Кабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотди
Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 2-туридан ўрин олган Уругвай ва Кабо-Верде терма жамоалари ўртасидаги учрашув кутилмаган натижа билан якунланди. Маямидаги машҳур «Hard Rock Stadium»да кечган кескин курашларда 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг қайд этилди. Ушбу натижадан сўнг оролликлар мусобақадаги сенсацион юришини давом эттирадиган бўлишди.
Биринчи бўлимдаги драма ва Уругвайнинг камбэки
Учрашув дастлаб жанубий америкаликларнинг режаси бўйича кетмади. Тўп назоратини қўлга олишга уринган Уругвай терма жамоаси 21-дақиқада кутилмаган ҳужумни ўтказиб юборди. Кабо-Верде яримҳимоячиси Кевин Ленини аниқ зарба билан ҳисобни очиб, номинал меҳмонларни олдинга олиб чиқди.
Бироқ тажрибали уругвайликлар биринчи бўлим охирида вазиятни тубдан ўзгартира олишди:
44-дақиқада Максимилиано Араухо рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланиб, мувозанатни тиклади.
45+6-дақиқада эса ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Агустин Каноббио гол уриб, Уругвайнинг танаффусга ғолиб сифатида йўл олишини таъминлади.
Оролликларнинг характери ва якуний нуқта
Иккинчи бўлимда Уругвай устунликни сақлаб қолишга ҳаракат қилган бўлса-да, Кабо-Верде футболчилари таслим бўлишни исташмади. Оролликлар мураббийи томонидан амалга оширилган ўзгаришлар тез орада ўз мевасини берди. 58-дақиқада захирадан майдонга тушган Элио Варела орадан бор-йўғи уч дақиқа ўтиб, 61-дақиқада Уругвай дарвозасини ишғол этди ва учрашувнинг якуний ҳисобини ўрнатди — 2:2.
Икки тур якунларига кўра, Кабо-Верде терма жамоаси ЖЧ-2026даги мағлубиятсиз сериясини давом эттириб, ҳақиқий сюрпризга айланмоқда. Гуруҳ босқичининг сўнгги ҳал қилувчи турида Кабо-Верде Саудия Арабистонига қарши майдонга тушса, Уругвайни Испанияга қарши ўта оғир синов кутмоқда.
ЖЧ-2026. 2-тур протоколи
Уругвай — Кабо-Верде 2:2
Голлар: Ленини 21 (0:1), Араухо 44 (1:1), Каноббио 45+6 (2:1), Varela 61 (2:2).
Уругвай: Муслера, Гильермо Варела, Себастьян Касерес, Матиас Оливера, Хуан Санабрия, Родриго Бентанкур, Мануэль Угарте (70 Де ла Крус), Агустин Каноббио, Федерико Вальверде, Максимилиано Араухо (81 Брайан Родригес), Федерико Виньяс (70 Дарвин Нуньес).
Кабо-Верде: Возинья, Стивен Морейра, Roberto Лопес, Диней Боржес, Сидни Кабрал, Кевин Ленини (70 Ларос Дуарте), Раян Мендеш, Телму Арканжу (46 Дерой Дуарте), Жамиру Монтейру (80 Янник Семеду), Гарри Родригес (58 Элио Варела), Жилсон Беншимол (58 Нуну Да Кошта).
…