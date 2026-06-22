Кабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотди

·0·Спорт
Кабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотди

Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 2-туридан ўрин олган Уругвай ва Кабо-Верде терма жамоалари ўртасидаги учрашув кутилмаган натижа билан якунланди. Маямидаги машҳур «Hard Rock Stadium»да кечган кескин курашларда 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг қайд этилди. Ушбу натижадан сўнг оролликлар мусобақадаги сенсацион юришини давом эттирадиган бўлишди.

Биринчи бўлимдаги драма ва Уругвайнинг камбэки

Учрашув дастлаб жанубий америкаликларнинг режаси бўйича кетмади. Тўп назоратини қўлга олишга уринган Уругвай терма жамоаси 21-дақиқада кутилмаган ҳужумни ўтказиб юборди. Кабо-Верде яримҳимоячиси Кевин Ленини аниқ зарба билан ҳисобни очиб, номинал меҳмонларни олдинга олиб чиқди.

Бироқ тажрибали уругвайликлар биринчи бўлим охирида вазиятни тубдан ўзгартира олишди:

  • 44-дақиқада Максимилиано Араухо рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланиб, мувозанатни тиклади.

  • 45+6-дақиқада эса ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Агустин Каноббио гол уриб, Уругвайнинг танаффусга ғолиб сифатида йўл олишини таъминлади.

Оролликларнинг характери ва якуний нуқта

Иккинчи бўлимда Уругвай устунликни сақлаб қолишга ҳаракат қилган бўлса-да, Кабо-Верде футболчилари таслим бўлишни исташмади. Оролликлар мураббийи томонидан амалга оширилган ўзгаришлар тез орада ўз мевасини берди. 58-дақиқада захирадан майдонга тушган Элио Варела орадан бор-йўғи уч дақиқа ўтиб, 61-дақиқада Уругвай дарвозасини ишғол этди ва учрашувнинг якуний ҳисобини ўрнатди — 2:2.

Икки тур якунларига кўра, Кабо-Верде терма жамоаси ЖЧ-2026даги мағлубиятсиз сериясини давом эттириб, ҳақиқий сюрпризга айланмоқда. Гуруҳ босқичининг сўнгги ҳал қилувчи турида Кабо-Верде Саудия Арабистонига қарши майдонга тушса, Уругвайни Испанияга қарши ўта оғир синов кутмоқда.

ЖЧ-2026. 2-тур протоколи

Уругвай — Кабо-Верде 2:2

Голлар: Ленини 21 (0:1), Араухо 44 (1:1), Каноббио 45+6 (2:1), Varela 61 (2:2).

Уругвай: Муслера, Гильермо Варела, Себастьян Касерес, Матиас Оливера, Хуан Санабрия, Родриго Бентанкур, Мануэль Угарте (70 Де ла Крус), Агустин Каноббио, Федерико Вальверде, Максимилиано Араухо (81 Брайан Родригес), Федерико Виньяс (70 Дарвин Нуньес).

Кабо-Верде: Возинья, Стивен Морейра, Roberto Лопес, Диней Боржес, Сидни Кабрал, Кевин Ленини (70 Ларос Дуарте), Раян Мендеш, Телму Арканжу (46 Дерой Дуарте), Жамиру Монтейру (80 Янник Семеду), Гарри Родригес (58 Элио Варела), Жилсон Беншимол (58 Нуну Да Кошта).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиКаннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиБугун, 11:22Фабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиФабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиБугун, 11:13Майкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайманМайкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайманБугун, 11:07Миср иккинчи бўлимда камбэк намойиш этиб, Янги Зеландияни мағлуб этдиМиср иккинчи бўлимда камбэк намойиш этиб, Янги Зеландияни мағлуб этдиБугун, 10:59Килиан Мбаппе келажакда MLSга ўтиши мумкин: Давид Бекхам уни жамоасига чорламоқдаКилиан Мбаппе келажакда MLSга ўтиши мумкин: Давид Бекхам уни жамоасига чорламоқдаБугун, 09:57Белгия ва Эрон ўйинида ҳисоб очилмадиБелгия ва Эрон ўйинида ҳисоб очилмадиБугун, 04:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди