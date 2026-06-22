Сочи бўйидан ҳам узун: Маржона Ўлжоева ҳайратда қолдирди (видео)

·0·Маданият
Сочи бўйидан ҳам узун: Маржона Ўлжоева ҳайратда қолдирди (видео)

Актриса Маржона Ўлжоева “Омон-Омон” кўрсатувига меҳмон сифатида ташриф буюриб, ўзининг ниҳоятда узун сочлари ҳақида қизиқарли маълумотларни улашди.

Суҳбат давомида бошловчилардан бири: “Сочингизнинг бу қадар узун бўлишига ким сабабчи?” дея савол берди. Актриса эса самимий жавоб қайтариб, бу борада бувиси катта ўрин тутганини айтди: “Сочимнинг узун бўлишига, аслида, бувим сабабчи. Ҳатто айтсам ҳам бўлади — бу соч менга бувимдан мерос. Онамнинг сочлари ҳам узун бўлган. Опам бор, лекин уларнинг сочлари унчалик узун эмас, менинг сочим эса узун”, — деди у.

Шунингдек, актриса сочларини парваришлаб туришини, вақти-вақти билан учларини қирқишини ҳам қўшимча қилди. Ҳатто фарзандли бўлганидан кейин ҳам сочининг анча қисмини қирққанини айтди.

Дастлаб, Маржона Ўлжоева сочларини кўрсатишга бироз ҳижолат бўлиб, “Кеча тасвирга олиш пайтида сочларим чигал бўлиб қолган, тарашга улгурмадим”, дея изоҳ берди. Бироқ кўрсатув давомида бошловчилар уни кўндиришга муваффақ бўлишди.

Натижада актриса сочларини ёйиб, унинг ҳақиқий узунлигини намойиш этди. Ҳақиқатан ҳам унинг сочлари бўйидан ҳам узун бўлиб, ерга тегиб турарди.

Бошловчилар қизиқиб, сочининг узунлиги ҳақида сўрашганда, актриса: “Бўйим 170 см бўлса, сочим тахминан 180 см атрофида”, — дея жавоб берди.

Суҳбат якунида бошловчилар актрисага илиқ тилаклар билдириб, унинг ижодига омад ва муваффақиятлар тилашди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кучли ёмғир остидаги Райҳоннинг чиқиши тармоқларда олқишланмоқда (видео)Кучли ёмғир остидаги Райҳоннинг чиқиши тармоқларда олқишланмоқда (видео)Кеча, 20:24Ёмғир ҳам тўхтата олмади: Райҳон саҳнани забт этди (видео)Ёмғир ҳам тўхтата олмади: Райҳон саҳнани забт этди (видео)Кеча, 19:58Барно Тешабоева: “Бир оғиз гапимдан кейин уйим пайпоққа тўлиб кетди!”Барно Тешабоева: “Бир оғиз гапимдан кейин уйим пайпоққа тўлиб кетди!”Кеча, 16:17Отабек Маҳкамов Бурак Ўзчивит билан учрашдиОтабек Маҳкамов Бурак Ўзчивит билан учрашдиКеча, 16:05Тожибар Азизова: "Шаҳзодадан ҳам, унинг келинидан ҳам буни кутмагандим…" (видео)Тожибар Азизова: "Шаҳзодадан ҳам, унинг келинидан ҳам буни кутмагандим…" (видео)Кеча, 12:05Наманган гуллар байрамида Шаҳзода Муҳаммедова мода оламини ларзага солди (видео)Наманган гуллар байрамида Шаҳзода Муҳаммедова мода оламини ларзага солди (видео)Кеча, 10:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...