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққанидан сўнг, Де Жонг ҳам ўз мамлакати билан шундай чўққини забт этишни орзу қилмоқда. Унинг фикрича, ҳозирги Нидерландия таркиби энг юқори мақсадлар учун курашишга қодир.

«Ҳар бир футболчи Жаҳон чемпиони бўлишни орзу қилади ва мен ҳам бундан мустасно эмасман. Мен бу лаҳзаларни кўп бор тасаввур қилганман. Миллий терма жамоа билан йирик турнирларда, айниқса мундиалда ғалаба қозониш — футболчи фаолиятидаги энг олий нуқтадир. Бизнинг мақсадимиз аниқ ва жамоамиз бу вазифани бажара олишига ишонаман», — дея якун ясади Де Жонг.

Маълумот учун, Френки де Йонг 2019-йилда Аякс клубидан Барселона сафига келиб қўшилган ва Лионель Месси PSJ клубига ўтгунга қадар икки мавсум давомида у билан бирга тўп сурган.

Лионель МессиФренки Де ЖонгБарселонаФутболНидерландия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Кертис Жонс трансфери бўйича Интер таклифини рад этдиЛиверпул Кертис Жонс трансфери бўйича Интер таклифини рад этдиКеча, 23:51Винисиус Жуниор 500-ўйинини гол ва ассист билан нишонладиВинисиус Жуниор 500-ўйинини гол ва ассист билан нишонладиКеча, 23:20ЖЧ-2026: 15 та сейв қилган Кюрасао дарвозабони ўзига ҳайкал сўрамоқда!ЖЧ-2026: 15 та сейв қилган Кюрасао дарвозабони ўзига ҳайкал сўрамоқда!Кеча, 23:16Испания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилдиИспания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилдиКеча, 23:12Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Кеча, 23:08Лукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўпЛукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўпКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди