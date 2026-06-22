Renault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эга

·0·Авто
Renault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эга

Франциянинг Renault компанияси ўзининг машҳур Мегане Э-Теч электр хатчбекини бозорга чиққанидан тўрт йил ўтиб сезиларли даражада янгилади. Ушбу модел бренднинг махсус платформада яратилган илк электромобили ҳисобланади. Янгиланиш нафақат ташқи кўринишни, балки техник кўрсаткичларни ҳам қамраб олган бўлиб, бу рақобат тобора кучайиб бораётган EV сегментида моделнинг мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашрининг хабар беришича, янгиланган Мегане Э-Теч энди Renault брендининг Аустрал ва Рафале каби янги кроссоверлари услубидаги дизайнга эга бўлди. Автомобилнинг олд қисми бутунлай қайта ишланиб, янада салобатли радиатор панжараси ва пастроқ жойлаштирилган Renault логотипи билан бойитилган. Бу ўзгаришлар электромобилга замонавий ва тажовузкор кўриниш бахш этган.

Sportча услуб ва янги дизайн элементлари

Renault раҳбари Фабрисе Камболиве аввалроқ ушбу янгиланиш Мегане моделини "ҳот-хатч" (спортча хатчбек) сифатида қайта талқин қилишини таъкидлаган эди. Дарҳақиқат, янги дизайнда бренднинг афсонавий спорт моделлари таъсири сезилади. Масалан, олд бампернинг пастки қисмида шахмат байроғи услубидаги кундузги чироқлар пайдо бўлган, бу эса аввалги авлод Мегане RS моделини ёдга солади. Орқа бамперда эса массив диффузор ўрнатилган.

Бундан ташқари, капотда янги "мушакдор" чизиқлар пайдо бўлган ва орқа чироқлар 3D-эффектга эга бўлди. Ушбу ўзгаришлар автомобилнинг визуал кенглигини ошириб, уни йўлда янада барқарор кўрсатади. Ўзбекистон бозорида BYD ва бошқа Хитой брендларининг электромобиллари оммалашиб бораётган бир пайтда, Renault каби Европа брендларининг бундай дадил дизайн ўзгаришлари истеъмолчилар эътиборини тортиши табиий.

Техник имкониятлар ва масофа кўрсаткичлари

Энг муҳим янгиланишлардан бири батарея сиғими билан боғлиқ. Муҳандислар аккумулятор ҳажмини 60 кВ/соатдан 67 кВ/соатга оширишга муваффақ бўлишди. Натижада, автомобилнинг бир қувватланишда босиб ўтадиган масофаси 458 километрдан (285 мил) 499 километрга (310 мил) етди. Таққослаш учун, унинг асосий рақобатчиси бўлган Volkswagen ИД 3 Нео модели 58 кВ/соатли батарея билан тахминан 497 км масофа босиб ўта олади.

Батарея сиғимининг ортиши автомобилнинг умумий баландлигига ҳам таъсир қилди — у 20 мм га кўтарилиб, 1520 мм ни ташкил этмоқда. Шунга қарамай, Мегане ҳамон Volkswagen ИД 3 дан қарийб 40 мм га пастроқдир. Вазн масаласида ҳам ўзгаришлар бор: янги Мегане 100 кг га оғирлашиб, 1772 кг ни ташкил этмоқда, бироқ у ҳали ҳам ўзининг немис рақобатчисидан 100 кг дан кўпроққа енгилроқ ҳисобланади.

Ушбу янгиланиш Renault Megane Э-Теч моделига Volkswagen ИД 3, Cupra Борн, Peugeot э-308 ва яқин орада бозорга чиқиши кутилаётган Hyundai Ioniq 3 ҳамда Kia ЭV4 каби рақиблар билан муносиб курашиш имконини беради. Европа бозорида ушбу сегментдаги рақобат тобора кескинлашиб бораётгани ишлаб чиқарувчиларни доимий равишда технологик ва дизайн жиҳатидан ўсишга мажбур қилмоқда.

RenaultМегане Э-ТечЭлектромобилАвто ЯнгиликларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Stellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этиладиStellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этиладиБугун, 09:25АҚШда Ford Эдге кроссоверларини сотишда муаммолар юзага келмоқдаАҚШда Ford Эдге кроссоверларини сотишда муаммолар юзага келмоқдаБугун, 00:22От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?Кеча, 20:20Honda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқардиHonda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқардиКеча, 19:54Эски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқдаЭски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 18:59Ўзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиЎзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиКеча, 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди