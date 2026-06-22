Майкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайман
2026 йилги Жаҳон чемпионатининг "К" гуруҳидан ўрин олган Ўзбекистон ва Португалия миллий терма жамоалари ўртасидаги бўлажак учрашув ҳозирда бутун дунёдаги футбол мухлислари ва экспертларининг диққат марказида турибди. Мусобақа дебютанти ҳисобланган Ўзбекистон терма жамоаси ўзининг ҳали очилмаган қирралари билан кўпчиликни қизиқтириб келаётган бўлса, Португалия илк турдаги кутилмаган натижаси туфайли диққат марказига тушди.
Португалиянинг омадсизлиги ва Роналдуга бўлаётган босим
Турнирнинг бош фаворитларидан бири сифатида эътироф этилган Португалия терма жамоаси дастлабки турда Конго Демократик Республикаси билан дуранг ўйнаб, катта сенсация қайд этди. Бу натижа футбол жамоатчилиги томонидан кескин қабул қилинди.
Айниқса, ушбу мундиалда Лионель Месси билан бир қаторда олтинчи бор иштирок этиб, мутлақ рекорд ўрнатган Криштиану Роналдунинг бўш ўйини кўплаб танқидларга сабаб бўлди. Мутахассислар Португалия терма жамоасининг умумий салоҳияти ва истиқболига шубҳа билан қарай бошлашди. Мана шундай вазиятда иккинчи турдаги Ўзбекистонга қарши баҳс португалияликлар учун ўта муҳим аҳамият касб этмоқда.
Майкл Оуэн собиқ жамоадошининг ёнини олди
Жаҳон футболи афсонаси, англиялик машҳур тўпурар Майкл Оуэн Ўзбекистон ва Португалия тўқнашуви олдидан Goal нашрига интервью берди. Ўз вақтида "Манчестер Юнайтед" клубида Роналду билан бирга тўп сурган Оуэн танқидларга қарамай, Криштианунинг Ўзбекистонга қарши баҳсда ўзини кўрсата олишига ишонмоқда:
"Португалиянинг биринчи ўйинидан олдин Лионель Мессининг Аргентина таркибида учта гол ургани ҳам Роналдуни гол уришга илҳомлантира олмади. Бу ҳолатни қабул қилиш унга осон бўлгани йўқ. Лекин мен Роналдуга бўлаётган танқидларга қўшилмайман. Ахир Криштиану доим шундай бўлмаганми? Айниқса, сўнгги йилларда. У ҳеч қачон жамоавий ўйинга жуда фаол қўшилмаган, аммо ҳал қилувчи пайтда майдондаги вазиятни бутунлай ўзгартира олган. У гол урмаганида ҳамма нарсада уни айблаш жуда осон. Лекин кейинги ўйиннинг ўзидаёқ у танқидчиларнинг овозини ўчирган ҳолат неча марта бўлган? Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши ўйинда Криштиану Роналду хет-трик қайд этса, бунга умуман ажабланмайман".
Учрашув вақти ва жойи
Ўзбекистон ва Португалия миллий терма жамоалари ўртасидаги тарихий баҳс 23 июнь куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади. Ушбу ҳаяжонли тўқнашувга АҚШнинг Хьюстон шаҳридаги ҳашаматли стадион мезбонлик қилади.
…