Белгия ва Эрон ўйинида ҳисоб очилмади
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг «Г» гуруҳидан ўрин олган Белгия ва Эрон терма жамоалари ўртасидаги учрашувда ҳисоб очилмади. Лос-Анжелесдаги стадионда ўтказилган баҳс 0:0 натижаси билан тугади. Ўйинда голлар киритилмади, шу боис гол муаллифлари ҳам қайд этилмади. Учрашувнинг 67-дақиқасида Белгия футболчиси Натан Нгой қизил карточка олиб, жамоасини бир киши кам қолдирди.
Белгия ўйин давомида катта устунликка эга бўлди. Жамоа рақиб дарвозаси томон 22 марта зарба берди, шуларнинг 7 таси аниқ чиқди. Эрон эса 7 та зарба йўллаб, 3 марта дарвоза нишонга олди.
Тўп назоратида ҳам белгияликлар олдинда бўлди. Улар тўпга 68 фоиз вақт эгалик қилди, Эронда бу кўрсаткич 32 фоизни ташкил этди. Белгия 575 та узатмани амалга ошириб, 88 фоиз аниқлик кўрсатди. Эрон футболчилари 206 та пас берди, узатмалар аниқлиги 73 фоиз бўлди.
Учрашувда Белгия 7 марта, Эрон эса 9 марта қоида бузди. Ҳар икки жамоа биттадан сариқ карточка олди. Қизил карточка фақат Белгия ҳисобига ёзилди.
Офсайдлар бўйича Эрон 4:3 ҳисобида устун келди. Бурчак зарбаларида эса Белгия 4:2 натижасини қайд этди.
Ушбу дурангдан кейин Эрон ҳамда Белгия икки ўйиндан сўнг 2 тадан очко тўплади. Тўплар нисбати яхшироқ бўлган Эрон «Г» гуруҳида биринчи, Белгия иккинчи ўринда жойлашди.
…