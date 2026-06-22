Ўзбекистонликлар пулни нимага сарфлашни режалаштирмоқда?

·30·Иқтисодиёт
Ўзбекистонликлар пулни нимага сарфлашни режалаштирмоқда?

Марказий банк 2026 йилнинг биринчи чорагида ўтказган истеъмол кайфияти сўровида аҳолининг яқин ойлардаги харажат режаларини ўрганди. Натижаларга кўра, харажат йўналишлари фуқароларнинг ёши ва даромадига қараб сезиларли фарқ қилмоқда.

18 ёшгача бўлган респондентларнинг 25 фоизи таълим учун пул сарфлашни режалаштирган. Уларнинг 16 фоизи уй-жой таъмирини, 13 фоизи эса саёҳатни асосий харажатлар қаторига киритган.

18–30 ёшлилар орасида таълим ва уй-жой таъмирига талаб бир хил, ҳар икки йўналиш 23 фоизни ташкил этган. Бу ёш тоифасида тўй харажатлари 15 фоиз, автомобиль хариди 13 фоиз, саёҳат 12 фоиз бўлган.

31–40 ёшли фуқароларнинг 30 фоизи уй-жойини таъмирлашни режалаштирмоқда. Таълим харажатлари 16 фоиз, даволаниш 13 фоиз, автомобиль хариди эса 9 фоизни ташкил қилган.

41–50 ёшлилар орасида ҳам уй-жой таъмири биринчи ўринда турибди. Респондентларнинг 33 фоизи шу йўналишда харажат қилишни билдирган. Таълимга 23 фоиз, даволанишга 14 фоиз тўғри келган.

51–60 ёшли аҳолининг 35 фоизи уйини таъмирлашни режалаштирган. 16 фоизи даволанишни, 11 фоизи тўй харажатларини танлаган. 60 ёшдан катталарда уй-жой таъмири 38 фоиз билан энг юқори кўрсаткични қайд этган, даволаниш эса 17 фоизни ташкил қилган.

Сўров натижалари яқин ойларда уй-жой таъмири, саёҳат, тўй, уй сотиб олиш ва маиший техника харидларига сарф-харажатларни ошириш режалари борлигини ҳам кўрсатган.

Марказий банкЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 10:37Ўзбекистонда фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ортдиЎзбекистонда фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ортдиКеча, 17:37Ўзбекистон энг кўп қайси давлатларга маҳсулот экспорт қилмоқда?Ўзбекистон энг кўп қайси давлатларга маҳсулот экспорт қилмоқда?Кеча, 17:31Ўзбекистон ва Германия: Стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва янги лойиҳаларЎзбекистон ва Германия: Стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва янги лойиҳаларКеча, 17:17Беш ойлик солиқ аудитларида 5,5 трлн сўмлик қоидабузарлик аниқландиБеш ойлик солиқ аудитларида 5,5 трлн сўмлик қоидабузарлик аниқландиКеча, 16:26Крипто оламидаги энг бой 10 шахс маълум бўлдиКрипто оламидаги энг бой 10 шахс маълум бўлдиКеча, 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
26 май учун валюта курслари эълон қилинди
26 май учун валюта курслари эълон қилинди