Миср иккинчи бўлимда камбэк намойиш этиб, Янги Зеландияни мағлуб этди

·38·Спорт
Миср иккинчи бўлимда камбэк намойиш этиб, Янги Зеландияни мағлуб этди

2026 йилги Жаҳон чемпионатининг G гуруҳида 2-тур баҳслари қизғин палласига кирди. Ванкувердаги «BC Place» стадионида кечган навбатдаги учрашувда Миср миллий жамоаси Янги Зеландия терма жамоасига қарши майдонга тушиб, 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.

Учрашув океанияликлар учун жуда омадли бошланган эди. Баҳснинг 15-дақиқасида Сурман ҳисобни очиб, Янги Зеландияни олдинга олиб чиқди ва биринчи бўлим айнан номинал мезбонларнинг устунлиги билан якунланди.

Бироқ иккинчи бўлимда Миср терма жамоаси ҳақиқий характер намойиш этди. Африкаликлар вакили Зико 58-дақиқада мувозанатни тиклаган бўлса, орадан кўп ўтмай жамоа сардори Муҳаммад Салоҳ Мисрни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Учрашувга якуний нуқтани эса 82-дақиқада захирадан майдонга тушган Трезеге қўйди.

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, ушбу гуруҳнинг нариги баҳсида Эрон ва Бельгия терма жамоалари ўзаро дуранг ўйнашган эди. Шу сабабли Мисрнинг ушбу ғалабаси гуруҳдаги курашни янада қизиқарли тус олишини таъминлади.

ЖЧ-2026. G гуруҳи. 2-тур

22 июнь. Ванкувер. «BC Place» стадиони

Янги Зеландия — Миср 1:3

Голлар: Сурман (15) — Зико (58), Салоҳ (67), Трезеге (82).

Янги Зеландия: Крокомб, Пейн (Биндон 85), Боксолл, Кекачей (Рандалл 76), Сермен, Белл, Стаменич, Сингҳ (Томас 76), Жаст (де Вриес 85), Маккоуотт (Олд 66), Вуд.

Миср: Шобейр, Иброҳим, Ҳани, Абул Футуҳ, Ашур (Зизо 84), Зико (Абдулкарим 76), Фатҳи (Рабия 41), Лашин, Аттия, Салоҳ (Абдулмажид 84), Мармуш (Трезеге 76).

Огоҳлантиришлар: Лашин (17), Сингҳ (20), Маккоуотт (34).

МисрЯнги ЗеландияМуҳаммад СалоҳВанкуверБельгия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиКабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиБугун, 11:26Каннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиКаннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиБугун, 11:22Фабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиФабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиБугун, 11:13Майкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайманМайкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайманБугун, 11:07Килиан Мбаппе келажакда MLSга ўтиши мумкин: Давид Бекхам уни жамоасига чорламоқдаКилиан Мбаппе келажакда MLSга ўтиши мумкин: Давид Бекхам уни жамоасига чорламоқдаБугун, 09:57Белгия ва Эрон ўйинида ҳисоб очилмадиБелгия ва Эрон ўйинида ҳисоб очилмадиБугун, 04:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди