Майкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайман

·45·Спорт
Майкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайман

2026 йилги Жаҳон чемпионатининг "К" гуруҳидан ўрин олган Ўзбекистон ва Португалия миллий терма жамоалари ўртасидаги бўлажак учрашув ҳозирда бутун дунёдаги футбол мухлислари ва экспертларининг диққат марказида турибди. Мусобақа дебютанти ҳисобланган Ўзбекистон терма жамоаси ўзининг ҳали очилмаган қирралари билан кўпчиликни қизиқтириб келаётган бўлса, Португалия илк турдаги кутилмаган натижаси туфайли диққат марказига тушди.

Португалиянинг омадсизлиги ва Роналдуга бўлаётган босим

Турнирнинг бош фаворитларидан бири сифатида эътироф этилган Португалия терма жамоаси дастлабки турда Конго Демократик Республикаси билан дуранг ўйнаб, катта сенсация қайд этди. Бу натижа футбол жамоатчилиги томонидан кескин қабул қилинди.

Айниқса, ушбу мундиалда Лионель Месси билан бир қаторда олтинчи бор иштирок этиб, мутлақ рекорд ўрнатган Криштиану Роналдунинг бўш ўйини кўплаб танқидларга сабаб бўлди. Мутахассислар Португалия терма жамоасининг умумий салоҳияти ва истиқболига шубҳа билан қарай бошлашди. Мана шундай вазиятда иккинчи турдаги Ўзбекистонга қарши баҳс португалияликлар учун ўта муҳим аҳамият касб этмоқда.

Майкл Оуэн собиқ жамоадошининг ёнини олди

Жаҳон футболи афсонаси, англиялик машҳур тўпурар Майкл Оуэн Ўзбекистон ва Португалия тўқнашуви олдидан Goal нашрига интервью берди. Ўз вақтида "Манчестер Юнайтед" клубида Роналду билан бирга тўп сурган Оуэн танқидларга қарамай, Криштианунинг Ўзбекистонга қарши баҳсда ўзини кўрсата олишига ишонмоқда:

"Португалиянинг биринчи ўйинидан олдин Лионель Мессининг Аргентина таркибида учта гол ургани ҳам Роналдуни гол уришга илҳомлантира олмади. Бу ҳолатни қабул қилиш унга осон бўлгани йўқ. Лекин мен Роналдуга бўлаётган танқидларга қўшилмайман. Ахир Криштиану доим шундай бўлмаганми? Айниқса, сўнгги йилларда. У ҳеч қачон жамоавий ўйинга жуда фаол қўшилмаган, аммо ҳал қилувчи пайтда майдондаги вазиятни бутунлай ўзгартира олган. У гол урмаганида ҳамма нарсада уни айблаш жуда осон. Лекин кейинги ўйиннинг ўзидаёқ у танқидчиларнинг овозини ўчирган ҳолат неча марта бўлган? Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши ўйинда Криштиану Роналду хет-трик қайд этса, бунга умуман ажабланмайман".

Учрашув вақти ва жойи

Ўзбекистон ва Португалия миллий терма жамоалари ўртасидаги тарихий баҳс 23 июнь куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади. Ушбу ҳаяжонли тўқнашувга АҚШнинг Хьюстон шаҳридаги ҳашаматли стадион мезбонлик қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиКабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиБугун, 11:26Каннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиКаннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиБугун, 11:22Фабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиФабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиБугун, 11:13Миср иккинчи бўлимда камбэк намойиш этиб, Янги Зеландияни мағлуб этдиМиср иккинчи бўлимда камбэк намойиш этиб, Янги Зеландияни мағлуб этдиБугун, 10:59Килиан Мбаппе келажакда MLSга ўтиши мумкин: Давид Бекхам уни жамоасига чорламоқдаКилиан Мбаппе келажакда MLSга ўтиши мумкин: Давид Бекхам уни жамоасига чорламоқдаБугун, 09:57Белгия ва Эрон ўйинида ҳисоб очилмадиБелгия ва Эрон ўйинида ҳисоб очилмадиБугун, 04:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди