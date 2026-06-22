Килиан Мбаппе келажакда MLSга ўтиши мумкин: Давид Бекхам уни жамоасига чорламоқда

·0·Спорт
Килиан Мбаппе келажакда MLSга ўтиши мумкин: Давид Бекхам уни жамоасига чорламоқда

Франция терма жамоаси ва Реал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппе фаолиятининг кейинги босқичида Шимолий Америка қитъасига кўчиб ўтиш эҳтимоли ҳақида тўхталиб ўтди. Футбол оламининг энг ёрқин вакилларидан бири АҚШ маданияти ва у ердаги спортга бўлган ёндашув уни доимо ўзига жалб қилганини яширмади. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионати доирасидаги Ироққа қарши учрашув олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Мбаппе Америка футболи ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, АҚШдаги чексиз амбициялар ва ўзига хос маданият унга жуда маъқул келади. Футболчи фаолияти якунланишидан аввал океан ортида тўп суриш имкониятини инкор этмади.

Қизиқарлиси шундаки, Интер Маями клуби хўжайинларидан бири Давид Бекхам аллақачон франциялик ҳужумчи билан бу борада музокаралар олиб бормоқда. Мбаппе ҳазил аралаш: "Давид мен билан бу ҳақда гаплашиб туради", — дея таъкидлади. Бу эса келажакда Лионель Месси каби юлдузлар йўлидан бориши мумкинлигига ишора қилмоқда.

Интер Маями — юлдузлар маркази

Давид Бекхамнинг нуфузи туфайли Интер Маями клуби дунё юлдузлари учун асосий йўналишга айланиб бормоқда. Аввалроқ Англия терма жамоаси аъзоси Маркус Рэшфорд ҳам клуб базасида машғулот ўтказган эди. Ҳозирда жамоа сафида Лионель Месси ва Родриго Де Паул каби номдор футболчилар тўп сурмоқда.

Шунингдек, клуб Бразилия терма жамоаси аъзоси Касемиро билан келишувга эришгани ҳақида маълумотлар мавжуд. Агар Килиан Мбаппе ҳам ушбу сафга қўшилса, MLS нафақат минтақавий, балки жаҳон миқёсидаги энг томошабоп лигалардан бирига айланади. Ҳозирча 27 ёшли ҳужумчи Реал Мадрид ва терма жамоа сафидаги муваффақиятларига эътибор қаратган.

Айни пайтда Мбаппе Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида 14 та гол билан учинчи ўринни эгаллаб турибди. Унинг терма жамоаси гуруҳда Норвегия билан пешқадамлик учун кураш олиб бормоқда. Франциялик мухлислар ўз етакчисидан навбатдаги голларни ва турнир ғолиблигини кутишмоқда.

Килиан МбаппеРеал МадридИнтер МаямиДавид БекхамMLS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Белгия ва Эрон ўйинида ҳисоб очилмадиБелгия ва Эрон ўйинида ҳисоб очилмадиБугун, 04:19Килиан Мбаппе жамоадошини ҳимоя қилди: Дембеле — "Олтин тўп" соҳиби ва асосий қуролКилиан Мбаппе жамоадошини ҳимоя қилди: Дембеле — "Олтин тўп" соҳиби ва асосий қуролБугун, 02:55Николас Жакксон Челси таркибида қолишга қарор қилди: Хаби Алонсо уни синовдан ўтказадиНиколас Жакксон Челси таркибида қолишга қарор қилди: Хаби Алонсо уни синовдан ўтказадиБугун, 02:39Алексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайдиАлексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайдиБугун, 01:57Ламине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиЛамине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиБугун, 01:31Майкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиМайкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиБугун, 01:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди