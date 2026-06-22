Белгия ва Эрон ўйинида ҳисоб очилмади

·29·Спорт
Белгия ва Эрон ўйинида ҳисоб очилмади

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг «Г» гуруҳидан ўрин олган Белгия ва Эрон терма жамоалари ўртасидаги учрашувда ҳисоб очилмади. Лос-Анжелесдаги стадионда ўтказилган баҳс 0:0 натижаси билан тугади. Ўйинда голлар киритилмади, шу боис гол муаллифлари ҳам қайд этилмади. Учрашувнинг 67-дақиқасида Белгия футболчиси Натан Нгой қизил карточка олиб, жамоасини бир киши кам қолдирди.

Белгия ўйин давомида катта устунликка эга бўлди. Жамоа рақиб дарвозаси томон 22 марта зарба берди, шуларнинг 7 таси аниқ чиқди. Эрон эса 7 та зарба йўллаб, 3 марта дарвоза нишонга олди.

Тўп назоратида ҳам белгияликлар олдинда бўлди. Улар тўпга 68 фоиз вақт эгалик қилди, Эронда бу кўрсаткич 32 фоизни ташкил этди. Белгия 575 та узатмани амалга ошириб, 88 фоиз аниқлик кўрсатди. Эрон футболчилари 206 та пас берди, узатмалар аниқлиги 73 фоиз бўлди.

Учрашувда Белгия 7 марта, Эрон эса 9 марта қоида бузди. Ҳар икки жамоа биттадан сариқ карточка олди. Қизил карточка фақат Белгия ҳисобига ёзилди.

Офсайдлар бўйича Эрон 4:3 ҳисобида устун келди. Бурчак зарбаларида эса Белгия 4:2 натижасини қайд этди.

Ушбу дурангдан кейин Эрон ҳамда Белгия икки ўйиндан сўнг 2 тадан очко тўплади. Тўплар нисбати яхшироқ бўлган Эрон «Г» гуруҳида биринчи, Белгия иккинчи ўринда жойлашди.

БелгиумИранЛос АнгелесНатан Нгой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе жамоадошини ҳимоя қилди: Дембеле — "Олтин тўп" соҳиби ва асосий қуролКилиан Мбаппе жамоадошини ҳимоя қилди: Дембеле — "Олтин тўп" соҳиби ва асосий қуролБугун, 02:55Николас Жакксон Челси таркибида қолишга қарор қилди: Хаби Алонсо уни синовдан ўтказадиНиколас Жакксон Челси таркибида қолишга қарор қилди: Хаби Алонсо уни синовдан ўтказадиБугун, 02:39Алексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайдиАлексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайдиБугун, 01:57Ламине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиЛамине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиБугун, 01:31Майкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиМайкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиБугун, 01:30Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Бугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди