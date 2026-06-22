Бўстонлиқда каналга тушган болалардан бирининг жасади топилди

·1·Жамият
Бўстонлиқда каналга тушган болалардан бирининг жасади топилди

Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида рўй берган кўнгилсиз ҳодиса юзасидан қидирув ишлари давом этмоқда. Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотига кўра, Бўзсув каналига тушиб кетган икки нафар боладан бирининг жасади сувдан олиб чиқилди.

Билдирилишича, бахтсиз ҳодиса 17 июнь куни туманнинг “Обод” маҳалласи ҳудудида содир бўлган. 2016 йилда туғилган К.Й. ҳамда 2018 йилда туғилган К.Б. исмли икки нафар вояга етмаган бола яшаш уйи яқинидан оқиб ўтувчи каналга эҳтиётсизлик оқибатида тушиб кетган.

Ҳодиса ҳақида хабар келиб тушгач, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги қутқарувчилари томонидан кенг кўламли қидирув-қутқарув ишлари бошланган.

Олиб борилган излаш тадбирлари натижасида 21 июнь куни ғаввос-қутқарувчилар сув тубидан болалардан бирининг жасадини аниқлаб, қирғоққа олиб чиққан.

Ҳозирда иккинчи болани топиш мақсадида қидирув ишлари узлуксиз давом эттирилмоқда. Махсус хизматлар ҳодиса жойида фаолият олиб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ургутда 27,4 минг долларлик гашиш савдоси фош этилдиУргутда 27,4 минг долларлик гашиш савдоси фош этилдиБугун, 10:16Саида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашдиСаида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашдиКеча, 22:28Мирзо Улуғбек туманида 22 июн куни электр вақтинча ўчириладиМирзо Улуғбек туманида 22 июн куни электр вақтинча ўчириладиКеча, 21:20Коррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилдиКоррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилдиКеча, 21:11Қашқадарёлик энг кекса фахрий ҳаётдан кўз юмдиҚашқадарёлик энг кекса фахрий ҳаётдан кўз юмдиКеча, 20:48Тўйхонада ҳам футбол: меҳмонлар экранга михландиТўйхонада ҳам футбол: меҳмонлар экранга михландиКеча, 19:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди