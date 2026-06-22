Фабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушади

·37·Спорт
Фабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушади

Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг биринчи турида Колумбияга қарши ўтказилган учрашувдан кейин ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

«Оқ бўрилар» мундиалдаги тарихий дебют баҳсида Колумбияга 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Шунга қарамай, Каннаваро жамоанинг айрим жиҳатларидан, хусусан, иккинчи бўлимдаги жасоратли ва фаол ҳаракатларидан мамнун қолганини таъкидлади.

Италиялик мутахассиснинг айтишича, жаҳон чемпионатида футболчи ва мураббий сифатида иштирок этиш ўртасида катта фарқ бор. Футболчи майдонга чиқиб, мусобақа муҳити ва ўйиндан кўпроқ завқ олиши мумкин. Мураббий эса тайёргарлик, тактика, футболчиларнинг ҳолати ва учрашув давомидаги кўплаб масалаларни бир вақтнинг ўзида назорат қилиши керак.

«Мураббий сифатида жуда кўп нарсага эътибор қаратиш, кўплаб масалаларни назорат қилиш ва олдиндан тайёргарлик кўриш талаб этилади. Албатта, ҳаяжон ва бахт ҳисси бор, аммо охир-оқибат бутун диққатингиз жамоага қаратилади. Шу сабабли атрофдаги кўп нарсаларни сезмай ҳам қоласиз», — деди Каннаваро.

Унинг таъкидлашича, мураббий учун энг оғир жиҳат — майдон ташқарисида туриб, ўйинга тўлиқ аралаша олмасликдир. Футболчиларга ёрдам бериш, ҳар бир жараённи назорат қилиш истаги кучли бўлади, бироқ мураббий фақат айрим тактик ўзгаришлар орқали вазиятга таъсир кўрсата олади.

«Футболчиларга ёрдам бермоқчисиз, ҳамма нарсани назорат қилишни хоҳлайсиз, лекин буни тўлиқ амалга оширишнинг имкони йўқ. Фақат баъзи ўзгаришларни кирита оласиз. Шунинг учун мураббий майдон четида кўпроқ азият, ташвиш ва босимни ҳис қилади», — дея қўшимча қилди у.

Каннаваро Колумбияга қарши баҳсдан олинган асосий сабоқни ҳам очиқ айтди. Унинг фикрича, жаҳон чемпионати даражасида йўл қўйилган ҳатто кичик хато ҳам натижага жиддий таъсир кўрсатади.

Бош мураббий Ўзбекистон терма жамоаси баҳс давомида жамоавий, тартибли ва агрессив футбол намойиш этганини қайд этди. Аммо айрим эпизодлардаги диққатсизлик тажрибали рақиб томонидан дарҳол жазоланди.

«Биз ажойиб ўйин ўтказдик. Жамоавий ҳаракат қилдик, агрессив ва интизомли бўлдик. Лекин бу даражада бир лаҳза диққатни йўқотсангиз ёки рақиб футболчисини назоратсиз қолдирсангиз, албатта жазоланасиз», — деди мутахассис.

Каннаваронинг сўзларига кўра, Колумбиянинг биринчи голи урилган вазият машғулотлар давомида узоқ вақт ўрганилган ва унга қарши ҳаракат қилиш режаси ишлаб чиқилган. Шунга қарамай, ҳал қилувчи пайтда хато юз берди. Иккинчи гол эса аутдан кейинги эпизодда киритилди.

«Мен футболчиларга марказий ҳудуд орқали ўйнамаслик лозимлигини айтгандим. Чунки у ерда тўпни йўқотиш жуда хавфли. Бундай даражада хатолар сонини имкон қадар камайтиришимиз шарт», — деди Каннаваро.

Шу билан бирга, италиялик мураббий иккинчи бўлимда жамоа ўзи истаган футболни намойиш этганини алоҳида эътироф этди. Танаффусдан кейин Ўзбекистон тўпни кўпроқ назорат қилишга, олдинга интилишга ва рақиб дарвозаси олдида хавфли вазиятлар яратишга ҳаракат қилди.

«Мен футболчиларга доим айтаман: тўп бизда бўлганида ўз услубимизни кўрсатишимиз керак. Футболдан қўрқмаслик, ўзимизга ишониш ва ўйиндан завқ олишимиз лозим. Иккинчи бўлимда жамоа айнан шу фазилатларни намойиш этди», — деди бош мураббий.

Ўзбекистон футболчилари иккинчи бўлимда ташаббусни қўлга олишга уриниб, гол уришга ва яна бир қатор қулай имкониятларга эга бўлди. Бироқ учрашув якунида ўтказиб юборилган учинчи гол жамоанинг вазиятини янада оғирлаштирди.

Шунга қарамай, тарихий дебютдаги мағлубият Ўзбекистон учун муҳим тажриба бўлди. Каннаваро шогирдлари бу даражадаги ҳар бир эпизод, ҳар бир қарор ва диққатнинг ҳар бир сонияси ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини амалда ҳис қилди.

Энди «Оқ бўрилар» Колумбияга қарши учрашувда йўл қўйилган камчиликларни таҳлил қилиб, кейинги баҳсларда янада ишончли ва хатосиз ҳаракат қилишга интилади.

Фабио КаннавароЎзбекистонКолумбия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиКабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиБугун, 11:26Каннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиКаннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиБугун, 11:22Майкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайманМайкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайманБугун, 11:07Миср иккинчи бўлимда камбэк намойиш этиб, Янги Зеландияни мағлуб этдиМиср иккинчи бўлимда камбэк намойиш этиб, Янги Зеландияни мағлуб этдиБугун, 10:59Килиан Мбаппе келажакда MLSга ўтиши мумкин: Давид Бекхам уни жамоасига чорламоқдаКилиан Мбаппе келажакда MLSга ўтиши мумкин: Давид Бекхам уни жамоасига чорламоқдаБугун, 09:57Белгия ва Эрон ўйинида ҳисоб очилмадиБелгия ва Эрон ўйинида ҳисоб очилмадиБугун, 04:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди