Килиан Мбаппе келажакда MLSга ўтиши мумкин: Давид Бекхам уни жамоасига чорламоқда
Франция терма жамоаси ва Реал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппе фаолиятининг кейинги босқичида Шимолий Америка қитъасига кўчиб ўтиш эҳтимоли ҳақида тўхталиб ўтди. Футбол оламининг энг ёрқин вакилларидан бири АҚШ маданияти ва у ердаги спортга бўлган ёндашув уни доимо ўзига жалб қилганини яширмади. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионати доирасидаги Ироққа қарши учрашув олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Мбаппе Америка футболи ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, АҚШдаги чексиз амбициялар ва ўзига хос маданият унга жуда маъқул келади. Футболчи фаолияти якунланишидан аввал океан ортида тўп суриш имкониятини инкор этмади.
Қизиқарлиси шундаки, Интер Маями клуби хўжайинларидан бири Давид Бекхам аллақачон франциялик ҳужумчи билан бу борада музокаралар олиб бормоқда. Мбаппе ҳазил аралаш: "Давид мен билан бу ҳақда гаплашиб туради", — дея таъкидлади. Бу эса келажакда Лионель Месси каби юлдузлар йўлидан бориши мумкинлигига ишора қилмоқда.
Интер Маями — юлдузлар марказиДавид Бекхамнинг нуфузи туфайли Интер Маями клуби дунё юлдузлари учун асосий йўналишга айланиб бормоқда. Аввалроқ Англия терма жамоаси аъзоси Маркус Рэшфорд ҳам клуб базасида машғулот ўтказган эди. Ҳозирда жамоа сафида Лионель Месси ва Родриго Де Паул каби номдор футболчилар тўп сурмоқда.
Шунингдек, клуб Бразилия терма жамоаси аъзоси Касемиро билан келишувга эришгани ҳақида маълумотлар мавжуд. Агар Килиан Мбаппе ҳам ушбу сафга қўшилса, MLS нафақат минтақавий, балки жаҳон миқёсидаги энг томошабоп лигалардан бирига айланади. Ҳозирча 27 ёшли ҳужумчи Реал Мадрид ва терма жамоа сафидаги муваффақиятларига эътибор қаратган.
Айни пайтда Мбаппе Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида 14 та гол билан учинчи ўринни эгаллаб турибди. Унинг терма жамоаси гуруҳда Норвегия билан пешқадамлик учун кураш олиб бормоқда. Франциялик мухлислар ўз етакчисидан навбатдаги голларни ва турнир ғолиблигини кутишмоқда.
…