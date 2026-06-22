Renault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эга
Франциянинг Renault компанияси ўзининг машҳур Мегане Э-Теч электр хатчбекини бозорга чиққанидан тўрт йил ўтиб сезиларли даражада янгилади. Ушбу модел бренднинг махсус платформада яратилган илк электромобили ҳисобланади. Янгиланиш нафақат ташқи кўринишни, балки техник кўрсаткичларни ҳам қамраб олган бўлиб, бу рақобат тобора кучайиб бораётган EV сегментида моделнинг мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашрининг хабар беришича, янгиланган Мегане Э-Теч энди Renault брендининг Аустрал ва Рафале каби янги кроссоверлари услубидаги дизайнга эга бўлди. Автомобилнинг олд қисми бутунлай қайта ишланиб, янада салобатли радиатор панжараси ва пастроқ жойлаштирилган Renault логотипи билан бойитилган. Бу ўзгаришлар электромобилга замонавий ва тажовузкор кўриниш бахш этган.
Sportча услуб ва янги дизайн элементлариRenault раҳбари Фабрисе Камболиве аввалроқ ушбу янгиланиш Мегане моделини "ҳот-хатч" (спортча хатчбек) сифатида қайта талқин қилишини таъкидлаган эди. Дарҳақиқат, янги дизайнда бренднинг афсонавий спорт моделлари таъсири сезилади. Масалан, олд бампернинг пастки қисмида шахмат байроғи услубидаги кундузги чироқлар пайдо бўлган, бу эса аввалги авлод Мегане RS моделини ёдга солади. Орқа бамперда эса массив диффузор ўрнатилган.
Бундан ташқари, капотда янги "мушакдор" чизиқлар пайдо бўлган ва орқа чироқлар 3D-эффектга эга бўлди. Ушбу ўзгаришлар автомобилнинг визуал кенглигини ошириб, уни йўлда янада барқарор кўрсатади. Ўзбекистон бозорида BYD ва бошқа Хитой брендларининг электромобиллари оммалашиб бораётган бир пайтда, Renault каби Европа брендларининг бундай дадил дизайн ўзгаришлари истеъмолчилар эътиборини тортиши табиий.
Техник имкониятлар ва масофа кўрсаткичлариЭнг муҳим янгиланишлардан бири батарея сиғими билан боғлиқ. Муҳандислар аккумулятор ҳажмини 60 кВ/соатдан 67 кВ/соатга оширишга муваффақ бўлишди. Натижада, автомобилнинг бир қувватланишда босиб ўтадиган масофаси 458 километрдан (285 мил) 499 километрга (310 мил) етди. Таққослаш учун, унинг асосий рақобатчиси бўлган Volkswagen ИД 3 Нео модели 58 кВ/соатли батарея билан тахминан 497 км масофа босиб ўта олади.
Батарея сиғимининг ортиши автомобилнинг умумий баландлигига ҳам таъсир қилди — у 20 мм га кўтарилиб, 1520 мм ни ташкил этмоқда. Шунга қарамай, Мегане ҳамон Volkswagen ИД 3 дан қарийб 40 мм га пастроқдир. Вазн масаласида ҳам ўзгаришлар бор: янги Мегане 100 кг га оғирлашиб, 1772 кг ни ташкил этмоқда, бироқ у ҳали ҳам ўзининг немис рақобатчисидан 100 кг дан кўпроққа енгилроқ ҳисобланади.
Ушбу янгиланиш Renault Megane Э-Теч моделига Volkswagen ИД 3, Cupra Борн, Peugeot э-308 ва яқин орада бозорга чиқиши кутилаётган Hyundai Ioniq 3 ҳамда Kia ЭV4 каби рақиблар билан муносиб курашиш имконини беради. Европа бозорида ушбу сегментдаги рақобат тобора кескинлашиб бораётгани ишлаб чиқарувчиларни доимий равишда технологик ва дизайн жиҳатидан ўсишга мажбур қилмоқда.
…